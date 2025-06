Agirrezabala, el elegido para la portería

El Celta ya ha elegido al portero que quiere para suplir a Guaita: Julen Agirrezabala, de 24 años, y con contrato en el Athletic Club hasta 2027. El acuerdo continúa pendiente de más negociaciones porque desde Vigo insisten en cerrar la operación como un traspaso mientras que en Bilbao se decantan por una cesión del ahora suplente de Unai Simón. En A Sede trabajan para cerrar cuanto antes la primera de las pocas incorporaciones que se prevén para la próxima temporada en el equipo de Claudio Giráldez. Ilaix Moriba y Borja Iglesias son los futbolistas por los que el Celta hará todos los esfuerzos posibles para intentar que continúen en Vigo el curso que viene. Además, el club quiere reforzar la portería, el centro de la defensa y el costado izquierdo del ataque. En las negociaciones por Agirrezabala podría incluirse al céltico Unai Núñez.

Además de intentar cerrar el fichaje de Moriba antes del 15 de junio, fecha límite para abonar los 6 millones de euros de la opción de compra que fijó el Leipzig para el centrocampista guineano, el Celta apura la llegada de un portero de garantías con el que pueda sellar un acuerdo de largo recorrido. Y el elegido es Julen Agirrezabala, el segundo cancerbero del Athetic Club, el que le dio la última Copa del Rey al conjunto rojiblanco hace un año y que disputó un total de 29 partidos en el curso recién finalizado: 14 de Liga ante la lesión de Simón, 2 de la Copa del Rey y los 13 de la Liga Europa que afrontó el conjunto de Valverde. El Celta pretende la compra aunque el Athletic, sin descartar esta posibilidad, se decanta por la cesión. Esta opción es la que más gusta también al guardameta para quien triunfar en algún momento en San Mamés es su gran ilusión. En esta carrera no está solo el Celta porque el Valencia es otro de los clubes que se han movido con el mismo deseo de hacerse con los servicios del meta.

El buen hacer de Agirrezabala ha abierto un debate en Bilbao sobre la titularidad en la portería del Athletic. En principio, ganan los que defienden a un Unai Simón que además disfruta de la titularidad en la selección y está considerado como uno de los mejores del mundo.

Para el próximo curso, sin embargo, se plantea otro problema y ya se ha incorporado al debate sobre la portería rojiblanca. El Athletic Club se clasificó para la próxima edición de la Liga de Campeones y Unai Simón no parece dispuesto a ceder la titularidad a su compañero en la máxima competición continental. Aceptó un papel secundario en la Europa League pero no parece dispuesto a repetirlo en la Champions. Los leones no tienen problemas de porteros, pues cuentan con una joven promesa como Álex Padilla, de 21 años, como tercera opción. El cancerbero nacido en Zarauz de nacionalidad mexicana se marchó cedido en enero al Universidad Nacional de la Liga MX. En la última visita del Celta a San Mamés, Agirrezabala y Padilla jugaron medio tiempo cada uno tras unos problemas físicos del primero, mientras Unai Simón se recuperaba de una intervención.

Tras descartar la continuidad de Guaita, el Celta se fijó en Agirrezabala (Rentería, 26 de diciembre de 2000), un guardameta de 1,87 metros de altura que se formó en dos equipos de su localidad natal (Touring KE y Antiguoko KE) antes de ser captado por el Athletic Club, que lo incorporó en 2018 a su segundo equipo juvenil. Basconia y Bilbao Athletic fueron las escalas previas antes de debutar el 16 de agosto de 2021 en Primera División, ante el Elche, con los leones. A partir de la temporada 2022-23 pasó a tener ficha del primer equipo, con el que ha disputado un total de 65 partidos, con 28 porterías a cero. Con la selección española sub-21 acumula 8 partidos. Su cotización, según Transfermarkt, es de 15 millones de euros. En esta ocasión, el Celta apuesta fuerte para ofrecerle a Giráldez un portero de garantías y de gran proyección.