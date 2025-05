El interruptor que lo encendió todo

Por mucho que se repita aquello de que la victoria tiene muchos padres, hay pocas dudas de quién es el gran responsable de la temporada gozosa que acababa de vivir el Celta. Bien por quien se la jugó con un técnico muy joven de la casa, por quien le hizo caso de forma ciega en sus recomendaciones, por quienes le siguieron ciegamente y ejecutaron sus órdenes, por quienes confiaron y nunca dudaron. Pero esta triunfo lleva el sello de Claudio Giráldez. Desde los tiempos en los que Carlos Mouriño llegó a la presidencia del club una de las frases más repetidas (más allá de que se la creyesen o no) era el deseo de poner algún día el primer equipo en manos de un técnico de la casa. Que la cantera de A Madroa no lo fuese únicamente de jugadores sino también de técnicos con el extra de que a buen seguro tendrían una sensibilidad especial con todo lo que creciese en la propia casa. Y sucedió cuando menos se esperaba. El fútbol y sus caprichos, sus casualidades y esas oportunidades que uno agarra casi por instinto. Le sucedió a Marián Mouriño hace poco más de un año cuando en el Santiago Bernabéu, ante el ejercicio inane de su equipo, entendió que Rafa Benítez, con todas sus buenas intenciones y su experiencia, no iba a llevar al club a donde ella imaginaba y que el riesgo de naufragio era cada día más evidente. Llegó entonces el volantazo y la llamada a Claudio cuando el porriñés ya había comenzado a diseñar un nuevo tiempo lejos de Vigo. La Primera Federación y el filial eran demasiada poca cosa para él y a su teléfono llamaba cada vez más gente ofreciéndole el salto que llevaba un tiempo esperando. Pero quien llamó finalmente fue Marco Garcés para decirle que había llegado su momento, que preparase las cosas porque al día siguiente dirigiría al primer equipo.

Claudio recompuso al Celta para salvar la temporada pasada. Fue adaptando como puso a un equipo que durante meses hablaba un idioma distinto al suyo, introdujo caras nuevas, asomaron los canteranos que según su predecesor “no podían jugar en Primera porque había un abismo con la categoría del filial” pero su gran obra estaba por llegar. Sucedió después de un verano tranquilo para tomar decisiones -muchas supusieron una sorpresa como quedarse con Pablo Durán o Alfon cuando también parecían que tenían los días contados en Vigo-, para elegir las herramientas con las que quería operar y sobre todo para trasladar a su vestuario una filosofía, una forma de comportarse y de afrontar cada reto que la temporada les pusiese por delante. En agosto, después de las dos primeras victorias que pusieron al Celta líder de Primera División aunque fuese una cosa meramente testimonial, Europa no era la meta. El objetivo era asentar una idea, un plan, unos cimientos sobre los cuales ir edificando el equipo de los próximos años. “Estamos trabajando en algo muy bonito” era una de las frases que más se repetían en el club y que Claudio hizo suya en muchos momentos. Las catedrales no se levantan de un día para otro. La meta era que el club y el entorno interiorizara una nueva filosofía y a partir de ahí comenzar a crecer. No había excesiva prisa. Pasar un año en paz, sin los agobios de otro tiempo, era el principal objetivo. Pero todo comenzó a fluir. El discurso de Claudio no se quedó nunca en las ruedas de prensa. Se trasladó cada domingo al campo y los jugadores se sintieron cómodos en su plan de juego, en esa idea cambiante pero firme al mismo tiempo. Dominar cuando se podía, transitar casi siempre, que los laterales tomen altura, pisar el área con gente, nunca defender demasiado cerca de la portería…un puñado de ideas fundamentales a las que el técnico ha sido capaz de darle ciertos matices en función del rival, de las circunstancias del partido, de la rotación imprescindible de cada jornada. Claudio creyó en un grupo de jugadores y estos le devolvieron la confianza con creces, encantados con aquello que su entrenador les pedía. Hay mucho de agradecimiento en ello. Al igual que Claudio se amarró a la oportunidad que le concedió Marián Mouriño cuando su destino parecía estar lejos de Vigo, muchos de sus jugadores sabían que se enfrentaban a la ocasión única de hacer carrera en el fútbol profesional y se conjuraron para no dejarla pasar. Giráldez era como una tabla de salvación para unos, un trampolín para otros, un refugio en el que cobijarse. Los resultados fueron haciendo el resto. Porque el Celta se fue haciendo fuerte cada semana tras comprobar que no eran inferiores a casi nadie, que tenían capacidad para hacer frente a presupuestos más grandes y proyectos más poderosos. Claudio (y su cuerpo técnico, al que hay que poner también en valor porque son parte esencial de todo este cuento) les enseñó cómo jugar, pero también a desafiar, a jugar sin complejos, a sentir en el campo. No es solo cuestión de poner unos dibujitos en una pizarra en un vestuario y luego sentarse a esperar que los dioses del fútbol jueguen a tu favor. Su trabajo va mucho más allá de eso. Por eso hoy todo el mundo señala a Claudio Giráldez, el auténtico padre de esta criatura, el líder que el Celta necesitaba en un momento de desamparo, el hombre que ha hecho creer que el futuro será espléndido.