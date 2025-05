«Espero que el Celta sin mí sea como el de ahora»

–¿Cómo afrontan este último escollo contra el Rayo teniendo en cuenta que un empate les garantiza la clasificación europea?

–Bueno, nos clasifica para la Conference. Pero ahora mismo estamos séptimos con opciones de Europa League, venimos de una buena racha, sacando muchos partidos en casa y, por supuesto, queremos ganar.

–¿Prefiere entonces jugar la Europa League que la Conference?

–Lo mejor para el club es la Europa League, por supuesto.

–¿No sería más fácil la Conference para conseguir un título?

–Pues depende de los rivales, de cómo te encuentres, de los cruces… Pero bueno, lo que tenga que llegar, ya vendrá. Ahora estamos centrados en el Rayo, que es muy importante y podemos sacar adelante con el apoyo de la gente.

–La sensación es que el equipo llega al momento decisivo de la temporada en su mejor momento futbolístico y anímico.

–Sí, bueno creo que anímicamente hemos estado bien toda la temporada. Hemos tenido algún bache, pero exceptuando en el mes de enero, que nos costó un poco, hemos competido bien en Balaídos y fuera, llevando casi siempre la iniciativa del juego. Unas veces los resultados se dan y otras no. El último partido [contra la Real Sociedad], con otra dinámica, seguramente lo palmas, pero el equipo supo defenderse bien contra un muy buen rival y en la segunda parte conseguimos sacar el resultado, que era lo importante.

–En casa han estado toda la temporada muy bien, fuera quizá la diferencia es que los partidos que han estado igualados no siempre han caído de su lado.

–Es cierto que hemos tenido opciones en muchos partidos. Contra el Barcelona, contra el Madrid, contra el Atlético, que se nos van puntos al final, por citar los partidos contra los grandes. Y también el partido del Villamarín, comenzado LaLiga, que nos costaba más ganar fuera de casa. Creo que ahora estamos mejor y esto también tiene que ver con lo anímico.

–¿Ha visto estos últimos días los partidos de los rivales del Celta por si ya sonaba la flauta?

–[Amplia sonrisa] Yo siempre veo todos los partidos, pero no porque nos juguemos más o menos.

–El Rayo es uno de los equipos a los que todavía no han conseguido ganar con Claudio. ¿Qué hay que cambiar este domingo?

–El resultado.

–Me refiero a cómo cambiar el resultado.

–Hay que hacer lo que venimos haciendo en casa: ser propositivos, llevar la iniciativa y desde eso tendremos muchas más opciones de llevarnos el partido.

–El sábado disputará su partido 523 con el Celta. No habrá habido muchos más importantes.

–Unos cuantos, sobre todo jugándonos la permanencia. Esto es para disfrute. Y si no, aún tendríamos en Getafe otra bala para clasificarnos. Dicho esto, es un partido muy importante, por supuesto.

–El trabajo está casi hecho, pero queda rematar la faena. ¿Hay riesgo de que el equipo se deje contagiar por la euforia y baje el pistón? Me viene a la mente aquella frase de Arsenio Iglesias: “¡Cuidado con la fiesta que nos la quitan de los fouciños!”

–Nosotros estamos tranquilos. Lo hemos estado todo el año. Como dije antes, en enero nos costó un poco más, pero el equipo siguió creyendo y obteniendo buenos resultados en casa. El plus ha sido conseguir victorias fuera de casa, que era el debe que teníamos. Creérnoslo un poco más porque lo estábamos haciendo bien. Y no tenemos que bajarnos de ahí. Ser positivos y mantener lo que estamos haciendo en los últimos partidos sabiendo de la dificultad, porque el Rayo es muy buen equipo.

–Imagino que ayuda el hecho de que el equipo llega a este partido contra el Rayo con los deberes hechos.

–Sí, ya lo dijo el míster. Una vez que conseguida la permanencia, por qué no soñar y poner una matrícula de honor a esta grandísima temporada. Llevamos muchos años peleando ahí abajo. Salvo un año con el Chacho, llevábamos unos cuantos años quedando del décimo para abajo y esta ha sido una temporada de disfrute, intentando dar un paso más. Se han dado todos los ingredientes para hacer una grandísima temporada, a falta de rematarlo.

–¿Han hablado de esto en el vestuario? Es decir, queda rematar la faena y hay que enfocarse en esto sin despistarse.

–No, el equipo ha ido semana a semana y los resultados se han ido dando. Venimos trabajando muy bien, tenemos un grupo muy unido y eso es lo que nos ha permitido dar un salto para engancharnos a luchar por estar en competición europea.

–Para usted que es y ha sido el gran estandarte de la cantera de A Madroa, ¿que supone ver este Celta con tanto chaval de casa? ¿Lo ve como un legado?

–Creo que más bien es un premio para el trabajo de la base. Se viene trabajando muy bien con la cantera desde hace algunos años. Y desde años atrás, desde mi época también han salido muchos jugadores. Algunos se han tenido que marchar, otros han subido hace poco. Ahora tenemos una generación de jugadores muy buena que tenemos que aprovechar.

–¿Le tranquiliza ver que tiene relevo?

–Claro que me tranquiliza, a mí y a todos los celtistas como yo que ven que las cosas van muy bien y que tenemos una gran camada para el futuro. Esperemos que sigan viniendo más.

–Para variar, esta temporada no hay tenido que cargar con la responsabilidad de tener que echarse al equipo a la espalda para lograr la salvación.

