Giráldez repite convocatoria para la «final» de Getafe

Claudio Giráldez ha aplicado la normalidad habitual para afrontar el partido de mañana en Getafe, donde el Celta se juega una plaza europea en el cierre del campeonato.

El técnico de O Porriño ha convocado a los mismos jugadores que la semana pasada ante el Rayo Vallecano. Se quedan fueran por lesión Starfelt y Jailson, y Manquillo por decisión técnica como en los últimos meses. Se mantienen en la lista Yoel Lago, Fer López y Miguel Román, del filial. No entra Jones El-Abdellaoui, que acaba de proclamarse subcampeón africano sub-20 con Marruecos.

Insiste el porriñés en la necesidad de su equipo de ir en busca de la victoria, aunque puede no ser necesaria si pinchan el Rayo Vallecano ante el Mallorca y Osasuna frente a Alavés. «Es lo más parecido a una final», subrayó.

«Tenemos que ir a Getafe a ganar el partido. Es la única opción que veo viable, nada más. Ganamos el partido y no hay mucho más que ver. La temporada ya es muy buena, yo le daría un sobresaliente, pero tenemos que ir a por la matrícula de honor», señaló esta mañana Giráldez desde la sala de prensa de Afouteza, donde los célticos celebraron el último entrenamiento de la temporada antes de iniciar el lunes las vacaciones estivales.

Giráldez recordó la buena trayectoria del Celta en la segunda vuelta del campeonato como visitante, después de protagonizar un flojo arranque que le llevó a sumar solamente una victoria en Las Palmas en el primer tramo de la temporada. «Solo perdimos ante el Valencia, que es el mejor equipo de la segunda vuelta, en el Santiago Bernabéu y frente al Barcelona en Montjuic. Por eso, creo que tenemos argumentos de sobra para ganar también este partido», dijo el entrenador de A Louriña.

En Getafe se espera la presencia de más de 3.000 aficionados del Celta, una gran mayoría repartidos por todas las gradas del Coliséum. Pese a declararse partido de alto riesgo, el club getafense ha decidido permitir que la afición céltica pueda acudir con su camiseta puesta a su localidad correspondiente, algo que solo estaría permitido en la zona acotada para los seguidores visitantes. Giráldez agradeció el gesto del club azulón, pues considera que de esta forma se conseguirá que el equipo vigués «se sienta como en casa» a casi 600 kilómetros de Balaídos.

Lista de convocados Getafe-Celta 24 mayo 2025 / RCCV

«Llegamos en una situación privilegiada y vamos a jugarlo con la misma motivación de siempre, que es ir a ganarlo manteniendo nuestras señas de identidad. Cuanto más cerca estemos de nuestro nivel habitual, más cerca estaremos de ganar el partido», señaló Giráldez en referencia a un Celta que es séptimo en la tabla clasificatoria, con dos puntos de ventaja sobre el Rayo y Osasuna.

Y destacó el potencial de un rival que viene de celebrar por todo lo alto una victoria en Mallorca que le aseguró la permanencia en Primera División, donde el equipo madrileño podrá sumar su vigésimo primera temporada. «El Getafe es un rival muy complejo, es muy difícil meterle mano y de generarle ocasiones. Vamos a tener que estar a un nivel muy alto para conseguirlo. Depende de nosotros, y cuando depende de nosotros es muy bonito», indicó Giráldez. Aunque a los célticos podría valerle un empate o una derrota si sus dos directos rivales suman un punto o pierden, el preparador céltico dijo que él y todo su equipo de colaboradores solo estarán pendientes de lo que ocurra en el Coliseúm: «Tenemos que estar focalizados en lo nuestro».

El equipo vigués parte mañana por la mañana hacia Madrid en avión desde Peinador, a donde regresará la noche del sábado, ya de madrugada posiblemente, tras disputar el último partido de la temporada. La fiesta, en caso de clasificarse para Europa, se celebraría la tarde del domingo.

Concello de Ourense / FDV

Bordalás

José Bordalás, entrenador del Getafe, evitó este viernes hablar sobre su posible continuidad en el banquillo azulón tras «una de las temporadas más duras» de su carrera y dijo que, aunque tiene contrato, ahora mismo no le preocupa el futuro y a partir del lunes será el momento de sentarse con el presidente y hablar.

El Getafe, salvado tras ganar la pasada jornada al Mallorca, afronta el último partido de la Liga contra el Celta de Vigo con poco en juego.

«El objetivo es conseguir un buen resultado, que disfrute la afición y acabar con las mejores sensaciones. El equipo está fenomenal pero la temporada ha sido durísima, una de las más duras de mi carrera, y queremos acabar con una victoria por respeto a nuestro club», dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El técnico azulón, que tiene contrato con el Getafe una temporada más aunque con una cláusula liberatoria en caso de que un equipo grande llame a su puerta, evitó hablar de su futuro e incluso eludió expresar una preferencia sobre si seguir o no, ante los rumores que le sitúan en el banquillo del Sevilla la próxima temporada.

«Estoy al corriente porque me lo trasladan, pero estoy tan centrado en la temporada que hasta que no acabe no pienso en ello. No he tenido tiempo para hacer caso a ninguna noticia. Estamos inmersos en la competición y por respeto a la afición, al club y a los jugadores preparar el último partido es lo más importante», confesó.

«No pienso en nada que no sea la competición o el partido de mañana. No me preocupa nada el futuro. Tengo contrato y ahora mismo no pienso nada. El lunes nos sentaremos y será momento de hablar del futuro mio y de cualquier jugador. Sabéis la magnífica relación con mi presidente (Ángel Torres), ha sido una temporada de muchas dificultades para todos y a partir del lunes será el momento de hablar del futuro», concluyó.