Ganar el futuro

A mediodía, horas antes del partido, mientras la autovía que conduce a Madrid se llenaba de coches exultantes de ilusión, me crucé por Bouzas con Aurora y su nieta que se hacían confesiones mientras paseaban camino de la alameda. La pequeña ya llevaba puesta la camiseta del Celta y trataba de explicarle a su abuela qué posibilidades había de ir a Europa en el supuesto de que no fuese capaz de ganar al Getafe. Aurora, que avanza con paso firme hacia los ochenta años, nunca ha ido a Balaídos y el fútbol jamás le ha importado gran cosa. Así fue hasta que su nieta introdujo el Celta en sus conversaciones. “Me tiene la cabeza loca”, dijo con una sonrisa orgullosa mientras se alejaban envueltas en su charla. La escena, similar a la que se podía vivir a esa hora en cualquier esquina de nuestro terruño, sirvió para recordarme una vez más cuál es el gran triunfo del Celta de esta temporada: un estado de ánimo.

La feliz clasificación final explica solo una parte de esta historia. Hoy el Celta celebra su regreso a Europa, la vuelta a los jueves de Europa League, al calendario condensado, al deseado último baile de Aspas…Pero su gran triunfo no está solo en esa tabla, a veces cruel, que asigna una puntuación a cada equipo por sus méritos durante los treinta y ocho partidos de la temporada. Su conquista va mucho más allá y no se mide en puntos. El Celta ha finalizado el séptimo, pero sobre todo ha ganado el futuro. Ya lo había hecho antes de que ese centro maravilloso de Williot encontrase a quien debía en el segundo palo. Han pasado demasiadas cosas hermosas en los últimos meses como para juzgar la temporada en base a la clasificación final. ¿Hubiese sido muy diferente el orgullo porque eso balón hubiese salido en otra dirección? Claudio no le ha cambiado la vida al Celta para su inmediato futuro; lo ha hecho para mucho más tiempo. El técnico ha puesto luz en las tinieblas y a partir de ahí el club, con la buena mano de la presidenta y de su equipo, ha creado el relato que tantas veces ha necesitado en su historia reciente para generar mayor complicidad en un entorno no siempre generoso. Ya no. El Celta siempre fue un fenómeno espiritual y deportivo, ahora también ha explotado lo social y cultural. Todo comenzó hace algo más de un año con Claudio y su decisión de conquistar el cielo con los chavales que se han criado en medio de la niebla de A Madroa y a partir de ahí se fue levantando esta iglesia hasta convertir el Celta en la fiebre que es ahora mismo, la que ha transformado Balaídos, la que cubre todo nuestro entorno. Hoy esa historia encontró el final perfecto a uno de sus capítulos más hermosos. Pero créanme que quedan muchos más.