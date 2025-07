El Celta no quiere culebrón Borja Iglesias

El Celta no quiere que el fichaje de Borja Iglesias se convierta en el culebrón del verano. El club celeste pretende acelerar en lo posible la llegada del delantero y asume que tendrá que pagar algo más que un precio simbólico por un futbolista que ha mostrado un gran rendimiento el pasado curso, pese a que el compostelano rebasa la treintena y concluye su actual contrato con el Betis en junio del próximo año. Esto no significa que en la Calle del Príncipe vayan a acercarse a los 5 millones de euros en que el Betis ha tasado a Borja, pero sí podrían asumir una cantidad más alta de la que inicialmente manejaban para tratar que la negociación no se prolongue hasta finales del mes de agosto. La idea del Celta es poder contar con el compostelano para el primer partido de Liga, dentro de mes y medio.

Presidente del Betis

El presidente verdiblanco, Ángel de Haro, insistió ayer en que el Betis no va regalar al artillero. “No se va a ir gratis”, zanjó el dirigente bético. “Si no se va, estará aquí un año. Es un buen delantero y no vamos a regalar jugadores. Tendrá que convencer al entrenador, pero gratis no va a salir”, declaró a Cope Sevilla.

Borja anota en Getafe su último gol con el Celta. / LOF

Por el momento, no hay negociaciones abiertas entre los clubes. El Celta cuenta con la baza de que el jugador no va a salir a ningún otro equipo y la elevada carga que supone para el Betis el salario de Borja, pero el club sevillano también sabe que la llegada del delantero es prioritaria para Claudio Giráldez e intuye que el Celta está dispuesto a hacer un esfuerzo para alcanzar una posición intermedia que facilite el acuerdo.

Borja Iglesias también tendrá que hacer un esfuerzo para encajar dentro de los parámetros salariales del Celta. Ello va a implicar una importante rebaja de sueldo que el club celeste tratará de compensar con un contrato más largo del que acostumbra a firmarse con un futbolista veterano. Se baraja una duración de dos años, con un tercero opcional condicionado a objetivos.

De lo que no hay duda es que el artillero se ha convertido en una pieza muy importante para el entrenador del Celta, no solo por su buena relación con el gol –fue el máximo artillero del equipo el pasado curso con 11 tantos sin tirar penaltis–, sino también por su inteligencia para interpretar el juego ofensivo. Giráldez lo quiere abordo en la aventura europea y hará lo que esté en sus manos para tenerlo de nuevo a sus órdenes, siempre que el club pueda encajar su fichaje dentro de sus parámetros económicos y salariales.

De momento, la única certeza es que le jugador tendrá que presentarse el próximo miércoles en Sevilla para iniciar la pretemporada con el Betis. Tras someterse a los preceptivos exámenes médicos el club heliopolitano tiene previstas concentraciones en Portugal, Inglaterra y Marbella para realizar su puesta a punto.

Bryan Zaragoza

Antes del fichaje de Iglesias, el Celta espera tener ya cerrada la incorporación de Bryan Zaragoza, opción prioritaria de Claudio Giráldez para cubrir la vacante de Alfon González en el costado izquierdo del frente ofensivo. Ambos clubes seguían ayer negociando por el extremo malagueño, sin que de momento haya trascendido la fórmula en que puede concretarse la operación. El Celta pretende una cesión con opción de compra, mientras que el conjunto alemán prefiere traspasar al jugador incluyendo una cláusula de compra obligatoria una vez concluido el periodo de préstamo.

El club celeste intenta estos días dar un impulso a la negociación con la idea de que el extremo malagueño, que ya ha dado el sí a jugar a las órdenes de Claudio Giráldez, esté a disposición el preparador celeste a finales de esta semana o comienzos de la próxima.