El Celta ingresó 136 millones por ventas en los últimos 4 años

El Celta no tardará en hacer oficial el traspaso de Fer López, la joya de la corona de su cantera, al Wolverhampton Wanderers por 25 millones de euros. El traspaso, tercero más alto de la historia del club tras los de Jörgen Strand Larsen y Gabri Veiga, ha permitido al club vigués cuadrar las cuentas en un momento de necesidad económica por el déficit generado por las malas inversiones y el alza salarial que la plantilla ha venido experimentando en los últimos años. La venta de un futbolista importante antes del cierre del ejercicio deportivo ha sido una práctica habitual del club vigués para equilibrar el balance, a menudo a costa de desprenderse de los mejores activos de su cantera. Los cuatro traspasos más altos de la historia del club se han formalizado en los últimos cuatro veranos. Tres de estas cuatro ventas (Fer López, Gabri Veiga y Brais Méndez) correspondieron a jugadores formados en la casa.

Montante total

El montante total ingresado por traspasos en estos cuatro años asciende a 135,9 millones, cifra sumamente significativa si se considera que valor de la actual plantilla, tras la última actualización de mercado, es de 113,8 millones; es decir, 22,7 menos de lo ingresado por ventas desde el curso 21-22.

La temporada 2024-25 va a reportar al Celta 42,5 millones, 8 más de los 34 que el club estimó necesario para equilibrar el presupuesto del ejercicio (107 millones) en la última junta general de accionistas. Parte de estos ingresos se generaron en enero pasado con las ventas de Tasos Douvikas y Jonathan Bamba. El griego fue traspasado al Como 1907 a cambio de 14 millones, mientras que el costamarfileño reportó otros 2 millones. A estos 16 millones hay que sumar 1,5 de Miguel Rodríguez, después de que el Utrecht ejerciese en mayo su opción preferencial para adquirir en propiedad al delantero redondelano.

Cifras superiores a la anterior campaña

Los 42,5 millones que el Celta va a ingresar por ventas al cierre del ejercicio es una cifra considerablemente superior a los 30 ingresados en la campaña 2023-24 con la única venta, por 30 millones, de Larsen. La venta se formalizó como una cesión con cláusula de compra obligatoria para facilitar al Wolverhampton la compra. En la operación fue clave la intervención del superagente Jorge Mendes, quien comparte un 20% de Gestifute, su agencia de representación, con el propietario del club inglés. Mendes también ha intermediado en el traspaso de Fer López a los Wolves, en este caso en representación del futbolista.

Decepción en la afición

A diferencia de Larsen, cuya venta se consideró un mal menor necesario para equilibrar el balance, la de López ha causado una profunda decepción entre los aficionados celestes, que reprochan al club haberse desprendido de la mayor promesa de su cantera solo 13 días después de que Marco Garcés asegurase públicamente que el Celta no estaba exigido a vender antes del 30 de junio a algún futbolista importante. «A diferencia de otros mercados, no estamos obligados a vender», aseguraba el director de fútbol en su última comparecencia . Días antes, la presidenta, Marián Mouriño, apuntaba: «Tenemos que vender, pero no trabajamos en la salida de nadie que haya sido importante».

La venta de Larsen fue casi la única de las múltiples salidas formalizadas por el Celta el pasado verano que reportó ingresos al club, que cedió a Carles Pérez, Unai, Manu Sánchez, Miguel Rodríguez (vendido en mayo), Javi Rueda, Carlos Dotor, Aidoo, Luca de la Torre y Tadeo Allende (en enero) y rescindió los contratos de Paciencia, Lobete, Baeza, José Fontán y Lautaro de León.

Los mayores ingresos se produjeron en el verano de 2023, por un montante total de 46,5 millones. Antes del cierre del ejercicio el Celta se formalizaron los traspasaos de Orbelín Pineda, Gabriel Fernández y Rubén Blanco por 11,2 millones (6,5 por el mexicano, 3,2 por el uruguayo y 1,5 por el portero canterano). La gran venta se producía sin embargo en agosto, con la temporada ya en marcha, con el traspaso récord por 30 millones de Gabri Veiga al Al Ahli saudí. La tardanza en el cierre de la operación condicionó el mercado e impidió contratar al centrocampista que pedía Rafa Benítez.

Venta de Gabri Veiga

La venta de Gabri Veiga (por 10 millones menos de los estipulados en su cláusula de rescisión pese a la afirmación del expresidente Mouriño de que sus pretendientes poco menos que se peleaban por pagarla) fue la penúltima venta de un referente de la cantera en estos últimos años. En el verano anterior, el Celta había vendido a Brais Méndez, uno de sus canteranos más emblemáticos, a la Real Sociedad por 14 millones. El club vendió también ese verano a Néstor Araújo al Club América por 3 millones y formalizó en enero siguiente la cesión de Denis Suárez al Espanyol por 200.000. Los ingresos por ventas ascendieron aquella temporada a 17, 2 millones.

La venta del talento propio ha constituido la mayor fuente de ingresos del Celta desde su último ascenso. Desde 2013, los traspasos por jugadores formados en A Madroa han reportado a las arcas del club casi 121,2 millones de euros (119,7): 30 Gabri Veiga, 25 Fer López, 14 Brais Méndez, 10 Borja Iglesias, 10 Pape Cheikh, 10 Santi Mina, 9 Iago Aspas, 7 Jonny Otto, 2 Yoel Rodríguez, 1,5 Miguel Rodríguez, 1,5 Rubén Blanco y 0,2 Denis Suárez.