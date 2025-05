El Celta se exige rematar la faena

El Celta se propone poner el broche a un gran temporada con un triunfo frente al Rayo Vallecano certifique el billete europeo 9 años después de que Eduardo Berizzo condujese por última vez al conjunto celeste al continente (Balaídos, 19.00 horas, Movistar, DAZN). Defiende el equipo vigués su privilegiada séptima plaza frente a su más directo perseguidor en un duelo de altura entre dos de los jóvenes técnicos más prometedores del panorama nacional, Claudio Giráldez e Íñígo Pérez, que miden sus fuerzas en busca de un triunfo que reporte a sus respectivos equipos un premio inesperado al inicio del curso.

El viento sopla a favor del porriñés, que llega al encuentro 4 puntos por encima del Rayo y del Osasuna y 5 de ventaja con respecto al Mallorca. Pase lo que pase, el Celta mantendrá el séptimo puesto al final de la jornada, pero los de Giráldez no quieren postergar la fiesta para la jornada postrera.

Empate

Aunque un empate les daría acceso directo a la Conference League y la posibilidad de obtener en el billete para la Europa League logrando otro punto el próximo fin de semana en el campo del Getafe, los celestes no quieren aplazar el broche dorado a una temporada enorme, que ha disparado la ilusión y llenado de orgullo al celtismo. Incluso perdiendo, podrían celebrar su clasificación europea si el Espanyol gana a Osasuna en El Sadar y el Mallorca no vence al Getafe en Son Moix.

Balaídos se llenará, en todo caso, para llevar en volandas al Celta hacia un triunfo que por ahora se le resiste contra el Rayo – un empate y una derrota celeste en los dos enfrentamientos entre Íñigo y Claudio–, pero que el equipo vigués buscará con todas sus fuerzas tras doblegar en las últimas jornadas al Sevilla en inferioridad numérica y a domicilio a la Real Sociedad. El Rayo, pese a desconocer la derrota frente al Celta desde la llegada de Giráldez, no ha logrado ganar en sus últimas seis visitas a Balaídos.

Desde el viernes la ciudad permanece engalanada de celeste y el estadio vigués, con fiesta desde la mañana, se vestirá por la tarde con sus mejores galas para disfrutar de una jornada que los jugadores y la afición quieren que se recuerde por mucho tiempo.

Tras rotar masivamente frente al Sevilla y la Real Sociedad, Claudio Giráldez volverá a agitar su once. Nada extraño, pues el técnico céltico no ha repetido alineación desde que tomó las riendas y no se contempla que lo haga esta tarde. Apenas dos bajas, las de los lesionados Carl Starfelt y Jailson, condicionan sus planes. La principal novedad en el once (y en la convocatoria) será Marcos Alonso, «un futbolista muy importante por jerarquía y rendimiento» en palabras de Giráldez, que retorna al verde tras cumplir sanción en el Reale Arena por su expulsión con roja directa en el duelo contra el Sevilla.

Alineación

El madrileño formará en el vértice izquierdo de una línea de tres centrales, en la que Javi Rodríguez apunta al perfil derecho, mientras que Yoel Lago y Carlos Domínguez se disputan presumiblemente una plaza en el eje de la línea. A los carriles apuntan Mingueza y Hugo Álvarez, que retornaría al once, sin descartar que repita Carreira.

En la medular, la línea que más ha cambiado el técnico, todo es posible. Beltrán y Moriba son las opción más repetida, sin descartar cualquier otro tipo de combinación de pivotes.

Por lo que respecta al frente ofensivo, la novedad podría ser Iago Aspas. Sin minutos en la última jornada, el capitán celeste llega al choque descansado y sumamente motivado para vivir otra tarde mágica en Balaídos. Williot, que entró en el segundo tiempo en San Sebastián, y Borja Iglesias, que ya marcó en Vallecas y repetiría, completarían la línea.

El Rayo Vallecano comparece mientras en el coliseo celeste dependiendo de sí mismo para conseguir el billete europeo en estas dos últimas jornadas. Si fallan esta tarde, les quedaría todavía una oportunidad ganando en casa al Mallorca, para disputarse el octavo puesto contra Osasuna. Íñigo Pérez cuenta con las bajas de Mumin y, a última hora, de Aridane en defensa; Montiel y Nteka en medio campo; y Sergio Camello en la delantera.