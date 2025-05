«¡Qué maravilla!», exclamó el periodista vallecano cuando concluyó la Oliveira dos cen anos, que había capturado en su móvil. Enfrente, el presidente del Rayo, Martín Presa, también había grabado el himno desde el palco. Ambos lo disfrutarán en su memoria y lo revivirán contándolo y así debieran igualmente los intérpretes pese al final amargo. «El Celta monta una fiesta y el Rayo se come la tarta», titulaba un periódico capitalino. Muchos en el celtismo lamentarán ahora la celebración, sin un triunfo que la haya justificado, y aún la reprocharán por aciaga. Pero el fútbol, como la existencia, es sólo una sucesión de instantes entre dos noches eternas. Cada segundo supone un tesoro irrepetible por el que cualquier millonario, en su estertor, empeñaría su fortuna. Este Celta se ha de festejar, aunque resulte a la postre de funeral irlandés. Nunca se pierde la alegría que se siembra aunque la escarcha la hiele. Acaba cuajando y florece.

Si me muero solamente una vez

Podrán contar los 21.428 espectadores que el firmamento estaba despejado. No detrás de las nubes, sino sobre la calle y la grada. El cielo, en la tierra, o acaso era el mar reflejándolo. Se había reclamado la camiseta celeste, sobre las segundas equipaciones, en la elección que todo hincha adopta ante su guardarropa. Otro ritual de esta misa que se oficia en Balaídos. Llamó Abraham Cupeiro a la oración con su carnyx atávico, estremeciendo las carnes, y en el descanso recitaron su salmodia las pandereteiras de Toutón.

Si me muero solamente una vez

«La vida sin música sería un error», proclamaba Nietzsche. Lo sería el Celta, aunque a veces se le entristezca la partitura. C. Tangana regresó ayer a Balaídos, de incógnito, siendo Pucho, sin anunciar su presencia hasta que algunos aficionados lo cazaron a las puertas y publicaron sus selfis. Se ubicó donde suele, en el meollo de Marcador. Desde allí habrá lamentado la derrota. Pero también habrá compartido el mensaje de orgullo y ánimo a los desolados jugadores. Y él mismo habrá paladeado el efecto de su obra. «¡Qué maravilla!», así lo dijo el periodista en su desvirgue; un asombro que no se mitiga en la rutina.

Si me muero solamente una vez

El artista aspira a provocar emociones. Es la indiferencia lo que teme. Claudio Giráldez ha creado una criatura que conmueve incluso cuando no obtiene premio. Tronó el estadio durante el segundo tiempo; con cada aproximación y remate; reclamando cada falta y afeando cada pérdida de tiempo. Se fueron los hinchas cabizbajos y a la vez esperanzándose mientras intercambiaban cálculos; habiendo reído y llorado, habiendo vivido.

Si me muero solamente una vez

¿Ganar, perder? Lo que importa es haber sentido y que cada instante cuente. Canta Pedro Capó: «Y a mis amigos, que no me lloren. Compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta». Todos ellos se la merecen.