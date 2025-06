Los cedidos, opción para cuadrar cuentas

El tiempo juega en contra del Celta para intentar cuadrar las cuentas del curso recién finalizado. El club necesita vender por una cifra importante antes del 30 de junio para evitar los números rojos. Claudio Giráldez quiere mantener el bloque que se clasificó para Europa y en A Sede esperan no tener que desprenderse de un futbolista de peso. En estas circunstancias, los cedidos en el pasado curso adquieren mayor importancia para solucionar el problema contable al que se enfrenta la entidad viguesa. Manu Sánchez, Unai Núñez y Carles Pérez son, a priori, las piezas más codiciadas en el mercado.

El Alavés reiteró ayer su interés por prolongar la relación con Manu Sánchez. El Athletic Club espera seguir contando con Unai Núñez. En cuanto a Carles Pérez, el mercado de la MSL aparece como la mejor vía de salida, pero el periodo de fichajes en Estados Unidos no se abre hasta el 24 de julio. Las salidas de Joseph Aidoo y de Carlos Dotor liberarían dos fichas y dos plazas en la plantilla, pero no se espera recaudar mucho por ellos. Javi Rueda, por su parte, regresará a Vigo porque es del agrado de Giráldez. El resto de cedidos (Tadeo Allende y Luca de la Torre) continuarán a préstamo hasta diciembre en el Inter de Miami y en el San Diego. No entran en la ecuación para cuadrar el presupuesto de junio, solución que el Celta buscará en otros jugadores que ha tenido a préstamo.

Ayer, el Alavés se despidió de sus cinco jugadores cedidos –Manu Sánchez, Carlos Martín, Joan Jordán, Pau Cabanes y Carles Aleñá–, que regresan a sus clubes. El club vasco agradeció a estos futbolistas «su profesionalidad y el compromiso» mostrado y les deseó «la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional». Consciente de las dificultades para seguir contando con alguno de ellos, el director deportivo alavesista, Sergio Fernández, no ocultó el interés por Manu Sánchez, que «ha sido una pieza clave en el esquema defensivo del Alavés», dijo.

El zaguero madrileño fue un fijo en el once blanquiazul, con el que disputó 34 partidos y sumó 2.760 minutos. En Vigo tiene contrato hasta 2028 y su cotización en el mercado (a falta de actualizar los últimos meses de competición) se eleva hasta los 6 millones de euros. Ahora mismo, Manu Sánchez es el retornado que más dinero podría reportarle al Celta, aunque se necesita un club que esté dispuesto a invertir en su contratación.

En una situación similar se encuentra Unai Núñez, que cerró su cesión en el Athletic Club. El club vasco quiere seguir contando con el central pero no parece animado a ejercer la opción de compra de 4 millones de euros. Los de San Mamés esperan negociar a la baja con un Celta que necesita ingresar dinero en caja antes de que finalice junio. Al zaguero de Sestao le restan dos años de contrato en Vigo. La resolución de su situación, pues no entra en los planes de Giráldez, puede retrasarse hasta los últimos días de agosto. Si no lograse cerrar un traspaso, al equipo vigués le convendría acordar otra cesión para liberar una de las fichas más importantes de la plantilla.

El caso de Carles Pérez es el más peliagudo, pues el delantero de Granollers protagonizó una discreta temporada en Getafe. Disputó 27 partidos de Liga y 3 de Copa para acumular 1.580 minutos de competición. Fue de más a menos y desapareció del once titular en la recta final del campeonato. En A Sede confían en los contactos de Garcés en la MLS para desprenderse de un jugador que tiene contrato hasta 2027, una de las fichas más elevadas del plantel, pero no convence a Giráldez.

Aidoo, que se marchó en enero a Valladolid para poder jugar tras su grave lesión en el tendón de Aquiles apenas acumuló 744 minutos, repartidos en 11 encuentros de Liga. Su contrato finaliza en 2026 y su valor actual es de 1,4 millones. Difícil resultará buscarle acomodo fuera de Vigo. Al igual que a un Dotor que saltó del Oviedo al Sporting en mitad de temporada. Se quedó en 660 minutos de competición en 19 partidos.

Primera visita de la UEFA a Balaídos

La UEFA ya dispone de una información general del estado de Balaídos para acoger al menos los cuatro partidos que le esperan en Vigo al Celta la temporada que viene después de clasificarse para la Liga Europa. Un miembro del organismo que dirige el fútbol europeo se pasó en la mañana de ayer por Vigo para realizar una primera valoración del estado de unas instalaciones que están ahora mismo inmersas en las obras de renovación de la grada de Gol. Por ello, el estadio ha visto reducida su capacidad hasta los 20.739 asientos. De ellas, la UEFA reservará un número importante para ceder a sus numerosos patrocinadores. En el club son pesimistas sobre la posibilidad de instalar una grada supletoria en el fondo de Gol mientras prosiguen las obras de reconstrucción de la misma. Sin ese añadido, el Celta reconoce que tendrá muchas dificultades para atender la gran demanda de entradas que se espera recibir para los cuatro partidos europeos en Vigo.Tras la primera visita de la UEFA, el ente europeo regresará en las próximas semana a Vigo con más efectivos para realizar una revisión más minuciosa no solo del estadio sino también de aspectos como los protocolarios y de atención a la prensa internacional, además de las habituales medidas de seguridad previstas para estos eventos.