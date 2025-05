La confianza llega hasta Getafe

La confianza y la ilusión no mueven montañas pero ayudan a alcanzar objetivos, por muy complicados que sean, y el Celta va sobrado de ambas con Claudio Giráldez, a pesar de desaprovechar el domingo ante el Rayo Vallecano una gran oportunidad para sellar su clasificación europea. Pero al equipo celeste le queda una oportunidad más y los cuatro excélticos consultados por este diario confían plenamente en que esta vez, el sábado en Getafe, la sabrá aprovechar para culminar con un hermoso premio una temporada fantástica. «Situación muy buena», afirma Jorge Otero. «Confianza», apunta Moncho Carnero. «Transmite sensaciones muy buenas», subraya Pichi Lucas. «No es mal día para visitar al Getafe», añade Fernando Castro Santos.

El contexto, de momento, favorece al equipo celeste: es el mejor clasificado de los tres que aspiran a una de las dos plazas europeas en juego en el último partido del curso. El Celta suma 52 puntos, por los 51 de Rayo Vallecano y Osasuna. Se enfrentan todos ellos a rivales que no se juegan nada el sábado (Getafe, Alavés y Mallorca) y que ya solo piensan en las vacaciones que iniciarán una vez que concluya esta última jornada. «No es mal día para visitar Getafe porque el equipo de Bordalás ya tiene los objetivos de la temporada cumplidos, que era la permanencia», señala Castro Santos, a pesar de que en el Coliséum solo han ganado los célticos en dos de las trece visitas realizadas. «Es una situación muy buena y estoy convencido de que el Celta va a ganar porque el Getafe no se juega nada», subraya Otero. «La ventaja del Celta sobre los otros dos es que depende de sí mismo», recuerda Carnero. «Estoy tranquilo porque sé que no les va a pesar la responsabilidad, pero no habría que pensar en que el Getafe no se juega nada», advierte Lucas.

El equipo de Bordalás celebró por todo lo alto el domingo la victoria en Mallorca (1-2) que le aseguraba la permanencia definitiva un año más en Primera División. El equipo madrileño considera un triunfo poder disfrutar de la vigésimo primera temporada en la máxima categoría siendo un club modesto. Como premio, el técnico de los azulones les ha concedido tres días de descanso a sus jugadores. No volverán a los entrenamientos hasta el jueves y con solo dos sesiones de trabajo en sus piernas se presentarán el sábado a las 21 horas en el Coliséum ante un Celta que necesita la victoria para cerrar la temporada con matrícula de honor.

«No le va a ir mal al Celta con este rival porque tiene argumentos para ganar allí. Además, tiene la ventaja de que el Getafe viene de conseguir el objetivo de la permanencia con mucho esfuerzo y no se juega nada. Todo eso pesa en la cabeza de los futbolistas», sostiene Castro Santos. «Las sensaciones que transmite el equipo de Giráldez son muy buenas. Estoy muy feliz y contento, pase lo que pase al final, por cómo ha jugado y cómo ha explotado su potencial el Celta en todos los campos de LaLiga», apunta Lucas. «Me preocupa más lo que pueda hacer el Celta que el Getafe, pero estoy convencido de que el Celta va a ganar porque el rival no se juega nada», incide Otero. «No sé cómo puede actuar el Getafe, pero el Celta es merecedor de conseguir una plaza para Europa y espero que saque un resultado positivo el sábado», opina Moncho Carnero.

Los jugadores del Celta, que ayer disfrutaron del día de descanso, necesitan reponerse anímicamente de la derrota ante el Rayo Vallecano, en un partido en el que el equipo celeste generó suficientes ocasiones de gol para empatar o ganar. «Queda un partido y la mentalidad tiene que ser la de ir a por la victoria en Getafe», indica Carnero, que apunta a Iago Aspas y a Borja Iglesias como jugadores que él pondría en el equipo inicial porque con su veteranía pueden aportar un poco más a un equipo con mucha gente joven. «Se tienen que reponer porque la temporada que han hecho es extraordinaria. Si hace un año nos dicen que con este proyecto con mucha gente joven y un entrenador de la casa estamos peleando por un puesto en Europa todos pensaríamos que están locos. Y esa es la situación ahora mismo», comenta Otero. «No va a ser un paseo para el Celta, pero es posible que gane, aunque primero tiene que superar la decepción del partido del domingo contra el Rayo», conviene Castro Santos. «Los nervios te pueden atenazar porque no tienes margen de error, pero tengo mucha confianza en el equipo. Podemos estar tranquilos. Muy mal tendríamos que hacerlo para no ganar a un equipo que no se juega nada. Tenemos todos los ingredientes para que todo salga bien», suscribe Pichi Lucas.

Los consultados por este diario coinciden también en que el Celta mereció al menos un empate ante el Rayo Vallecano. Ese punto le dejaba más cerca de los dos puestos de Europa que se deciden este sábado. Fuera de casa, el equipo de Giráldez ha mejorado con respecto a los primeros meses de competición. En las cinco últimas salidas ha ganado en Valladolid, Mallorca y San Sebastián, y rozó al menos el empate en los campos del Barcelona (4-3) y el Real Madrid (3-2). «Las sensaciones que transmite el equipo de Giráldez son muy buenas», suscriben Castro Santos, Carnero, Lucas y Otero.