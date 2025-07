La pretemporada arranca el viernes sin Mingueza

La ciudad deportiva del Celta abrirá de nuevo sus puertas el próximo viernes para acoger la pretemporada del primer equipo, que ha citado a 30 futbolistas, incluidos los seis que estuvieron cedidos el curso pasado.

A partir de las 10.30 horas arrancará en Afouteza la primera sesión de preparación de una temporada ilusionante para los de Claudio Giráldez tras su clasificación para las competiciones europeas. La única ausencia prevista es la de Óscar Mingueza, que prolongará unos días más sus vacaciones después de participar con España en la Liga de Naciones. A partir de hoy, y durante tres jornadas seguidas, los futbolistas del conjunto celeste pasarán por la clínica de A Sede para someterse a los reconocimientos médicos previos al reinicio de la actividad después de cinco semanas de descanso.

Una treintena de jugadores están citados para comenzar a preparar la temporada 2025-26. Ayer, el club difundió la lista de los que desde hoy se someterán a controles médicos y el viernes 4 de julio volverán a calzarse las botas para celebrar el primer entrenamiento de la pretemporada, en la que el Celta se medirá a cinco rivales, de momento: Braga, Stuttgart, Grasshopper, Vitoria de Guimarâes y Wolverhampton.

Los citados por Giráldez son los porteros Iván Villar, Coke Carrillo, Marc Vidal y el reciente fichaje Andrei Radu. Como futbolistas de campo aparecen Carl Starfelt, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Fran Beltrán, Iago Aspas, Franco Cervi, Pablo Durán, Williot Swedberg, Marcos Alonso, Mihailo Ristic, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Damián Rodríguez, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Jones El-Abdellaoui, Manu Fernández y Miguel Román. Así como dos de los recién fichados: el centrocampista Ilaix Moriba y el delantero Ferran Jutglá.

A ellos se añaden quienes regresaron de sus cesiones en otros equipos: Javi Rueda (Albacete), Unai Núñez (Athletic Club), Carlos Dotor (Sporting de Gijón), Joseph Aidoo (Valladolid), Carles Pérez (Getafe) y Manu Sánchez (Alavés).

La ausencia de Mingueza está justificada porque el catalán prolongó la temporada unos días para participar con la selección española en la fase final de la Liga de Naciones, en la que el equipo de Luis de la Fuente cayó en la final contra Portugal.

Desde ayer, ya no pertenecen al Celta los cuatro futbolistas que finalizan contrato en Vigo el 30 de junio: Guaita, Manquillo, Alfon González y Jailson Marques. A ellos se añadieron Iker Losada y Borja Iglesias, que regresaron al Betis tras agotarse el periodo de cesión en Balaídos.

Después de celebrar las dos primeras jornadas de entrenamiento en Mos, Giráldez dará un día descanso a la plantilla celeste, a la que le espera un verano con compromisos ante dos rivales con los que coincidirá en la Liga Europa: Braga y Stuttgart.

Para la nueva temporada, la federación facilitará a equipos de cantera como el Celta la utilización de jóvenes sin ficha del primer equipo, ya que cambiará la norma que obligaba a tener en el campo un mínimo de siete profesionales.

La normativa se modifica y a partir del curso 2025-26 solo se exigirá a los clubes que no dispongan de más de cuatro jugadores no profesionales en el once. De esta forma, se evitará el riesgo de perder los puntos en juego si uno de los contendientes se quedase con seis futbolistas del primer equipo en el campo tras la expulsión de un compañero. El curso que viene Giráldez podrá alinear a la vez a cuatro canteranos sin ficha del primer equipo y sin riesgo de perder de los puntos en juego por alineación indebida.