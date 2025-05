Una venta para mantener el bloque

La felicidad continúa reinando en el Celta cuando se cumple una semana de la clasificación europea que permitirá al club mantener a gran parte de la plantilla de Claudio Giráldez. Para cuadrar el presupuesto, la presidenta Marián Mouriño calcula que solo será necesario realizar la venta de un jugador que no tiene por qué ser de los importantes. Eso sí, ese traspaso habrá de realizarse antes del 30 de junio, fecha en la que Vicente Guaita dejará de pertenecer oficialmente al equipo vigués, que no renovará al guardameta. La continuidad de Ilaix Moriba y de Borja Iglesias siguen siendo grandes objetivos de la entidad celeste, según reiteró ayer su máxima mandataria durante una rueda de prensa para repasar una «temporada inolvidable», subrayó, antes de dar las gracias a la afición, al equipo y a los trabajadores del club por su contribución al éxito de devolver al primer equipo a la Liga Europa. Con todos ellos quiere compartir su inmensa alegría Mouriño y agradecerles la «gran conexión» y «la unión» que se forjó en torno al grupo de jugadores de Giráldez. «Este es el camino, estamos todos convencidos de ello», proclamó la dirigente céltica antes de advertir que habrá muchos «que nos envidien por tener a Claudio».

Marián Mouriño, ayer, antes de la rueda de prensa. | Pablo H.Gamarra

Ilaix y Borja. El Celta quiere seguir contando con Ilaix Moriba y con Borja Iglesias, que pertenecen al Leipzig y al Betis, respectivamente. «Los quiere el club, los quiere Claudio, quieren estar ellos», comentó la dirigente del Celta sobre el centrocampista guineano y el delantero compostelano. Y explicó que ambos «tienen situaciones diferentes: Borja pertenece a otro club y entonces tenemos que esperar a ver qué idea tiene el Betis por él. Y con Ilaix, un poco de lo mismo». Que Moriba continúe en Vigo depende del jugador, pues el Celta está dispuesto a ejercer la opción de compra de unos 6 millones de euros antes del 15 de junio. La última palabra la tiene el joven centrocampista, que ha reiterado sus deseos de seguir ligado al Celta.

Conservar el bloque. Una de las prioridades del club es mantener el bloque de la temporada recién concluida, deseo ya expresado por Giráldez. «Mantener el bloque, hacer los menos cambios posibles, que es lo que nos pide el míster. El año pasado se demostró que el trabajo en equipo y el tiempo nos llevaron a conseguir incorporaciones válidas», subrayó. «Nuestra idea no es vender a ningún jugador importante, mantener el bloque que nos ha llevado a Europa y que nos ha demostrado que puede competir. No estamos trabajando en ninguna salida de alguien que haya sido importante», incidió Mouriño.

Búsqueda de portero. «Sé que es un puesto que vamos a reforzar este verano», dijo Mouriño al ser preguntaba sobre Vicente Guaita, de 38 años, que concluye su etapa de dos años en Vigo, a donde llegó de la mano de Rafa Benítez procedente del Crystal Palace. En Valencia apuntan a la posibilidad de recuperar al guardameta que se formó en su cantera.

Refuerzos. No concretó Marián Mouriño el número de refuerzos que buscará el Celta en un mercado que, en principio, no generará muchos movimientos de entrada, como ya ocurrió el verano pasado en el que solo se incorporaron tres piezas : Marcos Alonso, Moriba y Borja Iglesias. El club necesita desprenderse de la mayoría de los 6 cedidos que regresan ahora (Aidoo, Unai Núñez, Manu Sánchez, Rueda, Dotor y Carles Pérez). «Hay que tener paciencia porque es un mercado que está empezando. Va a ser largo. Queremos hacer las cosas lentas y bien. Tenemos muchos cedidos que vuelven y hay que ver qué pasa con ellos. No tenemos fichas suficientes para todos», explicó la mandataria. El club no buscará un fichaje de relumbrón: «Lo que tiene que ilusionar a la afición es lo que hemos visto ahora. No me canso de escuchar a la afición diciendo que lo que nos representa es este equipo de canteranos y no canteranos».

Cuadrar cuentas. Con la venta de un jugador, el Celta confía en cuadrar unas cuentas que contemplaban unos ingresos de unos 34 millones en venta de jugadores para evitar pérdidas presupuestarias. «Las ventas que se tienen que realizar este verano es por lo que te has gastado en la temporada anterior. No es por el futuro, el dinero de jugar en Europa entra en la siguiente temporada y no se va a ver afectada la cuenta de resultados. Tendremos que hacer alguna venta antes del 30 de junio para no presentar unas pérdidas muy grandes, pero ahora no es tan necesario como hace unos meses», reconoció la presidenta. Los ingresos por Europa (10 millones por jugar la fase y 5 millones por derechos de televisión) entran en los presupuestos de la temporada 2025-26. En la cuenta de resultado no se va a ver reflejada este año, sino para el siguiente», incidió. «Tenemos un camino todavía que recorrer para conseguir que el club vuelve a aquellos años de ingresos y no de pérdidas».

Balaídos. «Sueño con un Celta cada vez más grande. Hoy Balaídos no solo está lleno sino que hay más de 3.000 personas en lista de espera para hacerse socio. ¿Por qué no pensar en un estadio más grande algún día?», cuestionó Marián Mouriño ante la pregunta de si le gustaría que el estadio vigués albergase algún partido del Mundial 2030, para lo que se necesitaría una instalación de más de 40.000 espectadores. «Sabemos que la grada de Gol nos limita muchísimo el aforo. Ahora mismo hay 21.000 asientos en Balaídos», cifró.

