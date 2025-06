Nuevo espaldarazo a la promoción interna

La promoción interna de la cantera que Marcos Garcés define como “aceleración de procesos” volverá a ser prioritaria en la temporada venidera, tanto en lo que se refiere al primer equipo, que contará con alguna cara nueva, como en el Fortuna y el resto de las categorías inferiores del club. «Es la ratificación de que nuestros jugadores están listos y simplemente tienen que enfrentarse al desafío», certificaba el director de fútbol celeste, que se ufanaba de que 55 jóvenes canteranos subieron de categoría el pasado curso. “Es motivo de satisfacción para nosotros porque hay muchos jugadores que ya se ven con posibilidades de jugar arriba y muchos que vienen apretando», precisaba.

Al margen del retorno de Javi Rueda, que tendrá ficha profesional tras su paso a préstamo por el Albacete, la novedad en la primera plantilla será el centrocampista Miguel Román, único chico del Fortuna a quien Claudio Giráldez ha reclutado de momento para la pretemporada y que el próximo curso estará en dinámica del primer equipo con ficha del filial. Según confirmó Garcés, Javi Rodríguez y Fer López contarán con uno de los 25 dorsales profesionales. A ellos podría unirse Yoel Lago, aunque la inscripción del joven central mondaricense va a depender de las bajas que se produzcan y la carga salarial que se consiga liberar. Las condiciones salariales serán, en todo caso, las mismas que tendría con contrato del primer equipo.

Garcés comentó que, si se daba la posibilidad, el club estudiaría dar la alternativa a otros chicos del Fortuna, como Tincho Conde o Manu Fernández, aunque precisó que no ha habido contactos para renovar al central vigués. “Por ahora Claudio solo me ha hablado de Román, pero hay varios jugadores que están en esta condición y pueden ser interesantes. Se manejará con el tiempo».

La promoción interna será especialmente destacada en el Fortuna, al que se incorporarán media docena de juveniles que ya tuvieron protagonismo el pasado curso. Garcés confirmó que Ángel Arcos, Pablo Gavián, Ianis Tarba, Germain Milla (recientemente renovado hasta 2029), el portero Marcos González y Bernard Somuah tendrán ficha con el filial celeste. Al mismo tiempo, el club informó de que ha alcanzado un acuerdo con el Asantet Kotoko para ampliar otro año, con opción de compra, la cesión del joven atacante ghanés.

“Simplemente se tienen que enfrentarse al desafío. Cualquier jugador lo que necesita es sentirse desafiado y apreciado. En este momento estamos brindando esas dos cosas: aprecio y desafío», relataba el ejecutivo que ponía como ejemplo la prueba de madurez que los chicos afrontaron “con el agua al cuello” contra el Arenteiro: “Fue un desafío de competencia acelerada medirse a jugadores de 30 o 34 años”.

La cara menos amable de esta aceleración de procesos la representa el delantero Miguel Conde, autor de 20 goles en 24 partidos el pasado curso con el Juvenil A, que no va a seguir. “Teníamos que tomar la decisión de si subía al Fortuna o no. Como sabíamos que iba a tener pocos minutos, decidimos darle la oportunidad de que saliera. Es una decisión colegiada. No pertenece a nadie esa decisión, aunque yo soy el último responsable de ella», explicaba Garcés sobre la marcha del joven delantero.

El director de fútbol del Celta pidió, por otra parte, paciencia con Jones El Abdellaoui, fichado en enero pasado como apuesta de futuro con un coste de 5 millones de euros. «Tenemos que ser muy pacientes con él, apenas van 4 meses. Es de 2006, un juvenil. Después tuvo una muy buena participación dentro del torneo de la Copa de África. Necesitamos ser pacientes con él», apuntaba.

Pretemporada

Por otra parte, Marco Garcés confirmó que la pretemporada, cuya planificación se ultima, será calcada a la del pasado curso: grueso de la preparación en Afouteza, pocos amistosos (los primeros ante equipos portugueses), pero ante adversarios selectos y de alto nivel.

Múltiples sondeos; ninguna oferta

La gran campaña firmada por el Celta no ha pasado inadvertida. Marco Garcés confirmaba ayer que han sido muchos los equipos que en los últimos tiempos se han interesado por la situación de los futbolistas del conjunto celeste, aunque no se han presentado, por el momento, ofertas en firme por ninguno de ellos. “Tenemos muchas aproximaciones por muchos jugadores, pero no ofertas concretas que estemos considerando en este momento”, ratificaba el director de fútbol celeste. Fer López y Williot figuran entre los más solicitados, especialmente la nueva joya canterana. “Es uno de los nombres que más se mencionan en todas las ofertas que llegan. No tenemos ofertas concretas, pero sí es uno de los nombres que más suenan y lo puedes ver en la lista de los scouts que piden boletos cada fin de semana para verlo”, relataba el ejecutivo, que ponía en esta misma lista al joven atacante sueco. “Hay interés de varios equipos por él. En este momento solo se maneja a nivel de rumor, lo que llaman sondeos. Muchos representantes llaman para conocer su situación y preguntar por cuánto podría salir. No tenemos ofertas oficiales ni concretas, pero sí es uno de los que despierta mucho interés», detallaba Garcés, que no descartaba que Williot salga traspasado este verano: “Si la oferta es interesante para el club y para el jugador ciertamente lo consideraríamos, por él y por cualquier otro».

Un ‘comercial’ llamado Aspas

Marco Garcés dio ayer algunos detalles sobre la participación activa en los fichajes de Iago Aspas, cuya intervención resultó decisiva para las contrataciones de Borja Iglesias o Marcos Alonso el pasado curso. El director de fútbol agradeció las gestiones del astro celeste, que calificó como un activo al que sería «una tontería» renunciar.«Él llama permanentemente, manda muchos textos, habla permanentemente con Claudio, habla permanentemente con Álex Otero. Cuando lanzamos una oferta a un jugador y la oferta nos parece justa, le decimos: oye, ¿no le puedes tirar una llamada ahí para decirle, háblale del marisco, háblale de las playas?», relató.Y la intervención de Iago casi siempre resulta provechosa: «L·a verdad es que es muy efectivo porque tiene relación prácticamente con todos los jugadores y sabe muchísimo de fútbol, tiene un saber enciclopédico. A él le gusta y que a nosotros nos ayuda muchísimo. Renunciar a un activo así sería una tontería inmensa. Si tengo algún recursos que me pueda ayudar, siempre lo voy a utilizar».