Marco Garcés, optimista con el fichaje de Moriba y la renovación de Carreira

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, repasó este miércoles la actualidad del mercado de fichajes del equipo solo cinco días después de la intervención de Marián Mouriño. El mexicano hizo un amplio resumen de la situación en la que se encuentra el club, de las posibles llegadas, las renovaciones más urgentes y las salidas que intentará acometer la entidad durante los tres próximos meses; siempre con la idea de mantener el bloque con el que ha trabajado Claudio Giráldez hasta ahora: «Nuestro primer interés es conservar a los futbolistas que nos interesan y que vencen contrato».

Los dos nombres propios en este momento son Ilaix Moriba y Sergio Carreira. Respecto al centrocampista guineano, Marco Garcés aseguró que ya tiene sobre la mesa una oferta del Celta. Detalló que la opción de compra con el Leipzig por su traspaso no se va a negociar —ronda los 6 millones de euros— y lo que falta es ponerse de acuerdo en lo económico con el jugador: «Estamos negociando activamente es el tema salarial de Ilaix. Tuve la última conversación hace 20 minutos. Soy optimista».

Ese mismo optimismo también lo manifestó a la hora de hablar sobre Sergio Carreira, que termina contrato a final de este mes. «Hemos modificado la oferta inicial. Es bastante justa y estamos esperando su respuesta», comentó el directivo, que anticipó que Javi Rueda, competencia directa de Carreira en el carril derecho y que ha jugado cedido en el Albacete, completará la pretemporada a las órdenes de Giráldez y «la intención es que se quede».

Otra de las urgencias del departamento que dirige Garcés es encontrar un nuevo portero. El mexicano ha afirmado que el casting es amplio, que la renovación de Guaita no es prioritaria, no se pronunció sobre el futuro de Iván Villar y describió las características del guardameta que están buscando. «Hemos barajado multitud de opciones y priorizamos elementos técnicos sobre un perfil de edad», aclaró antes de acotar que buscan un portero con buen desempeño en los centros laterales, los disparos desde fuera del área y el manejo de la pelota con los pies, puntos que esta última temporada supusieron una dificultad para el Celta. Y también se pronunció sobre Julen Agirrezabala, uno de los jugadores relacionados con el club vigués: «De momento no es una de las posibilidades».

Otro jugador importante para Claudio y que se encuentra en una situación similar a la de Moriba es Borja Iglesias. El Celta todavía no ha hablado con el Betis y hasta hoy, «las discusiones solo han sido con el representante» del santiagués. Con los que tampoco ha habido acercamientos desde que finalizó la temporada son Jailson e Iker Losada.

Marco Garcés, esta mañana en A Sede / Pablo Hernández Gamarra

Al igual que Marián Mouriño, Marco Garcés prevé un mercado largo que el Celta encara sin una urgencia salvo en la portería. «Tenemos candidatos para las once posiciones en previsión a lo que pueda suceder, pero por el momento no se vislumbra una necesidad específica en alguna posición. También el mercado tira oportunidades inesperadas y queremos estar listos para afrontarlas. Si termina saliendo un jugador reforzaríamos esa posición», dijo el mexicano. Entre esos posibles refuerzos no se contempla el de César Azpilicueta, al que se le relacionó con la entidad celeste: «No tenemos conversaciones activas con él en este momento».

También matizó las palabras de la presidenta sobre posibles ventas: «Siempre son útiles, pero no estamos en la urgencia de tener que vender». Preguntado por el interés de terceros por jugadores de la actual plantilla del Celta, el director del área deportiva confesó que han recibido muchas «aproximaciones», pero «ofertas concretas que estemos considerando, no». En esta línea fue cuestionado por la situación de dos talentos emergentes como son Fer López y Williot Swedberg: «El de Fer es uno de los nombres que más se mencionan y está en la lista de todos los ojeadores que vienen a Balaídos. Por Williot hay sondeos, pero nunguna propuesta firme». De todas formas, Garcés adelantó que si llega una oferta interesante para el club y para el jugador, la considerarían:«Por Swedberg o por cualquiera». Además, se refirió al margen salarial de la plantilla: «Si todos los que vencen contrato salieran y todos los que están cedidos regresaran tendríamos el espacio suficiente como para poder inscribirlos a todos. Y eso nos coloca en una situación bastante tranquila».

