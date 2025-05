O último barco

Xaneiro de 2020, véspera de Reis. Mañá fría na cidade deportiva do Xetafe. Alí xogaba o noso filial contra o do conxunto madrileño. Eu tiña que narrar o partido no Galicia en Goles da Radio Galega a través da imaxe televisiva desde Vigo. Pero no campo tiña un inesperado axudante, un enviado especial, unha persoa tranquila e xenerosa, sempre disposta a botar unha man, que enganchaba a todos coa xenialidade sen artificios: o meu amigo Domingo Villar. O pasado domingo fixo tres anos que nos deixou, cos ollos cheos de auga e coa sensación de quedar afogados.

Foi un dos mellores escritores de novela negra que deu este país, diso pouca dúbida temos, pero tamén un celtista dos que mellor representan afouteza e corazón. As últimas cervexas que pensabamos tomar, esas que quedaron pendentes, eran para discutir sobre un dos nosos temas preferidos, o Celta. Por sorte, as súas mensaxes téñoas gardadas para sempre. Por iso, cando menos en min, Domingo sempre está.

Esa mañá do 2020, o Celta B que adestraba Jacobo Montes, e no que xa destacaba o porriñés Gabri Veiga na titularidade, ou o catoirense Iker Losada, contou tamén coa mirada atenta de Domingo, sempre pendente do que puidese necesitar para mellorar a miña información. Díxome: «Quedei marabillado cun rapaz que se chama Alfon González e xoga no Xetafe. Hai que fichar a este xogador». Daquela Bordalás adestraba ao primeiro equipo do Xetafe. Quen ía dicir que o técnico non reparou moito nel, pero o meu querido Domingo sí. Ese día Alfon marcoulle ao Celta B. Alfon e Hugo Duro, case nada para unha dianteira. Meses despois, outra mensaxe de Domingo no mes de agosto: «O Celta fichou a Alfon para o filial». Mandeille emoticonos de risas e a miña contestación foi: «Felipe Miñambres tiña o teu informe sobre a mesa».

Pero ¿qué facía Domingo unha mañá de domingo, en xaneiro, en plenas vacacións de Nadal, vendo un partido do Celta B na cidade deportiva do Xetate? Primeiro hai que aclarar que, ademais de crear a ese marabilloso inspector Leo Caldas co que nos deleitaba nas súas obras mestras, nos seus best sellers, era un namorado e estudoso do fútbol. Especialmente tiña un control absoluto do que se xogaba en Sudámerica. Precisamente el foi o primeiro que me dixo: «Hai que fichar a Eduardo Coudet». Estaba convencido de que o seu estilo encaixaba á perfección co fútbol de salón celeste. Atinou. De primeiras a fichaxe do Chacho foi un éxito, pero rápidamente atopou unha lagoa que provocou que xa non lle convencese como antes. Domingo tiña unha devoción especial pola nosa canteira. O seu soño era ver un Celta só con futbolistas procedentes das nosas categorías inferiores. Prefería xogar en Segunda que ver un equipo cada xornada sen identidade propia.

Por iso, a pesar de que con Berizzo ou co Chacho o Celta fixo un fútbol que enganchaba, faltaba dar un paso vital. Como el dicía, «non quero ser a Conmebol, nin fichar a Guidetti ou Beauvue antes que dar minutos a Borja Iglesias». Nin sequera cando o Celta gañou no 2021 por última vez en Xetafe por 0-3, e Hugo Álvarez debutou con 18 anos da man de Coudet, servíu para cambiar unha realidade. O club vigués fichaba adestradores que nunca miraban cara á canteira.

Este sábado unha invasión celeste buscará en Xetafe a gloria europea. Pero entre ou non entre en Europa, el estaría orgulloso, porque este equipo xa non o forman individualidades; este grupo posúe ambición, unha ambición que, ás veces, pode semellar desmedida. A pasada xornada o Celta perdeu unha oportunidade de volver a Europa. Agora quédalle un último barco, que non o derradeiro, e outra vez con Xetafe de por medio. Estou seguro de que o espírito de Domingo Villar, igual que cada día pasea por Panxón ou colle as ondas de Praia América, hoxe irá ao Coliseo, para gozar con este equipo de Giráldez. Porque ese Celta co que soñaba xa está máis preto de ser unha realidade.