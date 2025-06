El Celta negocia el traspaso de Fer López al Wolverhampton por encima de los 20 millones de euros que estipula la cláusula de rescisión del contrato que el jugador renovó el verano pasado en Vigo hasta 2028. El acuerdo entre los clubes es lo que falta para cerrar una operación que se anunciará en los próximos días pero que continúa generando una gran controversia entre el celtismo. Muchos aficionados no entienden la precipitada salida de uno de los mayores valores que han surgido últimamente de A Madroa. Balaídos apenas ha podido saborear el exquisito fútbol que atesora esta joven promesa, que se marchará a la Premier League después de disputar apenas 17 partidos en LaLiga. La frustración y el enfado se expanden en todas las direcciones, mientras se responsabiliza de la pérdida al propio jugador, al agente Jorge Mendes y al club. A este último, por varias razones: por no haber doblado la cláusula de rescisión del contrato de Fer, por permitir que las grandes agencias controlen a los canteranos más destacados o por vender tan rápido al jugador que estaba señalado como sustituto natural de Iago Aspas cuando no existe una necesidad económica. «No estamos en la urgencia de tener que vender», es la frase pronunciada días atrás en rueda de prensa por Marco Garcés, director deportivo del equipo vigués, que se recuerda en estos convulsos días en redes sociales.

Segundo pleno de Mendes en Vigo

Mientras continúa el encendido debate en Vigo sobre el traspaso de Fer López, ambos clubes negocian el precio por el que se cerrará una operación que posiblemente deje en caja al Celta más de los 20 millones de euros estipulados en la cláusula de rescisión del contrato del jugador. Ese dinero extra evitaría al Wolves los trámites de depositar los 20 millones en LaLiga y abonar los correspondientes impuestos por esa cantidad si no hay acuerdo. El club inglés, además, está interesado en cerrar un traspaso amistoso con los célticos porque quiere pagar en cómodos plazos esta operación, la segunda en dos años entre ambos. El verano pasado, Jörgen Strand Larsen cambió Balaídos por el Molineux a cambio de 30 millones, aunque el primer año se contabilizó como cesión para comenzar a pagar a partir de este verano. Entonces, los ingresos por la venta del delantero noruego solucionaron el problema financiero que acuciaba al Celta para cerrar el ciclo contable el 30 de junio. Para ello, el equipo vigués recurrió a Jorge Mendes. El famoso representante portugués es socio del propietario del Wolves, el chino Guo Guangchang, que adquirió el 20 por ciento de Gestifute, la agencia de Mendes.

Si se cierra la venta de Fer López al conjunto inglés, será la segunda ocasión que el Celta firma el traspaso de un jugador por la cláusula de rescisión que contemplaba el contrato. El primero fue Santi Mina, que en el verano de 2015 se marchó a Valencia después de que el club levantino desembolsase los 10 millones en los que estaba valorado el delantero vigués, que entonces tenía 19 años. La operación se cerró sin que el futbolista conociese el destino. Se enteró a qué equipo se marchaba al recoger el billete de avión. Hace diez años, Mendes mantenía una estrecha relación con el dueño del Valencia, el empresario singapurense Peter Lim. Barcelona, Oporto o Atlético de Madrid son otros clubes con los que mantiene una estrecha relación uno de los más importantes agentes del mundo, que ha movido más de mil millones de dólares en traspasos.

Como hace una década, Mendes vuelve a llevarse a una joya de A Madroa, que hace dos años despidió con pena a un Gabri Veiga que fue traspasado al Al-Ahli saudí por unos 30 millones de euros, diez millones menos que lo fijado en su cláusula de rescisión.

Nadie puede resistirse a las tentadoras ofertas económicas que agentes como Jorge Mendes ofrecen a las jóvenes promesas. Y en A Madroa tiene unos cuantas el portugués. Hasta seis más han firmado por Gestifute: Ángel Arcos, Mateo Sobral, Ianis Tarba, Pablo Aparicio, David Sueiro y Hugo López.

Parte del celtismo, mientras tanto, lamenta la fuga de los más talentosos jugadores formados en A Madroa. El Celta, por su parte, mejora sus finanzas con operaciones como la de Fer López. De hecho, este curso superará los 34 millones de euros que señalaba como ingreso necesario para cuadrar las cuentas. A los 14 millones por Douvikas se añaden los 2 millones por Bamba y los más de 20 millones que el Wolves desembolsará por el que estaba señalado como sustituto de Iago Aspas.