Con la maleta a medio hacer

Mientras sus rivales aún sestean y engordan sus cuentas de postales veraniegas el Celta de Claudio Giráldez puso en marcha el cuentakilómetros de la pretemporada. Cuarenta y cinco días, siete partidos y algunos dolores de cabeza hasta que el Getafe de Bordalás aparezca en Balaídos para pelear por los primeros puntos de la temporada y las dudas empiecen a convertirse en certezas. Claudio y el Celta aún tienen que acabar de confeccionar la maleta con la que saldrán a competir y el proceso solo acaba de comenzar.

Ya tiene buena parte de las compras hechas, pero hay mucho excedente del que librarse en las próximas y redefinir algunas cuestiones en función de los movimientos que el verano vaya regalando.

En Afouteza, cumplido el trámite de las pruebas médicas, volvió a reencontrarse una plantilla sobrecargada en la que es imprescindible realizar recortes. No todos caben en la maleta que Claudio Giráldez cerrará a finales de agosto para abordar ese viaje que es la temporada. Hay ropa que no sienta bien, que no gusta, que tal vez quieran otros o que directamente habrá que donar, pero que no pueden formar parte de ese equipaje que también tiene pendiente la llegada de los encargos que el técnico ha hecho (Bryan Zaragoza y Borja Iglesias).

Carles Pérez

Es un asunto ya habitual en el fútbol español, que se replica cada año y que el Celta resolvió más o menos rápido hace un año pero con un coste importante (hacerse cargo de más de la mitad de algunas de las fichas más importantes de la plantilla como la de Carles Pérez o Unai Núñez).

Ese precio a pagar es una de las incógnitas que sobrevuelan la vida del Celta que negocia con el Aris por Carles y que pone velas a los santos para que el Athletic no pueda hacerse con Laporte (en el fútbol árabe ahora mismo) para reforzar la zaga y tenga que llamar a Garcés para activar definitivamente la opción Núñez.

Estos dos asuntos capitalizan la vida de un Celta que también tiene que buscar destino a Dotor, a Manu Sánchez y resolver la situación de Aidoo con quien ahora mismo habría opciones diversos (encontrarle destino, rescindir o incluso, aunque menos probable, quedárselo).

Carles Pérez, en el entrenamiento de ayer. / Pablo Hernández Gamarra

La primera sesión sirvió para ver de nuevo a Tincho Conde con los mayores. Va a ser habitual esta temporada. Se suma a sus compañeros en el filial Manu Fernández, Coke y Miguel Román en el trabajo con el primer equipo. Su destino es el Fortuna, pero con Claudio nunca se sabe. Hace un año en situación parecida estaba gente como Alfon o Pablo Durán y ya se sabe cómo acabó la historia.

Lesión de Javi Rueda

Para que no faltase nada en este comienzo de temporada también hubo el primer parte médico que sirvió para saber que Starfelt (por quien el Como sigue hablando con el Celta aunque no parece que las posturas acaben de acercarse después de días de conversaciones) ya ha dejado atrás su lesión y que Javi Rueda (otro que regresa de cesión pendiente de que se defina también su papel) tuvo que entrenar al margen a la espera de que las pruebas certifiquen que la rotura de fibras que sufrió al final de la temporada con el Albacete ya es historia.

Manu, Jutglá y Aidoo, ayer en Afouteza. / Pablo Hernández Gamarra

Hay demasiados frente aún abiertos y muchas semanas por delante en la que surgirán nuevos culebrones. El próximo podría ser el de Swedberg a quien el Celta pretende ampliar su contrato (acaba en junio de 2027) pero que tiene mercado en Europa y equipos interesados en él como Marco Garcés se ha preocupado por recordar. Según publica la prensa sueca el PSV, campeón holandés, está dispuesto a pagar unos diez millones de euros por el futbolista. No duden que el Celta aceptaría en caso de que no hubiese posibilidad de estirar la relación entre ambos. Y esa es la clase de movimiento que a Claudio le obliga a meter y sacar cosas de la maleta.