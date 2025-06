«Encajo a la perfección en el Celta, creo que lo voy a hacer fantástico

El Celta hizo ayer oficial la contratación del tercero de los fichajes para la temporada 2025-26, el delantero catalán Ferran Jutglà. El artillero, de 26 años, se ha comprometido con el conjunto celeste por las cuatro próximas temporadas tras tres exitosas temporadas con el Brujas en la liga belga. El Celta ha pagado 5,5 millones por su fichaje.

Jutglà llegó a la ciudad en la tarde del lunes y ayer pasó reconocimiento médico antes de estampar su firma en el contrato que lo va a vincular al Celta hasta junio de 2029. Antes de cumplir, junto a la presidenta, Marían Mouriño, con el acto protocolario de la firma, el futbolista concedió a Celta Media, el canal oficial del club, una breve entrevista en la que ofrece sus primeras impresiones de su fichaje por el conjunto celeste, con la convicción de que va a encajar a la perfección en el atrevido modelo de juego que propugna Claudio Giráldez.

El nuevo delantero explicó que siguió al Celta con mucho interés la pasada temporada y ya entonces pensó que el modelo de juego del porriñés le iba como un guante a sus condiciones futbolísticas. «He visto un Celta muy ofensivo y alegre, defendiendo también todos juntos. Se ha ganado el billete a Europa. Creo que el proyecto es muy bueno, sobre todo de apostar por cantera y traer jugadores que sumen al grupo», apunta Jutglà. «La verdad es que cuando vi jugar alCelta pensé: ‘¡Hostia, yo podía encajar bien aquí!’ y justo se ha dado así. Lo voy a hacer fantástico porque creo que encajo a la perfección», establece.

El artillero, autor de 14 goles y 7 asistencias la pasada temporada con el Brujas, se muestra convencido de que puede contribuir en muchos aspectos al crecimiento del equipo celeste en esta temporada de su retorno a Europa: «Puedo aportar dinamismo, jugar en varias posiciones, trabajo defensivo, compromiso, goles y mi experiencia de haber estado en el extranjero, compartiendo vestuario con muchas culturas y eso también te hace madurar, crecer mucho y lo puedo transmitir al grupo. Pienso que puedo aportar muchas cosas», asegura.

Ferran Jutglà se muestra especialmente ilusionado con la oportunidad que el Celta le brinda de retornar a LaLiga tras una experiencia de tres años en el Brujas que le ha permitido madurar personal y futbolísticamente. «Me ha gustado la experiencia de estos tres años fuera. He crecido mucho como persona, pero tenías muchísimas ganas de volver a España y cuando se presentó la oportunidad del Celta me hizo mucha ilusión. Estoy muy feliz de estar aquí», subraya el artillero, contento por regresar a uno de las cinco grandes ligas europeas: «Es obvio que liga española es mucho mejor que la liga belga. Es una de las cinco grandes ligas. En cuanto a nivel sí que se nota, pero sobre todo tenía ganas de jugar en España y volver aquí. Me gusta mucho el fútbol, veía mucho LaLiga. Es de donde soy y quería volver a jugar aquí».

El nuevo jugador celeste aseguró que está deseando integrarse en su nuevo equipo y en la vida de la ciudad y ·tener tranquilidad para «empezar a entrenar, mejorar y prepararme para la temporada».

El Celta, mientras, celebra la contratación de «un delantero versátil, con gran movilidad y olfato, siempre atento a los espacios y con una clara vocación ofensiva» y se muestra convencido de que Jutglá «supone un impulso para el ataque celeste y será una pieza clave para la ilusionante campaña que arrancará en unos días».

Una vieja aspiración de la dirección deportiva

El fichaje de Ferran Jutglà era una vieja aspiración de la dirección deportiva del Celta, que seguía la pista al delantero catalán desde hace bastantes meses. El club ya tanteó su contratación el pasado mes de enero para cubrir la vacante de Tasos Douvikas, pero las altas exigencias del Brujas hicieron al club desestimar su fichaje en este momento.Seis meses después, aprovechando que el jugador entraba en su último año de contrato, el Celta se ha movido rápidamente para incorporar a Jutglà por una cantidad ligeramente superior a la que el Brujas pagó hace tres años al Barcelona para ficharlo. El conjunto catalán, que poseía el 10% de los derechos sobre la plusvalía de una futura venta, apenas se llevará, de hecho, un pequeño pellizco (55.000 euros) por la operación.De Jutglà, el Celta ha valorado su versatilidad –su posición natural es la de nueve, pero se desempeña con soltura por ambas bandas–, velocidad, regate y desborde. Sus condiciones son diferentes, aunque complementarias, a las de Borja Iglesias, cuya contratación continúa siendo prioritaria. Su incorporación va a incrementar la competencia interna entre los tres nueves que presumiblemente arrancarán la temporada: el propio Jutglà, Borja Iglesias y el tomiñés Pablo Durán.