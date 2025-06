Cuatro de los once más utilizados por Giráldez no tienen asegurado seguir

Claudio Giráldez no ha repetido once tras 48 partidos en el Celta. “Para mí no hay titulares”, ha asegurado en más de una ocasión el técnico, que ha hecho del reparto de oportunidades una de las señas de identidad de su gestión. La difusa línea entre titulares y suplentes no ha impedido al preparador celeste dar más protagonismo a uno jugadores que a otros. Cuatro de los más utilizados en sus respectivas posiciones no tienen garantizada su continuidad el próximo curso.

A falta de once tipo, el más utilizado por el louriñés combinando número de partidos y minutos fue el formado por Guaita en la portería; Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Mingueza, Beltrán, Ilaix Moriba y Carreira (con unos pocos minutos más que Hugo Álvarez) en medio campo; y Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot en el frente ofensivo. El portero valenciano y el lateral vigués concluyen contrato el próximo día 30, mientras que Moriba y Borja deben retornar respectivamente al Leipzig y al Betis mientras el Celta apura los tiempos para lograr este verano su adquisición en propiedad.

El enigma de la portería.

Una de las pocas certezas es que el ciclo Vicente Guaita en Vigo ha concluido. Tras una segunda campaña correcta, sin grandes errores ni paradas salvadoras, el club ha decidido no prorrogar el contrato del veterano portero valenciano, de 38 años, según confirmó en una reciente comparecencia la presidenta, Marián Mouriño. La prioridad es fichar a un guardameta joven, pero contrastado, que dé el próximo curso un salto de calidad de la portería celeste. El director de fútbol, Marco Garcés explicaba que se busca un guardameta con buen juego de pies, seguro en la intercepción de los centros y las pelotas cruzadas, así como en los disparos de media distancia.

La dirección deportiva ha barajado “multitud” de opciones. Se ha sondeado a Iñaki Peña (Barcelona), Leo Román (Mallorca), Antonio Sivera (Alavés) y Julen Agirrezabala (Athletic), aunque finalmente se ha lanzado a por el exportero rumano del Inter de Milán Ionut Andrei RAdu, a quien podría incorporar esta misma seman.aLa presidenta del Celta señalaba que la contratación del portero era la gran prioridad en este mercado. “Hay que cerrarla pronto y en ello estamos trabajando”, recalcaba.El Celta no descarta fichar dos porteros, lo que implicaría la salida, seguramente cedido, de Iván Villar. Marc Vidal tendrá ficha con el primer equipo, en principio como tercer guardameta.

Ilaix, pronto desenlace.

La continuidad e Ilaix Moriba es también prioritaria para Claudio Giráldez, que valora su gran potencial físico y buena condición técnica, pero sobre su amplio margen de crecimiento. Con solo 22, el guineano cuenta con una amplia experiencia en LaLiga con el Barcelona, el Valencia o el Getafe, pero ha sido esta temporada en el Celta en la que ha asomado el gran nivel que apuntaba cuando irrumpió como un terremoto en LaLiga con 17 años con el conjunto azulgrana.

La situación de Ilaix se resolverá pronto, seguramente esta misma semana. El próximo domingo, día 15, expira el plazo para hacer efectiva la opción de compra que el Celta tiene sobre el centrocampista por 6 millones de euros. Para entonces, el Celta espera tener ya un acuerdo económico con Ilaix. No será fácil porque el salario que el guineano percibe actualmente en el Leizpig está fuera del alcance del club vigués, que espera compensar este problema con un contrato de duración que le ofrezca una posibilidad de salida, si algún equipo importante se interesa por hacerse con sus servicios. Marco Garcés se mostraba hace unos días “optimista” sobre la posibilidad de que se alcance un feliz desenlace.

Optimismo con Carreira.

A no mucho tardar debería resolverse también la renovación de Sergio Carreira. Tras varios meses de pausa, con considerables diferencias entre lo que el jugador pedía y el club ofrecía, la negociación sufrió un impulso la pasada semana con la visita del agente de Carreira, José Redondo, a la Calle del Príncipe. Pese a que el acuerdo no es inminente, la reunión celebrada la pasada en A Sede sirvió para constatar la “buena sintonía” de ambas partes para que el lateral vigués continúe su carrera en Vigo. “Hemos modificado nuestra oferta. Me parece una propuesta bastante justa y estamos esperando su respuesta. Soy optimista”, apuntaba recientemente Garcés. El deseo del jugador por continuar en el Celta es la mejor baza con que cuenta el club en la negociación.

Largo pulso con el Betis .

Giráldez quiere a Borja Iglesias a bordo y el Panda está decidido a vestir de celeste sus últimos años como profesional. El problema es que al delantero compostelano le resta otro año de contrato con el Betis que, pese a no contar con él, pretende sacar tajada del buen año firmado por Borja en Balaídos. El Celta, mientras, no está dispuesto a pagar un traspaso (a menos que sea una cantidad simbólica) por un futbolista de 34 años en su último año de contrato. La presión del jugador por salir será determinante para que la negociación llegue a buen puerto. De momento, Borja se presentará para hacer la pretemporada con el Betis y librar lo que se adivina un largo pulso con el equipo sevillano. Por ahora no hay comunicación entre los dos clubes. El Celta, de momento, solo habla con la agencia de representación del futbolista.