Radu, en su presentación: «Tenemos que soñar a lo grande»

El Celta ha presentado oficialmente este mediodía a su primera adquisición para la ilusionante temporada 2025-26: el guardameta rumano Andrei Radu, de 28 años, que vestirá de celeste las próximas cuatro temporadas. El sustituto de Vicente Guaita se mostró «feliz» y «muy ilusionado» con la nueva aventura que se abre para él en LaLiga y, con solo unos pocos entrenamientos a las órdenes de Claudio Giráldez, ha destacado «el gran ambiente» que existe en el vestuario y se ha mostrado impresionado con el nivel de la plantilla, a la que ve calidad incluso para luchar por un título el próximo curso. «Soñar es gratis y nosotros tenemos que soñar a lo grande. Llevo poco tiempo aquí, pero veo una plantilla joven, con calidad y mucha hambre», ha señalado Radu, que ha agregado: «Tenemos por delante un reto muy importante y vamos a disfrutarlo».

El guardameta rumano ha explicado cómo se gestó su fichaje por el Celta, equipo que él ya conocía bien y cuyo interés supuso todo un motivo de orgullo: «Contactaron conmigo hace unos tres meses, más o menos un mes antes de que terminase la competición. Mostraron mucho interés y confianza en mí y no lo dudé. Desde el primer momento tuve claro que quería venir aquí».

A la hora de definirse como portero, Radu puso en valor su mentalidad. «A lo largo de mi vida he pasado momentos difíciles y esto me ha ayudado a crecer como jugador y como persona. Me ha hecho mucho más fuerte», ha relatado el nuevo portero celeste. «Es muy importante mantener el equilibrio. En la carrera de un futbolista a veces está arriba y otros abajo. Hay que tener equilibrio y hacerlo lo mejor posible tanto dentro como fuera del campo», ha precisado.

Andrei Radu ha resaltado el buen nivel de competencia en la portería, circunstancia que lo obligará a pelear duro por la titularidad. «En ningún sitio en mi carrera he sentido nunca que haya sido siempre el primero. Siempre intento dar lo mejor, transmitir confianza al cuerpo técnico y a todos mis compañeros. Tenemos un gran grupo de porteros, muy divertido. Tenemos una competencia muy sana. Nada en la vida está asegurado», ha comentado.

El nuevo fichaje celeste está decidido a adaptarse lo antes posible a la vida en su nuevo equipo y ello implica un esfuerzo para aprender cuánto antes el idioma. «Estoy haciendo un esfuerzo para aprender el idioma», ha apuntado Radu, que ha pedido que se le hiciesen las preguntas en español.

Preguntado sobre si conocía al Celta antes de que el club mostrase interés por contratarle, Adrian Radu, expresó sorpresa. «Por supuesto que lo conocía. Iago Aspas es una leyenda», ha espetado. «Desde que se puso en contacto conmigo tenía claro que quería estar en el Celta. Insistí con mi representante que quería venir aquí», ha detallado. Los elogios hacia Iago Aspas no se han quedado ahí: «Es mejor en la vida real que en el FIFA. Es una gran persona, un tío muy divertido. He perdido muchos partidos en el FIFA por culpa de que Iago no es tan bueno en el juego como en la vida real».

Radu ha explicado, no obstante, que todavía está en el proceso de adaptarse y conocer a sus nuevos compañeros. «Hay un gran ambiente», ha certificado el portero, que por causa de la barrera idiomática ha tenido más trato estos días con jugadores que hablan algo de italiano, como Marcos Alonso, o Carles Pérez, además de Aspas, que lo chapurrea un poco porque su hermano Jonathan jugó en el Piacenza. «La plantilla tiene mucha calidad, pero ahora tenemos un período de conocernos más, integrarnos todos los nuevos para dar muchas alegrías a los aficionados», ha indicado Radu, al que no le está costando integrarse a la vida en la ciudad: «Me gusta el clima, no hace mucho calor, como en Bucarest, donde ahora están a 40 grados. La comida también está muy bien. Me encanta la fideua».

El consejero y exportero Sergio Álvarez y el director deportivo celeste, Marco Garcés, actuaron como maestros de ceremonias en la presentación del guardameta. «Estamos muy felices y agradecidos por escoger y creer en este proyecto tan ilusionante como el que tenemos esta temporada. Esperamos que se él mismo y que esté feliz, que es lo más importante», ha señalado el Gato de Catoira, quien ha destacado el compromiso de Radu para adaptarse lo antes posible a la vida en su nuevo equipo.

Marco Garcés, mientras, ha expresado su satisfacción por la contratación de un guardameta que cumple el perfil que buscaba el Celta. «Pensamos que es un arquero importante para nosotros. Él nos ayuda bastante en los dos aspectos fundamentales que estábamos buscando, los disparos a media distancias y la habilidad de lidiar con los centros. Los datos que teníamos y los scouts que lo fueron a ver en vivo coincidimos que son aspectos fundamentales de su trabajo y de su buen desempeño», ha expuesto el ejecutivo, que ha concluido: «Todas estas habilidades combinadas con la edad y la amplia experiencia que tiene nos hacen pensar que puedo ser un portero que complete nuestras necesidades por un largo futuro».