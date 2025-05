Tenía que ser Aspas

Iago, que sirvió a Borja Iglesias el gol del empate, fue el instrumento de la hermosa criatura creada por Giráldez, que no se inmutó cuando el Getafe se adelantó en el marcador y fue el primero en pedir a sus jugadores paciencia para encontrar el segundo gol durante la pausa de hidratación, cuando el Celta cargaba con todo, pero sin pensárselo mucho, contra el portal de David Soria. El estratega de Cans interpreta como pocos las necesidades del partido, sobre todo cuando el plan se tuerce. Ha sido una de sus grandes virtudes en una temporada memorable en la que la clasificación para Europa sabe mejor que nunca por la frescura del juego desplegado, el atractivo de la propuesta y la inteligencia en la gestión de un plantel muy joven y mayoritariamente de la casa.

Un once con poso.

Enésima vuelta de tuerca al once de Giráldez, que realizó cinco cambios con respecto al que perdió la pasada semana contra el Rayo y tiró de oficio frente a un rival que iba a vender caro cada metro de terreno. Cinco cambios (Carreira por Ristic, Carlos por Yoel, Alfon por Williot, Aspas por Fer López y Borja Iglesias por Pablo Durán) en una alineación que juntó a los más veteranos del plantel. La estrategia no garantizó sin embargo al Celta templanza en la salida de la pelota. Casi sin quererlo, el Getafe aprovechó el primer error de los celestes en la salida de pelota para poner el partido al rojo vivo.

Un tiro en el pie.

El equipo de Bordalás se encontró a favor en el marcador a los 11 minutos porque el Celta decidió pegarse un tiro en el pie. Un incómodo pase de Marcos Alonso le llegó exigido a Guaita, que se sacó la pelota de encima sin pensar con un pase espantoso. Uche robó la pelota y se la puso en la frontal a Borja Mayoral que, a la media vuelta, superó el marcaje de Marcos Alonso y cruzó la pelota fuera del alcance del cancerbero celeste. No habían transcurrido ni once minutos y ya tocaba remontar. Pero si algo tiene este Celta de Giráldez es capacidad de resiliencia y confianza.

14 minutos fuera de europa.

14 minutos, ese fue el tiempo que el Celta estuvo fuera de Europa. Pero no se dejó intimidar el equipo vigués por la situación, ni la intensidad con que el Getafe –un equipo rocoso como pocos que ni estaba de vacaciones ni regaló un metro– se empleó sobre el verde. Y no tardó en volver a meterse en el partido. Fue gracias a un balón largo de Mingueza que Alfon pinchó a la carrera en campo contrario. El manchego combinó a Aspas y este se la puso al cogollo del área a Borja Iglesias (enorme en este tramo final de temporada) quien, pese a no controlar del todo bien la pelota, definió con sutileza con el exterior, engañando por completo a David Soria.

La falta que no fue penalti.

La remontada pudo ser más fácil para el Celta si Martínez Munuera hubiese concedido una falta con apariencia de penalti que el colegiado acabó dejando en nada después de ser llamado por el VAR a revisar la jugada en el monitor. Alfon cayó sobre la línea del área aparentemente derribado por un defensa azulón. El árbitro pitó falta fuera del área, pero en cuanto el VAR lo llamó y se comprobó que el derribo era sobre la línea se pensó en señalar el punto fatídico. Infelizmente para los celestes, decidió que no había pasado nada. Fue el último servicio de Alfon antes de poner rumbo al Sevilla. Un ejercicio de profesionalidad hacia el equipo que le ha dado la oportunidad de jugar en Primera División.

El alavés toca a rebato.

Atacaba con todo el Celta cuando desde Mendizorroza se tocó a rebato. Marcó el Alavés del Chacho y la horda celeste que invadió el Coliseum empujó como nunca en pos de la victoria. El peligro rondó el área azulona con Soria en modo salvador sacando tiros a Alfon, Aspas, Javi Rodríguez y Marcos Alonso, este tras una gran combinación con el manchego. El Celta cortejaba ávidamente el gol. Claudio Girález agitó entonces el banquillo y aprovechó a continuación la pausa de hidratación para pedir a paciencia para encontrar el momento. Y el momento no tardó en llegar.

Tenía que ser él.

Sorprendentemente, Claudio dejó a Iago en el campo. Cambió a Borja y Alfon por Williot y Durán. Y por una extraña poética del fútbol fue el moañés el que encontró el gol del fútbol tras una imponente acción de Beltrán que acabó en un pase filtrado a Williot y centro templado del sueco al segundo palo. Allí esperaba Iago para hacer el segundo con un derechazo mágico. Desde entonces todo fue rodado.