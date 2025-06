El Celta necesita con urgencia dar salidas

La rapidez con que el Celta se ha apresurado para incorporar savia nueva con los fichajes de Andrei Radu y Ferran Jutglà, renovar a Carreira y adquirir en propiedad a Ilaix Moriba contrasta con el escaso movimiento del capítulo de salidas, más allá de los jugadores que concluían contrato o cesión que no van a seguir el próximo curso: Manquillo, Jailson, Alfon, Iker Losada, más la venta de Fer López.

Con 27 futbolistas actualmente en nómina, el club vigués necesita dar bajas para realizar nuevas incorporaciones, ya no solo por la necesidad de liberar carga salarial para encajar las llegadas que puedan producirse, sino por una cuestión de puro espacio. De momento, el Celta cuenta con fichar a Borja Iglesias (operación que todavía puede demorarse un tiempo) y negocia con buenas expectativas con el Bayern de Múnich la cesión de Bryan Zaragoza con la idea de que el extremo malagueño se incorpore en la primera semana de entrenamientos. Los dos clubes llevan días concretando detalles de un acuerdo que ambos dan por seguro.

Contando las cinco bajas confirmadas, si no se producen salidas en los próximos días, Claudio Giráldez iniciará el próximo martes la pretemporada con 27 futbolistas con contrato en vigor, además del centrocampista Miguel Román, que tendrá el próximo curso contrato con el filial pero estará en dinámica del primer equipo, y el noruego Jones El Abdellaoui, quien ya estaba en esta situación desde la pasada campaña, a la espera de debutar en LaLiga. Javi Rodríguez tendrá ya ficha con el primer equipo y seguramente también Yoel Lago, que gana un turno con la salida de Fer López.

Tres porteros

Giráldez contará con tres guardametas: Andrei Radu, Iván Villar y Marc Vidal, quien accede, por contrato, al primer equipo. El rumano arrancará como titular con el aldanense como segunda opción, aunque el Celta daría facilidades a Villar si éste pide salir, lo que ahora mismo no parece probable. Si finalmente se diesen las condiciones para la salida del canterano, al que restan dos años de contrato, no se ficharía otro portero.

Centrales y carrileros

El preparador celeste iniciará la pretemporada con 13 futbolistas entre defensas centrales y carrileros, más de dos por puesto, sin contar con que varios de estos jugadores pueden permutar su posición en el campo. Mingueza, Carreira, y Hugo Álvarez pueden desempeñarse por ambos carriles, al igual que Marcos Alonso, que puede jugar tanto en el perfil izquierdo de la línea de centrales como de lateral zurdo, tanto en línea de cuatro como de cinco, mientras que Javi Rueda, que regresa tras una exitosa temporada con el Albacete, puede actuar como lateral o central derecho. La lista la completan Javi Rodríguez, Starfelt, Yoel Lago, Carlos Domínguez y Mihailo Ristic.

Salen de la ecuación Manquillo y Jailson, pero se reincorporan tras cesión Unai Núñez, Joseph Aidoo y Manu Sánchez. Ninguno de los tres que vuelven para la pretemporada entra en los planes de Giráldez y el Celta necesita que salgan para liberar carga salarial y poder así encajar los sueldos de Bryan Zaragoza y Borja Iglesias y abordar alguna contratación más. El destino de Unai podría ser el Athletic Club, que lo repescaría como cuarto central, si no ficha a Aymerich Laporte. El club vizcaíno no está dispuesto a pagar por su retorno -a lo sumo una cantidad simbólica-, aunque se avendría a asumir su elevada ficha. No se espera, en todo caso, una pronta solución a su situación. Tampoco en el caso de Aidoo, también en la parte alta del escalafón salarial, se adivina una solución fácil. El internacional ghanés apenas ha jugado 744 minutos repartidos en 11 partidos desde que recibió el alta médica el pasado verano y su paso por el Valladolid ha estado salpicado de lesiones musculares, con lo que no será sencillo encontrarle acomodo.

Más factible parece la salida de Manu Sánchez, a quien avala su buena campaña con el Alavés. La posibilidad de que vuelva al cuadro babazorro parece sin embargo esfumarse. El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, reconocía que era “muy difícil” y el club vitoriano negocia ahora la incorporación del excéltico Jonny Otto, que llegaría libre tras concluir contrato con el Paok de Salónica.

Mediocentros

Giráldez cuenta con cuatro pivotes fijos, todos de su agrado: Beltrán, Ilaix, Sotelo y Damián. El madrileño y el guineano fueron los más utilizados por el técnico, que también dio bastante protagonismo a Sotelo y algo menos a Damián, que jugó poco en la segunda vuelta. Los cuatro están llamados a tener protagonismo el curso venidero. A ellos hay que sumar a Miguel Román, uno de los talentos emergentes del filial que va a realizar la pretemporada y puede entrar el próximo curso en dinámica de primer equipo.

No se cuenta con Carlos Dotor, que ya fue cedido el pasado curso, primero al Oviedo y, en el mes de enero al Sporting de Gijón. El Málaga podría ser su próximo destino, previa rescisión de su contrato.

Atacantes

Tras la venta de Fer López al Wolverhampton, el técnico celeste dispone de siete atacantes para las tres posiciones del frente ofensivo y cuenta con incorporar a mayores a Borja Iglesias y a Bryan Zaragoza. Siguen Iago Aspas, Pablo Durán, Cervi, Williot y se acaba de fichar a Ferran Jutglà. A ellos se suma, todavía con ficha del Fortuna, Jones El Abdellaoui.

El gran caballo de batalla en lo que a salidas se refiere volverá a ser Carles Pérez, en el tope del escalafón salarial. Su discreta temporada en el Getafe y su elevado salario complican encontrarle destino. El jugador ha dicho que quiere volver a pelear por un puesto en el equipo.