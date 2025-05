Despedida de Manquillo y Jailson

El partido contra el Getafe dirimirá si el Celta consigue la décima clasificación europea de su historia en un ambiente más propio de Balaídos que de el Coliseum por el masivo desplazamiento de aficionados celestes a la villa madrileña esperando celebrar en terreno azulón la fiesta postergada el pasado domingo en Vigo. Pero también será el último encuentro de algunos de los futbolistas que concluyen su contrato el próximo 30 de junio, con dudas sobre el futuro de otro grupo de jugadores cuya continuidad el próximo curso está, hoy por hoy, en el aire.

De momento, es seguro que el duelo contra el Getafe servirá de despedida a Javier Manquillo (que ni siquiera va a estar entre los convocados) y Jailson Marques, actualmente lesionado. Tanto el lateral madrileño como el medio centro brasileño concluyen contrato a finales del mes que viene y el Celta ha decidido no prorrogar su vínculo. Manquillo hace tiempo que no entra en los planes de Giráldez –disputó sus últimos minutos en el mes de enero contra el Athletic y no ha vuelto a ser convocado por el técnico–, mientras que Jailson ha tenido este curso una participación muy escasa. Debido a un problema de lesiones más que por rendimiento, el Celta ha decidido no activar la cláusula para prorrogar de forma unilateral su contrato por otra temporada.

Existen, por otra parte, importantes dudas sobre el futuro de Vicente Guaita, cuyo vínculo contractual concluye también el 30 de junio. Marco Garcés tenía previsto reunirse a final de temporada con el valenciano para evaluar su continuidad. Sin embargo, la decisión de fichar a un guardameta contrastado para reforzar la portería y el irregular rendimiento de Guaita en los últimos meses complican su renovación. «Gracias por el apoyo desde el día que llegué y hasta hoy», escribió ayer el portero, quizá como despedida. «Con vosotros el sábado será un día inolvidable».

El Celta debe decidir también sobre los tres futbolistas que tiene a préstamo y concluyen en junio su cesión: Borja Iglesias, Ilaix Moriba e Iker Losada. Giráldez quiere retener al delantero, cuya continuidad va a depender en buena medida de una negociación con el Betis que no se antoja fácil. El empeño de Borja por seguir en Vigo y la previsible necesidad del Betis por liberar el salario de un jugador con el que no cuenta juegan a favor del Celta, pero el delantero tendrá que presionar para forzar su salida y aceptar una rebaja salarial para que el club vigués pueda asumir su contratación.

La continuidad de Moriba está también en el aire debido a su elevado sueldo (que actualmente asume en parte el Leipzig), pero también al interés mostrado por el Oporto y un par de equipos de la Premier por hacerse con sus servicios. El Celta tiene una opción de compra para adquirir al centrocampista por una cantidad próxima a los 5 millones. Por lo que respecta a Iker, su continuidad parece difícil debido a su escasa participación y discreto rendimiento.