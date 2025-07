Se enfría la venta de Starfelt

La venta de Carl Starfelt al Como 1907 se encuentra en punto muerto. Las negociaciones con el conjunto italiano se han enfriado en las últimas horas y en la Calle del Príncipe no tenían claro si la operación, que todavía se encuentra en una fase temprana, iba a llegar a concretarse. El sueco es un futbolista importante para Claudio Giráldez y el club no tiene ya necesidad de equilibrar el balance presupuestario tras los traspasos en diciembre de Douvikas (precisamente al Como, por 14 millones), de Bamba (2 millones) al Chicago Fire y la reciente venta por 25 millones de Fer López al Wolverhampton.

Si el precio no convence, el Celta está decidido a conservar a Starfelt, a quien restan dos años de contrato. El sueco fue el quinto futbolista de campo que más minutos disputó la pasada temporada (2.271) tras Mingueza, Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Fran Beltrán, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que se perdió los últimos siete partidos de Liga por una lesión muscular.

Tampoco la marcha de Starfelt, si finalmente se concreta su traspaso, implicaría necesariamente el fichaje de César Azpilicueta, que llegaría libre tras concluir contrato con el Atlético de Madrid, u otro defensa central del gusto de Giráldez. Antes será necesario hacerle espacio (físico y salarial) en una plantilla sobrada de efectivos. Con los cinco jugadores que tienen que volver tras cumplir cesión, el preparador celeste iniciará esta semana los entrenamientos con 30 futbolistas contando con el portero Coke Carrillo, Miguel Román y Manu Fernández, los chicos del filial que realizarán la pretemporada con el primer equipo.

De los cinco jugadores que retornan de cesión, dos juegan en el centro de la defensa. Con la vuelta de Unai Núñez y Aidoo y la incorporación de Manu Fernández, que ya no podrá regresar al filial si debuta con el primer equipo, Giráldez va a iniciar los entrenamientos con ocho defensas centrales. Unai y Aidoo no entran en los planes del técnico, pero tampoco se intuye una salida rápida.

El destino del vizcaíno podría ser de nuevo el Athletic, que sopesa incorporarlo como cuarto central a bajo precio, siempre que no fiche a Aymerich Laporte, cuya contratación negocia en competencia con la Juventus. De confirmarse el interés del Athletic, que todavía no ha contactado con el Celta, por volver a repescar a Unai, se adivina una larga negociación, similar a la que el propio Celta, que quiere recuperar parte de la inversión realizada por el zaguero, mantendrá con el Betis por Borja Iglesias.

Aidoo

Más problemática incluso parece la situación de Aidoo, cuyo contrato expira al final de la temporada sin destino a la vista. El internacional ghanés sigue muy lejos del nivel que tenía antes de fracturarse el tendón de Aquiles en octubre de 2023 durante un amistoso con su selección.

El Celta lo cedió en enero pasado al Valladolid en la confianza de que el futbolista, que encaja en el modelo de Giráldez, se fuese acercando a la versión que tenía antes de lesionarse, pero su paso por el cuadro pucelano estuvo salpicado de problemas musculares que apenas le permitieron avanzar en su puesta a punto. Jugó un minuto con el Celta en LaLiga y poco más de 500 repartidos en ocho partidos con el Valladolid que no han modificado su situación con respecto a la pasada temporada. Con muy pocas posibilidades de obtener rendimiento económico, se baraja una nueva cesión hasta fin de contrato, sin descartar la posibilidad de que se rescinda la relación laboral.

Queda por ver también cómo se resuelve del futuro de Manu Fernández. Reconvertido de medio centro a central por el propio Giráldez, el Celta ha renovado su contrato por tres temporadas más sin asignarle de momento destino. La sensación general es que el Fortuna se le ha quedado pequeño, con el importante matiz de que, con 23 años cumplidos, ya no podría retornar el filial si debuta en competición oficial con el primer equipo.

Hoy por hoy, no hay tomada una decisión sobre el futuro de Manu Fernández. No se descarta la posibilidad de cederlo a un equipo de Segunda División en el que pueda tener minutos para seguir creciendo si finalmente no encuentra espacio en la primera plantilla celeste. La satisfactoria experiencia vivida con Javi Rueda, que regresa tras una exitosa cesión al Albacete, refuerza esta posibilidad.