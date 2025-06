La venta de Fer López obliga al Celta a reemplazar la mitad de su frente ofensivo

A diez días de la reapertura del mercado, el Celta tiene bastante avanzada la composición de la plantilla para la temporada venidera. El club ha concretado el fichaje prioritario del rumano Andrei Radu para relevar a Vicente Guaita al frente de la portería y se ha garantizado la continuidad de dos piezas claves el pasado curso para Claudio Giráldez con la compra por 6 millones de Ilaix Moriba, que ha firmado por cuatro temporadas, y la inminente renovación de Sergio Carreira hasta 2028, con una cuarta temporada opcional.

El único lunar que ha pillado, por inesperado, con el paso cambiado a Claudio Giráldez ha sido la venta (pendiente de anuncio oficial) por 25 millones de Fer López al Wolverhampton, una operación que va ofrecer un importante desahogo económico a corto plazo, pero que, en la práctica, supone desprenderse de uno de los futbolistas más prometedores que ha dado la prolífica cantera de A Madroa. Un duro golpe para el técnico, que pierde a un futbolista de rendimiento inmediato y enorme futuro, y para la afición celeste, que había visto en López el sucesor natural de Iago Aspas y confiaba en poder disfrutar de su fútbol durante alguna temporada más.

La sorpresiva marcha de Fer López reduce a la mínima expresión los efectivos del entrenador celeste en el frente ofensivo, del que se caen también, al menos de momento, Borja Iglesias, que debe regresar al Betis mientras el Celta negocia su adquisición en propiedad; Alfon, que no renovó su contrato para firmar con el Sevilla y ahora podría acabar en Italia, e Iker Losada, fichado en enero para cubrir la vacante de Bamba y que volverá también al Betis tras cumplir su periodo de cesión.

Estas cuatro bajas abocan al Celta a renovar más de la mitad de las posiciones de ataque, donde actualmente solo cuenta con Iago Aspas, que iniciará la próxima Liga con 38 años cumplidos, Pablo Durán y Williot Swedberg, además de Franco Cervi, futbolista que no entra inicialmente en los planes de Giráldez, que lo ve mejor como carrilero que como extremo.

Giráldez recupera a Carles Pérez, que regresa tras una discreta campaña cedido en el Getafe, con la idea de buscarle de nuevo acomodo en otro equipo cargando con el peaje de una prohibitiva ficha. No será el único descarte, pues se prevé volver a dar salida a Unai Núñez, Manu Sánchez, Carlos Dotor y Aidoo, que ya fueron cedidos la pasada temporada. Queda por ver también el papel que puede desempeñar el noruego Jones El Abdellaoui, en dinámica del primer equipo desde el pasado curso, pero por ahora con ficha del filial.

Reparto de goles

Borja Iglesias (11), Alfon (5), Fer López (2) e Iker (1) aportaron el pasado curso al Celta 19 goles, casi un tercio de los 59 anotados por todo el equipo. No será fácil encontrar para ellos un reemplazo de garantías, especialmente si se considera que el gol es lo que más se paga en el mercado y el club carece de recursos económicos para afrontar traspasos en la próxima ventana de fichajes. Se trabaja, tal como adelantó el director de fútbol, Marco Garcés, en la incorporación de futbolistas a coste cero (así ocurrió ya con Radu) o cesiones (con o sin opción de compra). La venta de López, no obstante, debería proporcionar al club vigués cierto margen de maniobra para afrontar algún traspaso.

El único objetivo que el club ha definido hasta el momento es la adquisición en propiedad de Borja Iglesias. El delantero compostelano, al que resta un año de contrato con el Betis, no entra en los planes de Manuel Pellegrini, pero el club sevillano quiere aprovechar la buena campaña firmada en Vigo para obtener un rendimiento económico por su venta. El Celta no está dispuesto a pagar una cantidad importante por un futbolista que acaba contrato y en enero pasado cumplió 32 años. Confía en que la presión del jugador y la necesidad del Betis de liberar carga salarial allanen el camino de su fichaje. De momento, no hay contacto entre clubes. El Celta se comunica con los representantes del jugador.