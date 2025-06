Un soldado de Claudio Giráldez

Yoel Lago (Mondariz, 2004) reservó los agradecimientos tras la renovación de su contrato para el técnico que le dirigió en el Celta Fortuna y que le llevó hasta el primer equipo. El joven central es uno de los soldados de Claudio Giráldez en una plantilla plagada de canteranos y que afronta con gran ilusión una temporada en la que el equipo vigués disputará una competición europea nueve años después.

«Es una felicidad increíble, estoy muy contento de seguir en el Celta, ojalá vengan cosas muy bonitas esta temporada y en las siguientes. Seguir aquí es un privilegio porque esto es como una familia para mí», comentó el canterano después de estampar su firma en el contrato que le vinculará al Celta hasta junio de 2029, y en el que pasará a formar parte de la primera plantilla.

Yoel Lago dio el salto al equipo profesional celeste la temporada recién concluida de la mano de un Giráldez que ya lo dirigió en el filial. Con el técnico porriñés tuvo la oportunidad de medirse a estrellas mundiales como Mbappé o Lewandowski, contra los que firmó una excelente actuación pese a su inexperiencia en la élite. El club, de hecho, no solo le ha ampliado el contrato dos años más sino que le ha aumentado la cláusula de rescisión hasta los 40 millones de euros. La pretemporada la realizará con el primer equipo, con el que ya tendrá dorsal para el curso 2025-26. «Era un sueño que perseguía y con trabajo y mucha ilusión lo he podido cumplir. Debutar en el fútbol profesional y con el club de mi vida es un momento que voy a recordar siempre», afirmó el futbolista formado en la escuela de A Madroa.

El joven canterano agradeció la «confianza» que el técnico «siempre» le ha transmitido, además de desvelar que fue Giráldez quien lo reconvirtió a central porque empezó jugando como centrocampista. «Llevo mucho tiempo con él y siempre ha confiado mucho en mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para él. Creo que soy un jugador muy competitivo, al que no le gusta perder y por eso a veces tengo un carácter demasiado fuerte. Esa competitividad que le doy a los compañeros, energía sobre todo para poder seguir compitiendo hasta el final, es lo que más me puede caracterizar», apuntó un Yoel Lago que se ha mostrado muy contundente en el marcaje a los rivales, hasta el punto de que en algún partido el árbitro le pidió al capitán céltico que le reclamase jugar con más calma para no tener que expulsarlo.

Después de acumular nueve actuaciones en la máxima categoría, Yoel Lago dijo tras su renovación que acabar la temporada con la clasificación del Celta para la Liga Europa es «el mejor regalo» que le podían dar al celtismo, y de cara al nuevo curso se marcó como objetivo «hacer una buena temporada» en Liga y «soñar y disfrutar» de la competición continental.

El zaguero céltico no olvida, subrayó, su debut en Primera División. Giráldez le dio la titularidad en el último partido de la temporada 2023-24, en la visita del Valencia a Balaídos. Tampoco cuando el club lo llamó para formar parte de la cantera: «Fue un momento muy especial».