El Celta busca al sustituto de Guaita

El Celta busca un portero para reemplazar a un Vicente Guaita al que ya le han comunicado que no continuará en Vigo al concluir su contrato el próximo 30 de junio. El equipo vigués quiere incorporar en las próximas semanas un guardameta joven y preferentemente a coste cero: cedido o que llegue con la carta de libertad. Iñaki Peña, Ivo Grbic, Leo Román o Diego Conde son algunos de los guardametas que han sonado como posibles candidatos a cubrir la vacante del valenciano, que a su vez suena para regresar a Mestalla, al club donde se formó y con el que debutó en la élite para jugar a continuación en el Getafe y el Crystal Palace. Desde el equipo inglés llegó a Vigo hace dos temporadas de la mano de Rafa Benítez.

Se desprende el Celta del futbolista más veterano de la plantilla que dirige Claudio Giráldez (en enero cumplirá 39 años), después de firmar con una nota regular su última temporada en Vigo, lastrado por sus problemas en el hombro derecho. Sin embargo, Giráldez siguió apostando por Guaita frente a un Villar que solo disfrutó de los cuatro primeros partidos de Liga y de los de Copa.

Encontrar un refuerzo que suba en nivel en la portería de un equipo que competirá en Europa a partir de septiembre no es una tarea fácil teniendo en cuenta el escaso mercado para una posición tan concreta y los limitados recursos económicos de un Celta que está obligado a realizar una venta antes del 30 de junio para no descuadrar en exceso unas cuentas que arrojaron números negativos en los últimos ejercicios.

Una de las opciones que más ha sonado desde hace ya meses es la del barcelonista Iñaki Peña, al que desde la Ciudad Condal siguen situando en la órbita del Celta, aunque han aparecido nuevos pretendientes, como el Galatasaray turco que acaba de decir adiós al veterano Muslera. Equipos ingleses e italianos, además de Valencia y Betis, también aparecen como opciones para un guardameta de 26 años que estuvo a la sombra de Ter Stegen pero Flick le buscó un competidor cuando el alemán se lesionó de gravedad y Szczesny se hizo finalmente con la titularidad. A Peña le resta un año de contrato, pero el Barça parece dispuesto a facilitarle la salida si renuncia al salario de la temporada que viene. Esas condiciones resultarían asequibles para el Celta, que mantiene buenas relaciones con el conjunto catalán. «Estuvo disgustado por la decisión que tomé pero ha sido un gran profesional», explicó Flick en el cierre de la temporada.

Con la carta de libertad se encuentra el croata Ivo Grbic, de 29 años, que durante tres años fue suplente de Jan Oblak en el Atlético de Madrid. El balcánico acaba de cerrar su paso por el Rizespor de la Super Liga turca y podría volver a LaLiga.

Otra de las posibles alternativas que estaría manejando la dirección deportiva del Celta, que dirige Marco Garcés, es Diego Conde, del Villarreal, que no parece dispuesto a asumir un papel secundario ante las preferencias de Marcelino García Toral por el brasileño Luiz Júnior. Conde llegó el curso pasado a La Cerámica por unos 3 millones de euros después de ganar el Trofeo Zamora de Segunda División con el Leganés. El guardameta de 26 años fue el protagonista de la victoria del Villarreal ante el Celta en La Cerámica al evitar ocasiones claras de gol del equipo de Giráldez. Una cesión en Vigo podría encajar en los planes del cancerbero y en los de ambos clubes, teniendo en cuenta que García Toral confía en Luiz Júnior y Giráldez necesita cubrir la baja de Guaita.

El Celta podría asumir en principio los contratos de Iñaki Peña, de Ivo Grbic y de Diego Conde. Más problemática parece la incorporación de otro guardameta que gusta en Vigo: Leo Román, del Mallorca, cuyo padre es vigués y jugó en la cantera del Celta hasta el filial. A sus 24 años, Leo ha demostrado un enorme potencial en Primera División, con actuaciones brillantes en estadios como el Santiago Bernabéu. Su contrato con el equipo balear finaliza el próximo año. No quiere renovar al no sentirse valorado en el Mallorca y el club que entrena Jagoba Arrasate se verá obligado a traspasarlo este verano para impedir que Román se marche libre en 2026. El fuerte vínculo con el Celta y con Vigo no parecen motivos suficientes para conseguir su contratación, que supondría un importante desembolso para el club vigués. La cláusula de rescisión de Leo Román supera los 10 millones de euros, cifra que se verá reducida al restarle un año de contrato.

En la lista de porteros a los que se les ha relacionado con el Celta en las últimas semanas aparecen, entre otros, Luis Maximiano, de 26 años, con contrato en el Almería hasta 2029; Antonio Sivera, de 28 años, con dos años más firmados con el Alavés; el belga Maarten Vandevoordt, de 23 años, que se comprometió con el Leipzig alemán hasta 2029; o el polaco Kacper Tobiasz, de 22 años, que pertenece al Legia de Varsovia hasta 2026. Los cinco últimos nombres citados supondrían una inversión económica que el Celta no parece dispuesto a destinar en estos momentos para un portero.

Ocho porteros en trece temporadas

La portería ha sido una de las posiciones más inestables del Celta en las 13 últimas temporadas en Primera División, en las que ha contado con ocho porteros diferentes. Los canteranos Sergio Álvarez y Rubén Blanco fueron protagonistas en tres cursos cada uno pero las lesiones les impidieron conservar durante más tiempo la titularidad.Esta serie arrancó en el curso 2012-13 con Javi Varas, que al año siguiente cedió el puesto al canterano Yoel Rodríguez. Con la marcha del vigués al Valencia llegó el turno de Sergio Álvarez, que le ganó el pulso a Rubén Blanco, también formado en A Madroa, durante los tres años de Eduardo Berizzo en Vigo. El catoirense incluso fue elegido como el mejor portero de la Liga Europa en la temporada 2016-17. Una lesión apartó del fútbol al ahora consejero del Celta y la portería quedó en manos de un Rubén Blanco que también sufrió continuos problemas físicos hasta que en la temporada 2020-21 cedió el testigo a Iván Villar. Dituro y Marchesín (la lesión de este último también le dio minutos a Villar) aparecieron antes de que Guaita llegase a Vigo en el verano de 2023.