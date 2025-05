«Nos sentaremos a hablar del futuro»

José Bordalás afirmó después de perder 1-2 ante el Celta que se sentará con el presidente del Getafe, Ángel Torres, en las próximas fechas para analizar su futuro.

El máximo mandatario del conjunto azulón reconoció en una entrevista concedida a ABC que el Sevilla inició contactos para fichar a Bordalás, que aún tiene un año más de contrato con el Getafe. El técnico azulón contestó a su presidente y habló sobre su futuro.

«Ahora es momento de descansar. Nos hemos ganado ese derecho. No he hecho caso a nada de lo que se ha publicado. He estado centrado exclusivamente hasta el día de hoy con el equipo, el día a día, con intentar en conseguir el objetivo. Hoy queríamos un buen resultado y que la afición se fuera contenta. No ha podido ser. Estábamos ante un gran equipo y teníamos muchas bajas. Como hacemos cada temporada, nos sentaremos y hablaremos del futuro».

«Ya conocéis al presidente. No voy a contestarle en público. Son cosas que se hablan en privado. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero todo hay que hablarlo en privado y comentaremos las imprecisiones que he podido leer en la prensa», apuntó.

Bordalás analizó el conjunto de la temporada del Getafe y calificó el curso de sus jugadores de «sobresaliente» por los problemas que superaron en el el año.«Desde el primer día, con las dificultades que tuvimos, felicito a mis jugadores, que lo han dado todo durante toda la temporada», dijo.