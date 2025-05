Los primeros deberes para Garcés

Saboreando todavía el éxito de la temporada que ha devuelto al Celta a Europa, el club comienza a abordar los primeros deberes para confeccionar la plantilla de la temporada que viene en la que el equipo de Claudio Giráldez participará en tres competiciones. Buscar destino a la mayoría de jugadores cedidos y abordar el fichaje de Ilaix Moriba son los temas prioritarios para el club, que ayer dio descanso a todo su personal después de la fiesta por la clasificación para la segunda competición europea. El exceso de jugadores de la primera plantilla obliga a reducir su número antes de incrementarlo con nuevos fichajes o renovaciones. La plantilla se ha ido de vacaciones hasta julio, mientras que Giráldez dedicará esta semana a reuniones con el club para planificar una pretemporada que se desarrollará en Vigo y con salidas puntuales a un par de países europeos para medirse a rivales de prestigio.

Cedidos. Ocho jugadores del Celta se marcharon cedidos entre agosto y enero pasados. La mayoría de ellos, salvo Allende y De la Torre, tendrán que integrarse en la plantilla celeste, que necesita reducir unidades para no sobrepasar el límite de fichas. El atacante argentino y el centrocampista estadounidense jugarán a préstamo en la MLS (Miami y San Diego) hasta finales de diciembre, por lo que no les afectará el mercado de verano. Con el resto, salvo Javi Rueda, el club ha de buscarle salida porque no cuenta para el técnico. De lo contrario, habría que reincorporarlos al plantel. El caso más peliagudo, en principio, es el de Carles Pérez, que pasó sin pena ni gloria por el Getafe y le restan dos años de contrato en Vigo. El Celta intentará colocar en el mercado al catalán, que podría tener un hueco en la MLS porque allí cotizan al alza los jugadores con pasado en el Barcelona y el Roma. Unai Núñez podría continuar en Bilbao un año más pues el Athletic Club disputará la Liga de Campeones y necesita fondo de armario. Aidoo, que finaliza contrato en 2026, es probable que llegue a un acuerdo para marcharse con la carta de libertad, al igual que Carlos Dotor, que está en el Sporting. Manu Sánchez, que hizo una buena campaña en el Alavés, interesa a los babazorros y es un futbolista valorado en el mercado de fichajes. El andaluz Javi Rueda, uno de los más destacados del Albacete, gusta a Giráldez pero el Celta podría plantearse una venta si renueva a Carreira y Mingueza continúa.

Moriba. El contrato de cesión de Ilaix Moriba incluía una opción de compra por parte del Celta de 6 millones de euros que el club vigués está dispuesto a ejecutar porque gusta a Giráldez, al club y a una gran parte de la afición, como quedó reflejado en los festejos del domingo en Praza América. Asumida la primera parte de la operación, falta por abordar la negociación con el joven futbolista, que recibe del Leipzig alemán un salario fuera del alcance del Celta, que a cambio le ofrecería un contrato menor pero de más años y con una cláusula de rescisión adecuada para poder marcharse a un club importante si continúa su progresión con Giráldez. El guineano encontró en Vigo el lugar adecuado para relanzar su carrer deportiva tras fracasar en Alemania y en sus cesiones en Valencia y Getafe.

Borja Iglesias. Otro de los fichajes que intentará atar el Celta este verano es el de Borja Iglesias. El jugador, Giráldez y el Celta quieren continuar con la relación tan bonita y efectiva que se estableció este año en Vigo tras cederlo el Betis. Al compostelano le resta un año en Sevilla, pero no le apetece volver porque no cuenta para Pellegrini. Los béticos intentarán hacer caja con su traspaso. El Celta tendrá que negociar con el jugador para que acomode su salario al que manejan los célticos por necesidades económicas. La rebaja podría compensarse con años de duración del nuevo contrato. Esta operación, sin embargo, podría no cerrarse hasta finales de agosto.

Carreira y Alfon. El Celta también intentará cerrar la renovación de Sergio Carreira, que gusta a Giráldez tras la buena campaña realizada en su estreno en la élite. Falta limar diferencias económicas entre las partes para cerrar un acuerdo. El caso de Alfon está a punto de resolverse a favor del Sevilla tras el acuerdo del representante del jugador con el club de Nervión.

Despedidas y salidas. Manquillo, ausente en los festejos del fin de semana, Jailson y Guaita acaban contrato y no continuarán en Vigo, aunque sobre el portero se conocerá la resolución en unos días. El Celta intentará las salidas de Cervi, de nuevo, y la de Ristic, que acaban contrato en 2026.