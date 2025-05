Los otros trenes de última hora

El pantanoso terreno de las últimas jornadas nunca se ha tragado al Celta cuando en la última fecha de Primera División los vigueses se jugaban la posibilidad de abordar una plaza europea. De las nueve temporadas en las que consiguió hasta ahora meter la cabeza en competición internacional el cuadro céltico logró el billete de manera anticipada en seis ocasiones y solo en tres tuvo que esperar al último día. Fuera de estas nueve experiencias nunca en su historia se enfrentó a la posibilidad de ir a Europa en la última jornada. Lo más cerca que estuvo de que sucediese fue en la temporada 1988-89 en la que, a las órdenes de José Manuel Novoa, los vigueses se quedaron a las puertas de la UEFA. El Celta llegó a la última jornada a solo dos puntos del Zaragoza (quinto clasificado) pero sin opciones de asaltar ese puesto porque tenía el goal average perdido con los maños por lo que independientemente del resultado de la última jornada (perdieron en Balaídos ante el Atlético de Madrid) los de Novoa jugaron el partido siendo conscientes de que su destino ya había sido escrito con anterioridad.

Los célticos celebranel gol de Turdóen el Camp Nou. / Ricardo Grobas

Celta-Mérida (1998, 2-0)

El primer precedente exitoso de estas frenéticas historias de la última jornada tuvo lugar en un día inolvidable para todos los celestes que como mínimo ya están en la madurez. Veintisiete años hace ya de aquella vuelta a Europa después de la puntual experiencia de 1971 (en la que el billete quedó resuelto con anterioridad). El Celta de Javier Irureta necesitaba ganar al Mérida en la última jornada. Uno de los grandes llenos de Balaídos de su historia reciente, con más de treinta mil espectadores en la grada (no existía el aforo ni el control de ahora). Los goles de Moisés de cabeza y el de Gudelj en el segundo tiempo sentenciaron a los extremeños y desataron la locura en el campo y en las calles de la ciudad que vivió una de sus primeras grandes noches, el aviso de todo lo que vendría. Fue el día de la camiseta de «gracias afición» que Gudelj mostró tras batir a Navarro Montoya solo cuatro minutos después de haber ingresado en el campo en sustitución de Moisés.

Barcelona-Celta (2000, 2-2)

Dos años después el Celta volvió a verse en una situación similar aunque con matices. Después de una temporada algo por debajo de las expectativas, el equipo de Víctor Fernández acudió en la última jornada al Camp Nou en busca de uno de los billetes que quedaban pendientes para jugar la Intertoto.En Vigo no tenían demasiado clara la conveniencia de verse envueltos en un verano de competición (suponía jugar tres eliminatorias, anticipar el regreso de vacaciones, hacer una pretemporada deficitaria...) pero aún así el equipo se fue al Camp Nou en busca del objetivo frente a un Barcelona que aún no tenía segura su presencia en la Liga de Campeones a no ser que consiguiese al menos un punto. Los de Víctor se hicieron fuertes y se colocaron con un 0-2 gracias a los goles de Tomás y de Mario Turdó. Pero a la vuelta del descanso, Kluivert (una de las habituales pesadillas célticas) firmó un doblete y selló un empate que saciaba las aspiraciones de ambos equipos. Luego, el Celta se ganaría el billete para la UEFA tras ser uno de los campeones de la extinta Intertoto.

Zaragoza-Celta (2001, 1-1)

El último precedente de una última jornada similar a la que estamos a punto de vivir. El Celta viajó a Zaragoza en busca del punto que le daba la clasificación para Europa mientras los maños se jugaban la permanencia. Un punto podía valerles, pero no era seguro porque había algún triple empate diabólico para ellos. El partido se le puso de cara al Celta que jugó en superioridad tras la expulsión de Esnaider. Y Catanha adelantó a los de Víctor Fernández que sin embargo no fueron capaces de sostener el triunfo porque Jamelli igualó con uno menos. Un gol que llevó al Zaragoza a una situación de cierta tranquilidad (le favorecieron los resultados de otros campos con el resto de implicados) pero que no movió al Celta de la Copa de la UEFA. Unas semanas después ambos equipos se verían las caras en la fina de Copa de Sevilla. Lo sucedido entonces ya no viene al caso.