Renovaciones y canteranos en el primer equipo

Al margen de los casos de Sergio Carreira y de Alfon González, sobre el que Garcés no se pronunció claramente, el Celta tiene en su agenda la ampliación de los contratos de Óscar Mingueza, Marcos Alonso, Fran Beltrán o Carlos Domínguez, pero no se están priorizando porque los esfuerzos se destinan en los casos de los contratos que vencen este mes. De Mingueza dijo que «él se quiere quedar y el club quiere que se quede», sobre Marcos Alonso comentó que se prevé que amplíe el compromiso porque «comenzamos las conversaciones y van por buen camino» y los casos de Beltrán y Carlos Domínguez —finalizan su contrato en junio de 2026— se encararán una vez se resuelvan las situaciones más apremiantes. «Estamos dispuestos a comprometernos con la gente que se comprometa con nosotros», reiteró con la misma frase que empleó hace un año.

Claudio Giráldez ha comunicado a Garcés que el canterano Miguel Román se unirá a la pretemporada con su grupo y el director deportivo aclaró la situación de los futbolistas con ficha del Fortuna que están en dinámica de primer equipo, como Javi Rodríguez o Fer López: «Ya tienen las condiciones salariales del A pero mantienen la ficha B por cuestión de cupo. Nosotros pretenderíamos que Javi y Fer tengan ficha A este año dependiendo de los cupos que se liberen». También tuvo palabras el mexicano para Younes El-Abdellaoui, el joven talento noruego-marroquí incorporado por unos cinco millones y que también tiene ficha del filial: «Tenemos que ser muy pacientes con él. Es un jugador juvenil que tuvo muy buena participación en la Copa de África. Nuestras expectativas estaban por encima y eso es importante saber manejarlo».

Respecto a los cedidos que regresarán esta temporada y que el verano pasado no contaron para Giráldez, Garcés no dejó ningún titular. «Hablo mucho con los agentes de Unai Núñez, Carles Pérez, Joseph Aidoo y Manu Sánchez, intentamos saber cuáles son sus intenciones e intereses para buscar un acuerdo que esté bien para los dos partes. Todos tienen contrato y tenemos que ser considerados con lo que firmaron. El caso de Unai Núñez y su posible vuelta al Athletic, opción con la que se ha especulado, Garcés negó que hayan comenzado las conversaciones con los bilbaínos.

Por otro lado, es casi imposible hablar del mercado de fichajes del Celta sin recurrir a la figura de Iago Aspas, cada día más implicado en ayudar a la dirección deportiva: «Es un activo importantísimo. Me gusta consultarlo y su opinión me sirve de mucho. Él habla permanentemente con Claudio y con Álex Otero (director de scouting). Cuando nosotros sabemos que un futbolista que queremos ya tiene una oferta nuestra en firme le decimos a Iago que haga una llamada para que les hable del marisco y de las playas. Es muy efectivo», comentó Garcés, que elogió «el saber de fútbol enciclopédico» que posee el de Moaña. «Renunciar por mi parte a un activo como ese sería una tontería inmensa». zanjó el mexicano.

Una de las dinámicas implantadas por Garcés desde su llegada al club es la aceleración de procesos en la cantera. En ese sentido se optó por renunciar al tercer filial, el Celta C Gran Peña, y enfrentar a los jóvenes futbolistas a retos en categorías superiores a las que les corresponde por edad. «Hay 55 jugadores que han estado subiendo de categoría», especificó. Además, destacó el «paso adelante» que dieron en el Fortuna Angelito, Óscar Marcos, Burcio, Antañón o Gavián: «Es la ratificación de que nuestros jugadores están listos y simplemente tienen que enfrentarse al desafío». De hecho, Angelito y Pablo Gavián serán dos de los seis juveniles que se incorporarán la próxima temporada al primer filial celeste, los otros cuatro son el portero Marcos González, Germain Milla, Ianis Tarba y Bernard Somuah.