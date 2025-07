La alero argentina Andrea Boquete llega al nuevo Celta Femxa Zorka

El Celta Femxa Zorka anunció ayer el nombre de su primera jugadora internacional. Se trata de la argentina Andrea Boquete, alero de 1.83 de altura y 34 años.

La nueva céltica cuenta con una amplia experiencia ya no solo en España, sino en la categoría. Llegó a nuestro país en 2009 para jugar en LF 2 con el Bembibre. Volvió a Argentina para estar varios años jugando allí, hasta que en 2017 retornó al baloncesto español, en donde lleva siete temporadas. Cadi La Seu, Patatas Hijolusa, Baxi Ferrol en dos ocasiones, Manuela Fundación Raca, Osés Construcciones Ardoi, y la temporada pasada el Barça CBS, fueron los equipos por los que pasó en su segundo periplo español.

En lo que a estadísticas se refiere, Andrea acumula una media de treinta y dos minutos por partidos. Su porcentajes de tiro son buenos, un con 45% en tiros de dos puntos, un 30% en triples y un 897% en tiros libres. Todo ello con una valoración final de 11,5 por partido.

En un equipo muy joven, Andrea pone este punto de experiencia que todo equipo necesita. Además, conoce la categoría, y eso es muy importante para asumir el rol que se le pide. No cabe duda, que el idioma es un plus a sus cualidades, porque no tendrá que pasar por ese periodo de adaptación que muchas jugadoras extranjeras tienen que pasar cuando llegan a un equipo nuevo fuera de su país.

Con la llegada de Andrea, el nuevo Celta Femxa Zorka va tomando poco a poco forma. De la temporada pasada continúan dos jugadoras, Sara Vidal y Uxía Rodríguez. Las caras nuevas son Deva Bermejo, Diana Cabrera, Carlota Menéndez y Martina Vizmanos.

Poco menos que la mitad de la plantilla, ya que tal y como anunció el Director Deportivo, Carlos Colinas, la plantilla estará formada por once jugadoras, ya que habitualmente siempre se deja una ficha libre por si en un momento dado hubiera que buscar un refuerzo puntual.

De esta manera, todavía quedan cinco jugadoras por anunciarse oficialmente, entre ellas alguna extranjera más.