El Celta dio ayer un importante impulso a la Operación Salida. El club vigués anunció a mediodía la cesión de Carlos Dotor al Málaga y ultimaba por la tarde la salida, también a préstamo, de Carles Pérez al Aris de Salónica griego. Con el cierre de ambas operaciones, el Celta encuentra destino provisional a dos de los futbolistas que regresaban de cesión y no entran en los planes de Claudio Giráldez para la temporada venidera.

Carles Pérez. | Alba Villar

Hacia la una de la tarde de ayer, el Celta y el Málaga hacían oficial al mismo tiempo la cesión de Dotor al club andaluz. Aunque durante varios días se especuló con la posibilidad de una rescisión de contrato, el centrocampista malagueño ha sido cedido al Málaga hasta final de temporada. La cesión no incluye opción de compra, con lo que el jugador, al que restan dos años más de contrato, hasta junio de 2028, deberá regresar a Vigo una vez concluido el periodo de préstamo. El Celta espera que el centrocampista se revalorice con el equipo andaluz en Segunda División tras la insatisfactoria experiencia del pasado curso, primero con el Oviedo, donde apenas tuvo minutos, y desde enero con el Sporting de Gijón. El club andaluz asumirá la totalidad de la ficha del jugador. Dotor viajó ayer a Málaga para pasar reconocimiento médico y firmar el contrato que lo vinculará al conjunto blanquiazul hasta junio del próximo año. El Celta le deseó «suerte» en esta nueva etapa en su carrera profesional.

Tras concretar la salida provisional de Dotor, el Celta ultimaba ayer tarde un acuerdo con el Aris de Salónica para la cesión de Carles Pérez al conjunto griego. Hace algún tiempo ya que el catalán había dado el sí al conjunto heleno, cuyo director deportivo es el español Rubén Reyes, fue el artífice de su cesión la pasada temporada al Getafe. A la hora del cierre de esta edición, el acuerdo estaba apenas pendiente de resolver los últimos flecos y el correspondiente intercambio de documentación. El club griego asumirá alrededor de la mitad del salario del futbolista, al que restará todavía un año de contrato cuando termine la cesión.

La necesidad de concretar salidas se había hecho imperativa para Celta, que necesitaba liberar espacio físico y carga salarial para perfilar la plantilla con que va a competir la próxima temporada. Y el caso de Carles era uno de los más acuciantes por el gran peso del salario del jugador en el límite de gasto de la plantilla. El excedente de futbolistas, pese a todo, sigue siendo importante. Quedan por resolver las situaciones de Unai Núñez, con la posibilidad de su retorno al Athletic; Aidoo, cuya alta ficha y escasas opciones de encontrarle destino suponen un grave escollo; y Manu Sánchez, este bien situado en el escaparate de LaLiga tras la buena campaña firmada con el Alavés.

En el caso de Unai, el Celta espera que el Athletic mueva ficha. El alto precio de Aymerich Laporte, cuyo fichaje parecía prioritario para el conjunto bilbaíno, favorece su retorno a casa. Aunque no jugó demasiado el pasado curso, el sestoarra convence a Ernesto Valverde como cuarto central. El Athletic decidió no ejercer la opción de compra que tenía sobre Unai pero, llegado el momento, el club vasco podría estar dispuesto a comprar al jugador por una cantidad sensiblemente inferior a la pactada, lo que liberaría al Celta de pagar su ficha en los dos próximos años. Si la opción del Athletic se cae, el zaguero, de 28 años, podrían encontrar acomodo como cedido en algún otro equipo de LaLiga.

Peores perspectivas se presentan en el caso de Aidoo debido al escaso rodaje que ha tenido el ghanés tras romperse hace dos años en el tendón de Aquiles. Su falta de ritmo competitivo –jugó apenas un puñado de partidos el pasado curso con el Valladolid desde la lesión– y alta ficha complican su salida. Al jugador resta un solo año de contrato. No se descarta la rescisión del mismo, si no se le encuentra equipo.

La buena campaña firmada por Manu Sánchez con el Deportivo Alavés debería facilitar su salida. El lateral madrileño no va a regresar sin embargo al conjunto vitoriano, que acaba de fichar a Jonny Otto, y no se le ha relacionado por el momento con ningún equipo. No se descarta que siga en el Celta, si convence a Giráldez.