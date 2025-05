Borja Iglesias: «Siento mucha felicidad, emoción y orgullo»

Borja Iglesias era anoche la viva imagen de la felicidad. Enfundado en una bandera celeste, el Panda degustaba apasionadamente la clasificación europea del Celta. «Estoy feliz , como siempre que se consigue un objetivo, y más de este estilo, que son muy largos y duran durante todo el año. Mucha felicidad, mucha emoción y mucho orgullo por la forma en la que lo hemos conseguido también», declaró el delantero celeste en zona mixta.

El compostelano reveló que hace tiempo le dijo a su representante que intuía que el Celta iba a clasificarse para Europa, pero valoró sobre todo el buen desempeño del grupo en una temporada que se recordará durante muchos años. «Ha sido un gran año para todos, muy bonito de vivir y la verdad que siento mucho orgullo y mucha felicidad», comentó el artillero, que se deshizo en elogios hacia Iago Aspas: «Está hecho un chaval. Tenemos mucha suerte los que estamos en el día a día con él, lo vemos en entrenarse, lo vemos cuando juega y cuando no juega» relató Iglesias, que remachó. «Es mucho más que un capitán. Es una leyenda de este club y del fútbol español».

El delantero santiagués recordó que no sabe aún en qué equipo va a jugar el próximo curso, pero no ocultó la gran ilusión que supondrá para él defender la casada celeste en Europa a las órdenes de Claudio Giráldez. «Tengo un año de contrato con el Betis y no sé que va a pasar, pero me haría mucha ilusión seguir. Los contratos marcan y las situaciones hay que verlas. Yo, a día de hoy, estoy ilusionadísimo con este equipo y con lo que hemos construido por la forma en la que lo hemos hecho», apuntó.

Borja Iglesias dio, por otra parte, un gran valor a la unión del celtismo, no solo del vestuario, sino de todo el celtismo para conseguir un éxito insospechado a comienzos de temporada. «Estamos viviendo un momento colectivo muy especial. No es el club ni la plantilla ni la afición. Vamos todos en la misma dirección, disfrutamos todos de los éxitos y sufrimos todos juntos cuando las cosas no van bien. Hay una unidad que no es fácil de conseguir. Somos conscientes de ello desde dentro e intentamos cuidarlo mucho. Creo que estamos construyendo algo muy bonito», observó.