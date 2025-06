Un lugar «perfecto» para Jutglá

Las buenas experiencias vividas en Vigo por futbolistas como Borja Iglesias o Ilaix Moriba favorecen la llegada de compañeros que intentan relanzar su carrera deportiva en España a través del Celta de Claudio Giráldez. Uno de ellos es Ferran Jutglá, un futbolista que se formó en la cantera del Espanyol, pasó por el filial del Barcelona y debutó con el primer equipo azulgrana antes de emprender una aventura en Bélgica. Sus tres años en el Brujas le llevaron a despuntar como goleador, con buenas actuaciones además en la Liga de Campeones. Sumó 40 goles en 148 actuaciones con el conjunto belga antes de comprometerse la semana pasada con el Celta hasta 2029. «Es el club perfecto para seguir creciendo juntos», señaló el delantero catalán en una entrevista difundida por el club vigués.

«Lo que me motivó para venir al Celta fue su interés en mí. Desde el principio, estaban dispuestos a hacer un esfuerzo para que yo estuviera aquí», comentó Jutglá, que ha mostrado gran interés por adaptarse cuanto antes a su nuevo equipo y a una ciudad que no conocía pero que le ha dejado excelentes sensaciones desde que llegó a Vigo con su representante para alojarse provisionalmente en un hotel próximo a la playa de Samil. Desde este arenal, Jutglá también ha expresado sus deseos de aprovechar la oportunidad que le brinda el equipo que entrena Claudio Giráldez para incorporarse a una Liga española que apenas saboreó en sus esporádicas apariciones con el Barcelona antes de comprometerse con el Brujas.

En la entrevista para Celta Media, el atacante catalán (San Julián de Vilatorta, Barcelona, 1999) valora el «gran interés» que mostró en su fichaje el equipo vigués para poder cumplir sus deseos de regresar a España después de su experiencia en Bélgica. «Quería dar un pasito más en mi carrera», reconoció el futbolista.

«Los valores que tiene el club pegan mucho con los míos y eso me hace estar identificado con el Celta», dijo Jutglá antes de comentar que habló con Giráldez durante las negociaciones para su traspaso, que superó los 5 millones de euros. «El míster me ha parecido una persona muy cercana. Las referencias que tenía de él es que es una persona muy buena futbolísticamente y personalmente tenía muy buenas referencias. Y lo que me transmitió es que primero van las personas y después el futbolista, y que aquí estamos todos para sumar, para ayudar en lo que sea, pero que sobre todo la persona importa mucho», añadió.

Como ya ocurrió a otros compañeros con los que Jutglá se encontrará en Vigo tras pasar por el Barcelona, el Celta puede ser una rampa de lanzamiento de su carrera profesional. Así le ha ocurrido a Óscar Mingueza, que se ha afianzado en la selección española gracias a sus buenas prestaciones en el Celta, o a Ilaix Moriba, que acaba de firmar por cuatro temporadas después de aprovechar su cesión en Vigo, a donde llegó tras fracasar en su paso por el Leipzig y sus cesiones en el Valencia y en el Getafe.