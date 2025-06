Fer López: «Me voy con mucha pena, con la esperanza de volver algún día»

Fer López salió ayer a la palestra para despedirse personalmente de la afición del Celta y ofrecer su propia versión de su controvertida salida del club. En una carta dirigida al celtismo, el ya jugador del Wolverhampton Wanderers insiste en que su deseo era haber disputado competición europea el próximo curso a las órdenes de Claudio Giráldez y asume su trapaso al conjunto inglés por 25 millones de euros como una «ayuda al club» en un momento en que «la necesitó». López aprovecha también para dar las gracias a sus compañeros y entrenador por ayudarle a «·cumplir un sueño» y no se olvida del cariño que le ha mostrado la afición.

«Hoy es un día muy difícil y especial para mí, en el que toca despedirme de la que ha sido mi casa durante estos últimos doce años, la casa donde he podido cumplir mi sueño», empieza el canterano, que agradece al club y a sus trabajadores su ayuda para alcanzar el fútbol profesional. «Gracias al club y al cuerpo técnico, a los grandes entrenadores y compañeros que he tenido y a todo el personal que me ha ayudado a ser el jugador que soy. Gracias por su ayuda constante todos estos años», agrega el chico, que tiene también palabras de agradecimiento para sus familiares y amigos: «Gracias a mi familia y amigos. Habéis sido también una parte fundamental en este camino por vuesto apoyo incondicional».

«Siento la desilusión que sentís por mi marcha. Mi intención era jugar en Europa con este gran club, eso no lo dudéis nunca»

No se olvida Fer López del celtismo, al que agredece el cariño y lamenta haber decepcionado: «Gracias de todo corazón a vosotros, afición. Me habéis demostrado mucho cariño y me habéis hecho sentir muy querido durante todos estos años. Siento la desilusión que sentís por mi marcha. Mi intención era jugar en Europa con este gran club, eso no lo dudéis nunca. Siempre os llevaré en el corazón allá donde vaya».

Fer López concluye su despedida expresando su deseo de volver algún día tras el servicio prestado al Celta con su venta: «Me voy con mucha pena del club de mi vida, pero con la esperanza de volver algún día, la ilusión de enfrentarme a nuevos retos y con la satisfacción de haber prestado mi ayuda al club siempre que la necesitó».