Envidia por Giráldez. Marián Mouriño lanzó el deseo de que el Celta pueda contar con Claudio Giráldez durante «muchos años. Claudio lo sabe, lo hemos hablado, sabe que está abierto para lo que quiera: si quiere ampliar el contrato, si no lo quiere ampliar. Hay tanta confianza, hablamos tanto que no lo tenemos encima de la mesa (la renovación del técnico concluye en 2027)». «No me extraña que a Claudio muchos clubes, como a muchos jugadores», dijo la presidenta, que aseguró no haber recibido ofertas ni por el técnico ni por ningún futbolista. «Cuando haces un año tan espectacular es normal que la gente del fútbol está pendiente y habrá muchos que nos envidien por tener a Claudio».

Visita de la UEFA. La presidenta del Celta anunció que a principios de la semana que viene viajará a Vigo una delegación de la UEFA para inspeccionar Balaídos de cara a los partidos de la Liga Europa. Entonces, el club sabrá si puede levantar una grada supletoria en Gol. De lo contrario, el aforo se verá reducido considerablemente teniendo en cuenta que la UEFA se reserva un importante número de entradas para sus patrocinadores y colaboradores en cada partido de cada uno de los torneos continentales que organiza.

Incidir en la cantera. Destacó la presidenta la «apuesta valiente» del club por una cantera a la que el director deportivo, Marco Garcés, ha aplicado «una aceleración del proceso» de formación de los jugadores con excelentes resultados. «Al principio, ese proceso de aceleración generó alguna duda pero fue valiente al promover ese equipo C o que los jugadores más jóvenes tuvieran un acceso más rápido a Primera RFEF. Hemos visto al equipo juvenil ganando derbis con cinco cadetes o a quince juveniles debutando en el Celta Fortuna. Pasaron los momentos de adaptación y por un bache pero nos dieron esa alegría de la casi clasificación para los play-off de ascenso. Qué bonito y qué orgullo», exclamó Mouriño.

Segunda fase de afouteza. Anunció Marián Mouriño que en el mes de julio organizarán «un evento» en Afouteza para presentar el proyecto de la segunda fase de la ciudad deportiva de Mos. «Habrá un Celta antes y un Celta después de Afouteza. Las oportunidades que se van a generar allí para nuestra cantera, como estar todos juntos, van a ser enormes. Trabajar en el día a día todos alrededor del fútbol va a potenciar muchísimo el proyecto. Vamos a ser un referente y lo digo con muchísima ilusión», sostiene Mouriño, que citó el GS360, que contempla un centro de formación y de innovación en torno al deporte.

Fredi Álvarez. La presidenta del Celta destacó la labor de un Fredi Álvarez que tuvo que enfrentarse a la comparación con Claudio Giráldez. Para Marián Mouriño, el actual entrenador del Celta Fortuna tiene asegurada su continuidad en el club por mucho tiempo porque, subrayó, «tiene contrato con el club, esté o no esté en el filial. Fredi es una pieza muy importante para nosotros en la formación y en ese proceso de aceleración de la formación de los jugadores. Queremos que esté muchos años en el club y la próxima temporada seguirá en Primera RFEF».

As Celtas. De «éxito» calificó Mouriño el primer año de vida de As Celtas, que consiguieron el ascenso directo a Segunda RFEF. La presidenta señaló que a la entrenadora del primer equipo femenino, Vicky Vázquez, «le hemos puesto encima de la mesa si quería seguir, si se veía preparada y con fuerzas en Segunda RFEF. Está ilusionadísima y tiene esa fuerza y valentía para asumir este nuevo reto. Anunciaremos en breve su renovación. Estamos muy ilusionados con seguir creciendo en el proyecto de As Celtas», indicó.

Nuevas camisetas. La presentación de la nueva equipación del Celta se realizará entre mediados y finales de junio, según indicó ayer la dirigente del club. Espera Mouriño que la firma Hummel pueda presentar alguna equipación específica para la Liga Europa, aunque el club recordó que el nuevo diseño se aprueba con tanta antelación que en ese momento nadie imaginaba que el equipo de Giráldez pudiese finalizar en la séptima plaza en LaLiga. «Sabéis que las equipaciones se piden con muchísimo tiempo de antelación. No soñábamos con Europa», apuntó Mouriño. No obstante, en el Celta confían en que pueda salir una camiseta especial que recuerde la nueva participación europea del equipo vigués, que en marzo presentó una nueva indumentaria en homenaje a la Reconquista de Vigo.

Abonos. La campaña de abonos está pendiente de la visita de la delegación de la UEFA a Balaídos, «para saber qué opciones vamos a tener de altas de socios, de entradas para visitantes; y, a partir de ahí, se cerrará la campaña y la presentaremos», indicó Marián Mouriño, sin concretar si habrá un abono especial para la Liga Europa y qué subidas se aplicarán a los abonos de temporada.

Renuncia a un CEO. La presidenta céltica explicó que el despido de José Gainzarain como CEO financiero y de Sonia García como directora financiera fue una decisión del consejo y que no se cubrirá la vacante del primero. «Con las reestructuraciones internas que se han hecho y con el equipo de directores y directoras que tenemos en casa, que es una gozada lo que han trabajado y lo que han dedicado, lo que sienten el club y lo que nos han demostrado este año, no necesitamos ningún perfil de un CEO corporativo. Sí entrará un perfil de dirección financiera en breve. Con eso y con la incorporación de Alicia Ferreiro (como directora de organización y calidad) es suficiente. El club está muy regulado en todo el tema de UEFA, FIFA, Liga, cumplimientos normativos...», concluyó.