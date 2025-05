Getafe espera con el mejor regalo: Europa

El Celta llega al día más importante de la temporada con el objetivo cumplido de la permanencia y con la ilusión de cerrarla con un premio excelente: el regreso a una competición europea nueve años después. Y ese gran regalo para el equipo de Claudio Giráldez le espera esta noche en Getafe (21 horas, Movistar), donde tendrá que superar a un rival cuyo principal aliciente es mejorar su clasificación en mitad de la tabla. Con un triunfo, los celestes ya no tendrían que depender de lo que hagan Rayo Vallecano y Osasuna, con dos puntos menos que los vigueses y que también lucha por el par de plazas europeas que continúan sin dueño. En este día tan importante, los célticos no caminarán solos. Estarán acompañados de una marea celeste de más de tres mil aficionados, que intentarán celebrar lo que no pudieron la semana pasada tras la derrota de su equipo contra el Rayo Vallecano en un Balaídos que vivió una fiesta previa de siete horas.

De la frustración a la ilusión ha pasado el Celta en una semana en la que su entrenador ha insistido en regresar a la normalidad para rebajar la presión que pueda sentir una plantilla plagada de jóvenes canteranos que se enfrentan al partido más importante de su incipiente carrera deportiva. Será el momento de que pesos pesados del vestuario como Guaita, Marcos Alonso, Beltrán, Mingueza, Aspas o Borja Iglesias asuman mayor protagonismo para encarrilar una victoria que evite depender de lo que hagan rayistas y osasunistas ante Mallorca y Alavés, respectivamente, también a partir de las nueve de la noche.

Getafe

Para esta ‘final’, Bordalás pierde a Luis Milla, el cerebro del centro del campo azulón, por acumulación de tarjetas amarillas. Entre los citados por el técnico valenciano aparece un Carles Pérez cedido por el Celta pero que en los cinco últimos partidos solo ha participado en uno (27 minutos).

Giráldez continúa sin poder contar con los lesionados Starfelt y Jailson, mientras que insiste en no ‘indultar’ a un Manquillo que lleva meses sin ir convocado por decisión técnica. En la lista de veinticuatro, la misma que ante el Rayo, repiten Fer López, Yoel Lago y Miguel Román, del filial.

Dirigirá el encuentro Martínez Munuera, el mismo árbitro de la victoria del Celta por 0-3 en 2021 con Eduardo Coudet como técnico. Desde entonces, el colegiado valenciano ha dirigido en diecisiete ocasiones a los celestes y en ninguna de ellas han ganado los que ahora entrena Giráldez.

Bordalás, por su parte, dejó ayer en el aire su futuro en el Getafe mientras aumentan los rumores de su posible incorporación al Sevilla para la próxima temporada. De confirmarse, el club madrileño tendría que dejar marchar al entrenador valenciano, pues en su contrato contempla una salida amistosa siempre que sus servicios despierten interés de un equipo importante de LaLiga.

El momento de Giráldez

Mientras tanto, Giráldez espera cerrar con matrícula de honor su primer año completo en la élite. El porriñés valora la disciplina, buena organización e intensidad del Getafe, que cayó por la mínima en su visita a Vigo en la primera vuelta y que solo ha cedido un triunfo a los celestes en las siete últimas visitas que realizaron al Coliséum. El curso pasado, el equipo gallego cayó por 3-2 después de igualar en la segunda mitad un 2-0 en contra, pero Mata le dio la victoria a los madrileños en el último minuto. En este mismo estadio debutó Hugo Álvarez con el Celta en 2021, en aquel 0-3, tras un gol de Aspas y dos de Mina.

Para el último duelo de la temporada, Giráldez podría apostar por un once formado por Guaita, con Carreira y Mingueza en los carriles y Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso como centrales; además de Beltrán y Moriba en el doble pivote; para reservar las bandas a Aspas y a Williot y la punta del ataque a Borja Iglesias.

Bordalás también utiliza una defensa de cinco, que podrían ser Juan Iglesias, Djené, Duarte, Alderete y Diego Rico; cuatro centrocampistas: posiblemente Terrats, Arambarri, Uche y Yellu; con Borja Mayoral como delantero centro. Arambarri y Uche vienen de anotar los goles en Mallorca que le dieron al Getafe un triunfo para sellar una permanencia muy sufrida.