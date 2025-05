Otra intrincada Operación Salida

El exceso de equipaje vuelve a condicionar negativamente el mercado de fichajes del Celta. Una temporada más, la principal preocupación de Marco Garcés, el director de fútbol celeste, será reubicar a los futbolistas con contrato en vigor que no entran en los planes de Claudio Giráldez y que deben reincorporarse a la disciplina del club tras jugar a préstamo el pasado curso en otros equipos. El número de descartes vuelve a ser alto, con el problema añadido de que sus elevados sueldos complican su reubicación.

El pasado verano el Celta formalizó cuatro bajas de futbolistas con los que no contaba (Paciencia, Fontán, Lobete y Miguel Baeza) mediante salidas pactadas, no renovó el contrato de Kevin Vázquez y sacó cedidos a Carles Pérez (Getafe), Unai Núñez (Athletic), Manu Sánchez (Alavés), Carlos Dotor (Oviedo), Miguel Rodríguez (comprado luego por el Utrecht) y Javi Rueda (Albacete). Tadeo Allende (Inter de Miami), Luca de la Torre (San Diego) y Aidoo (Valladolid) salieron a préstamo en enero, pero solo el ghanés debe reincorporarse este verano a la disciplina celeste.

Carles Pérez está entre los mejores pagados de la plantilla y tanto Unai como Aidoo figuran en la parte alta de la escala salarial. Manu Sánchez está en la parte media, mientras que Rueda, con quien en principio se cuenta, se encuentra en la parte baja. A esta importante carga se suma el problema de que tanto Pérez como Unai han firmado una discreta campaña con el Getafe y el Athletic, mientras que Aidoo, con secuelas musculares de la grave lesión del tendón de Aquiles sufrida hace dos temporadas, apenas ha participado con el Valladolid. En los casos de Pérez y Unai, el Celta ya se hacía cargo de parte de su ficha. No se cuenta con que el catalán repita cesión y está por ver si el Athletic vuelve a contar con Unai.

El caso más complicado es el de Carles Pérez. El vallesano fue de más a menos en la temporada y, tras ser titular con el conjunto azulón en el arranque de la pasada Liga, acabó poco menos que desapareciendo de las alineaciones de José Bordalás en el tramo final de la temporada. Por salario y trayectoria en el último año, las opciones de reubicarlo en otro equipo de LaLiga se antojan complicadas. Una solución podría ser la MLS estadounidense, donde Marco Garcés tiene buenos contactos y su pasado en el Barça y la Roma podría abrirle puertas, pero para ello tendría que aceptar irse a jugar a una liga menor. Tiene contrato con el Celta hasta 2027.

No parece improbable que Unai, al que restan también dos años de contrato, repita cesión con el Athletic. Las limitaciones de mercado del club vizcaíno, que el próximo curso disputará Liga de Campeones, podrían ayudar. El club vasco no ha hecho, por ahora, ningún movimiento en este sentido, pero su rendimiento como cuarto central no ha disgustado a Ernesto Valverde.

La buena campaña firmada por Manu Sánchez con el Alavés hacía pensar que el club babazorro querría adquirir este curso al lateral madrileño en propiedad, pero su director deportivo, Sergio Fernández, se ha encargado de rebajar las expectativas. «Nos encantaría que siguiera con nosotros porque su rendimiento ha sido de notable alto, pero va a ser muy difícil», declaraba recientemente. Pese a ello, el jugador tiene mercado. Le restan 3 años de contrato.

En el caso de Aidoo, el problema es esencialmente físico debido a la falta de minutos que acumula desde su grave lesión en el tendón de Aquiles que la cesión al Valladolid no ha paliado. Con solo un año de contrato, lo más probable es que el Celta busque una salida pactada si no logra encontrarle equipo. Por lo que respecta a Dotor, la cesión a otro club de Segunda o la rescisión contractual son las opciones que se barajan.

Queda por definir la situación de Javi Rueda, que cuenta con el aval del técnico, tras su buena campaña con el Albacete. Si Carreira no renueva, se incorporará al plantel. Pero si el lateral vigués prolonga su contrato, Giráldez deberá decidir sobre su futuro. No se descarta su venta.

Contando con los que tienen los que regresar, Claudio Giráldez tiene actualmente a 28 jugadores en plantilla, incluyendo a los tres chicos en dinámica de primer equipo (Javi Rodríguez, Fer López y Yoel Lago). A estos hay que sumar la alta posibilidad de que sigan Carreira y Vicente Guaita, que negocian su renovación, y a Ilaix y Borja Iglesias, a quienes el técnico quiere a bordo el próximo curso, en propiedad. Serían, por tanto, 32 futbolistas para 25 fichas antes de empezar a fichar y se pretende incorporar a mayores al menos a un portero (lo que implicaría la cesión de Iván Villar si sigue Guaita) y a dos atacantes que cubran las bajas de Alfon e Iker Losada.

Javi Rodríguez y Fer López tendrán ficha profesional

Dos de los tres futbolistas del Fortuna que han estado la pasada temporada en dinámica del primer equipo, Javi Rodríguez y Fer López, tendrán el próximo curso dos de las 25 fichas profesionales. A Javi López ya se le quería asignar un dorsal en la primera plantilla en enero, pero no pudo hacerse para no exceder el límite salarial. Fer López es una de las estrellas en ciernes de la cantera y el club lo quiere también en el conjunto profesional el próximo curso. A ellos podría sumarse, si hay hueco y margen salarial, Yoel Lago, que ya no va a regresar al Fortuna. Si no se le asigna uno de los 25 dorsales, tendría ficha del filial cobrando el mismo salario que percibiría con ficha del primer equipo. Tanto Yoel como Javi y Fer ya cobraron la pasada temporada lo que estipulan sus contratos como integrantes de la primera plantilla, pese a que sus fichas eran del Fortuna.

El Celta ingresará 17 millones por la séptima plaza

La séptima posición obtenida por el Celta va a reportar el club vigués algo más de 17 millones de euros extra por ingresos de televisión. El 25% del reparto de los derechos televisivos va en función de la clasificación final .El pasado curso se repartieron por ingresos de TV 1.361 millones. El 25% de esta cifra asciende a 320,5, que se distribuirían del siguiente modo: un 17% (57,84 millones al Barcelona), un 15% (51,3 millones al Real Madrid); un 13% (44,3 millones al Atlético); un 11% al Athletic (37,42 millones); un 9% (30,62 millones al Villarreal), un 7% (23,81 millones al Betis) y un 5% (17 millones al Celta).