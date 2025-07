El Celta pone el foco en Bryan y Carles

El Celta retoma esta mañana los entrenamientos en la ciudad deportiva para vivir una semana intensa en lo físico, con paulatino incremento de la carga de trabajo en los entrenamientos, y presumiblemente agitada en los despachos con negociaciones en curso tanto en el capítulo de incorporaciones como en el de salidas.

En lo que se refiere a nuevos fichajes, el foco de atención sigue en la negociación que el club celeste mantiene desde hace un par de semanas para hacerse con lo servicios de Bryan Zaragoza, opción prioritaria de Claudio Giráldez para cubrir la vacante de Alfon González en el perfil izquierdo del frente ofensivo. Aunque la operación parece estar encauzada, con buena disposición de todas las partes para alcanzar un acuerdo, no se han apreciado avances significativos en la negociación en los últimos días. El Celta tiene el sí del futbolista, el Bayern de Múnich está decidido a que salga y Giráldez quiere al extremo malagueño a bordo lo antes posible para que vaya aclimatándose con tiempo a su modelo de juego.

Sin embargo, ambos clubes todavía no parecen haberse puesto de acuerdo en la fórmula en que se va a llevar a cabo la operación. El Celta quiere una cesión con opción de compra a final de temporada que le permita evaluar la integración y el rendimiento del futbolista antes de decidir si lo adquiere en propiedad, mientras que el conjunto bávaro prefiere incluir una obligación de compra al término del periodo de préstamo que le permita recuperar una parte de los 16 millones que pagó hace año y medio al Granada por Zaragoza. En este tira y afloja se mueven las dos partes desde hace algún tiempo. El Celta confía en poder dar esta semana un impulso definitivo a la negociación.

El otro objetivo declarado, Borja Iglesias, tendrá que esperar algo más, pero quizá no tanto como se podía intuir inicialmente. Pese a que, de partida, las posiciones de Celta y Betis están alejadas en torno al precio del delantero se dan todos los condicionantes para que se acabe por alcanzar un acuerdo: el Celta quiere comprarlo, el Betis quiere venderlo y el jugador, al que resta un único año de contrato, ha comunicado al club sevillano que solo saldrá para jugar a las órdenes de Claudio Giráldez. Falta que los dos clubes, que de momento no están hablando directamente, se pongan de acuerdo en el precio. El Celta ha asumido que tendrá que pagar algo más que un precio testimonial por el fichaje de Borja y el Betis, según informaban hace unos días algunos medios sevillanos, parece dispuesto a rebajar sustancialmente los 5 millones en que inicialmente había tasado al artillero. Con estas premisas, todas las partes parecen condenadas a entenderse. Falta que se alcance un punto intermedio. De momento, el jugador apuraba sus vacaciones en Ibiza antes de reincorporarse este miércoles a la pretemporada con el conjunto sevillano. La idea del Celta es poder contar con Borja para el arranque liguero.

En el capítulo de salidas se esperan que esta semana se produzcan avances con Carles Pérez, cuya cesión al Aris de Salónica negocia el Celta desde hace algún tiempo. El jugador tiene ya un acuerdo con el equipo griego, según la prensa de este país, y falta que ambos clubes se pongan de acuerdo sobre el porcentaje del salario de Carles va a asumir el club heleno. No está sobre la mesa la rescisión del contrato del vallesano, cuyo vínculo concluye en 2027, pero sí la posibilidad de que la operación incluya una opción de compra.

Pocos avances

Menos avances se han producido en las gestiones para encontrar acomodo a los otros futbolistas que retornan de cesión que no entran en los planes del técnico. El Celta cruza los dedos para que el Athletic no fiche a Aymerich Laporte y active, esta vez mediante un traspaso, la opción de Unai; se cuenta con que la buena campaña firmada por Manu Sánchez con el Alavés facilite su salida a algún club de su gusto; se negocia la rescisión del contrato de Carlos Dotor, cuyo próximo destino podría ser el Málaga; y se piensa en cómo resolver el problema de Aidoo, al que resta un solo año, con la posibilidad de rescindir su contrato al final no se le encuentra equipo.

El foco de las salidas parece casi más puesto en los jugadores que Giráldez desea retener que en los que no entran en los planes del técnico. A la inesperada venta de Fer López, muy traumática en lo emocional aunque beneficiosa en lo económico, podrían sumarse las de los suecos Carl Starfelt y Williot Swedberg, si prosperan las tentativas del Como 1907 y el PSV Eindhoven de hacerse con el defensa central y el extremo izquierdo, respectivamente. En ambos casos, las posturas están lejanas. Tras hacer caja con Fer López, el Celta no necesita vender y las ofertas por ambos jugadores están por ahora muy lejos de lo que el conjunto celeste está dispuesto a aceptar por dos desprenderse de dos futbolistas importantes para Giráldez. En el caso de Williot, de hecho, se piensa más en una renovación que en una venta, pese a que al jugadores le restan todavía dos años de contrato.

Fuera de los despachos, la semana estará marcada por la intensificación de la carga física. Mucho trabajo y poco balón para ganar tono físico y competitivo tras el parón vacacional antes de afrontar la próxima semana los dos primeros test de pretemporada, el martes, día 15, frente al Famaliçao en Afouteza, y el sábado 19, frente al Sporting de Braga, en la vecina localidad portuguesa. Con Starfelt recuperado de la lesión muscular sufrida a final de temporada, solo restan por integrarse al grupo Javi Rueda, renqueante de una lesión sufrida con el Albacete, y Óscar Mingueza, que debería reintegrarse a los entrenamientos a finales de esta semana.