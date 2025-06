Moriba y un portero, primeros objetivos

«Tenemos que ser capaces de renovar la ilusión». La frase pronunciada ayer por el director deportivo del Celta, Marco Garcés, resume la idea del club al afrontar la confección de la plantilla que regresará a las competiciones europeas. La tarea, sin embargo, no parece sencilla. Garcés, que repasó la actualidad céltica en rueda de prensa, espera que el verano sea largo para concretar entradas y salidas al considerar que el mercado de fichajes tardará en activarse. Y apunta que la situación económica les permite afrontar «con comodidad» este mercado. Insiste en que no hay necesidad de vender, aunque disponen de escasos recursos para reforzarse, mientras que las prioridades pasan por atar a Ilaix Moriba y contratar un portero. Garcés se muestra «optimista» sobre la continuidad del guineano, de Borja Iglesias y de Sergio Carreira, con una oferta de renovación del club sobre la mesa. Mantener el bloque, como pidió Claudio Giráldez, es otro de los objetivos. Tampoco se espera la marcha de jugadores importantes. Las dificultades pasan por recolocar a los cedidos que no cuentan.

Ilaix Moriba. El Celta tiene de plazo hasta el 15 de junio para ejecutar la opción de compra (unos 6 millones de euros) que fijó el Leipzig para ceder al jugador. Ayer, Garcés admitió que el club vigués asumiría ese desembolso y que ahora se centra en alcanzar un acuerdo con el jugador, que se encuentra de vacaciones en Nueva York con Balde y Ansu Fati. «Si podemos ponernos de cuerdo en el tema salarial con Ilaix, lo haríamos. Tuve la última conversación hace 20 minutos. Soy optimista», apuntó Garcés.

Portero. El Celta ha barajado «multitud de opciones» para la portería, tras no renovar a Guaita, «y lo que puedo decir es que en este momento Julen Agirrezabala no es una de las posibilidades», señaló el director deportivo en referencia al portero vasco. «Nuestros esfuerzos están dedicados principalmente en buscar un portero e intentar renovar a los jugadores que son de nuestro interés», indicó Garcés, que dio detalles sobre las características que buscan para la portería: que domine «los centros, pelotas cruzadas, disparos de media distancia y el manejo de la pelota con los pies. Priorizamos elementos técnicos sobre un perfil de edad». El club no descarta incorporar un segundo portero y buscar una salida para Iván Villar.

Borja Iglesias. El Celta quiere seguir contando con el atacante compostelano, al que le resta un año de contrato con el Betis. «He mantenido conversaciones únicamente con el representante del jugador. No he hablado con el Betis», reconoció Garcés. La paciencia del jugador y del Celta serán claves para cerrar esta operación, teniendo en cuenta la necesidad del equipo andaluz de desprenderse de un jugador que no cuenta para el técnico Manuel Pellegrini y que en 2026 quedará libre si antes no se llega a un acuerdo.

Carreira. El canterano interesa al Celta y a un Giráldez que valora la temporada realizada y su versatilidad para jugar en varias posiciones de la retaguardia. «Carreira tiene una oferta nuestra desde hace tiempo, que hemos modificado al alza, y la pelota está en su tejado. Las conversaciones son activas. Es una oferta bastante justa y estamos esperando su respuesta», añadió sobre el lateral vigués.

Javi Rueda. El director deportivo dio por hecho que Javi Rueda formará parte de la plantilla del Celta después de concluir con excelente nota su cesión en el Albacete. «Es uno de los que se incorporará con nosotros», subrayó Garcés, atendiendo a una de las peticiones de Giráldez de contar con el andaluz, que ya dirigió en el filial céltico.

Mingueza y Marcos Alonso. El Celta no oculta su interés por renovar a Óscar Mingueza y a Marcos Alonso, dos piezas fundamentales de la plantilla que finalizan contrato en junio de 2026. «Estamos conversando con sus representantes. Él se quiere quedar, nosotros queremos que se quede», dijo Garcés sobre el zaguero catalán. «Las conversaciones para renovar a Marcos van por buen camino. Ha aportado dentro, fuera... Hasta vendiendo camisetas, es galán, le gusta a las niñas», añadió sobre el madrileño.

Beltrán y Carlos. Para Garcés, las renovaciones de Fran Beltrán y de Carlos Domínguez no son prioritarias ahora mismo teniendo en cuenta que finalizan contrato en 2026. «Como decía, hemos arrancado por los que vencen contrato este año. Después, avanzando el tiempo, si los que tienen oferta no renuevan pasaremos al siguiente paso: ofrecerlas a los que les queda un año».

Mantener el bloque. «Estamos en conversaciones activas para cerrar renovaciones. Estamos priorizando mantener la plantilla tal cual está, con la intervención y la aprobación de Claudio. Nuestro primer interés es conservar a los jugadores que vencer contrato», explicó el responsable del Celta.

Azpilicueta. El veterano zaguero navarro queda libre tras su paso por el Atlético y tanto Aspas como Giráldez están a favor de contar con un futbolista con experiencia, versatilidad y profesionalidad. Garcés zanjó ayer la posible llegada de César Azpilicueta con diplomacia: «No tenemos conversaciones activas con Azpilicueta». Antes de negociar su incorporación, el Celta tendría que prescindir de Unai Núñez y de Aidoo.

Williot y Fer. El sueco y el vigués son dos piezas codiciadas en el mercado pero el Celta no ha recibido ofertas por nadie, de momento. «Hay interés de varios equipos por Williot, pero se manejan a nivel sondeo, llamada del representante... No hay ofertas concretas, pero sí es de los que despiertan interés. El de Fer es uno de los nombres que más se mencionan y está en la lista de todos los ojeadores que vienen a Balaídos».

Regreso cedidos. El Celta asume el regreso de todos los cedidos. «Hablo mucho con los agentes de Unai Núñez, Carles Pérez, Joseph Aidoo y Manu Sánchez. Intentamos saber cuáles son sus intenciones e intereses para buscar un acuerdo que esté bien para las dos partes. Todos tienen contrato y tenemos que ser considerados con lo que firmaron», apunto Garcés antes de subrayar que no hay negociaciones con el Athletic Club por Unai ni con el Alavés por Sánchez.