–[Risas] Mucho mejor.

–¿Le alivia que el Celta ya no dependa tanto de sus goles?

–Hombre, alivio no porque yo también me siento partícipe de lo que estamos logrando juntos esta temporada. Pero es algo muy bueno que el equipo vaya a más y que quiera más con los chicos jóvenes que vienen apretando desde abajo.

–¿Cómo ha llevado lo que combinar esta temporada el papel de titular con el de revulsivo?

–A ver, aquí todos queremos ganar. Si toca animar desde el banquillo, se anima.

–Pero hace algunos años a lo mejor no le hacía tanta gracia

–Claro, hace cinco años no estaba igual físicamente y el equipo dependía de mis goles. Ahora estamos en una gran dinámica, entre quien entre lo está haciendo bien, el míster cambia a seis futbolistas y el grupo sigue trabajando igual. Ahora mismo da igual el nombre. Si todos vamos a una y los resultados se dan, es mucho más fácil.

–Una de las claves del éxito este Celta es precisamente que no importa tanto quién juegue, sino cómo juegue y que el equipo es capaz de competir a un alto nivel con diferentes piezas.

–No solo el míster, sino todo el cuerpo técnico ha sabido llevar muy bien al grupo. Somos 23 o 24 futbolistas y vamos todos a una. Un día le toca a uno otro a otro. Dependiendo del tipo de partido, el míster elige a unos u a otros, pero todos nos sentimos partícipes. Hasta el que menos juega está muy involucrado y esto es una satisfacción para todos. Es para colgarles una medalla.

–¿Qué nota le pone a la temporada?

–Pues dependiendo de lo que pase en estos dos partidos, será una matrícula de honor o si no será un notable.

–¿Qué parte de responsabilidad tiene Claudio y, por extensión, su cuerpo técnico en el éxito de este grupo?

–Mucha. Ya desde la pasada temporada al conseguir la permanencia en esos tres meses que estuvo con nosotros hasta este año, pudiendo trabajar desde julio. Es una satisfacción para todos los celtistas ver que hay personas de la casa, no solo jugadores, que estaban haciendo las cosas muy bien y han tenido el premio en el primer equipo. Hay buenos entrenadores en la cantera para poder tirar de ellos cuando se necesite.

–Al final todo ha llegado un poco por casualidad. Parecía que Benítez venía para mucho tiempo; Claudio tenía las maletas hechas porque el Fortuna se le había quedado pequeño y, de pronto, todas las piezas en encajado.

–Así es el fútbol, nunca sabes lo que va a pasar mañana. De un momento a otro puede cambiar. Como contra el Sevilla, te expulsan a uno, te empatan y piensas que vas a perder el partido y en el minuto 85 vas ganando por 3-1. El fútbol cambia de un día para otro. Todo va muy rápido.

–Muchos técnicos que le han dirigido dicen que usted es el mejor futbolista que han entrenado. ¿De los técnicos que lo han entrenado, qué lugar ocupa Claudio?

–Pues ha sido un entrenador muy especial. Me entrenó este año y medio y me va a entrenar la temporada que viene. Me habría encantado que me entrenase más joven para sacarle más partido a mi físico, no solo a la calidad técnica o la visión de juego, que son mis mejores cualidades hoy en día.

–¿Qué lo hace especial o diferente al resto que le han entrenado?

–Pues que siempre quiere ser protagonista en cualquier escenario, sea el Bernabéu, Montnjuic o Balaídos. Quiere desgastar al rival con la pelota, ser muy muy ofensivo y eso es lo que a mí me gusta. Prefiero jugar y disfrutar con el balón que estar corriendo detrás de él para defender en bloque bajo.

–¿Le consulta a usted cuestiones tácticas?

–A veces, sí. Son cosas que surgen en el momento o alguna opinión que yo pueda darle en un momento puntual. Pero las decisiones la toma él, que para eso es el responsable. Hay otras personas del cuerpo técnico que también le dan su opinión. Al final esto es un trabajo en equipo para sacarnos el máximo rendimiento a todos.

–Pero la alineación no se la anticipa.

–[Risas] No, no, eso no. Como a todos mis compañeros. Algún día por la semana me dice si voy a jugar o no pero no siempre.

–¿Este más que probable retorno a Europa se lo toma como un regalo de despedida o piensa, como sostiene Claudio, que tiene cuerda para otro año más?

–No lo sé. Como digo siempre, paso a paso, partido a partido. A lo mejor pienso que tengo para otro año más y a los tres meses me retiro. No sé lo que va a pasar. Ya veremos la pretemporada, cómo me encuentro en competición, si tengo o no minutos, si estoy bien o mal físicamente… Ya se verá

–Pero hace dos años, cuando tuvo aquel problema en la espalda, estaba más cerca de la retirada que ahora

–Sí, pero no sé qué va a pasar dentro de tres meses.

–¿Cómo ve el futuro del Celta sin Iago Aspas?

–Espero que sea tan bueno como lo está siendo ahora.

–¿Hay mimbres para ser optimista?

–Sí, todo lo que rodea al club es muy bueno. El club está haciendo las cosas muy bien en todos los sentidos.

–¿Debe ser Claudio el líder de este equipo cuando usted se retire?

–Me gustaría porque las cosas se están haciendo muy bien, pero las decisiones las toma la presidenta, no yo.

–¿Tiene más o menos pensando o hablado con el club cómo va a ser su incorporación a la secretaría técnica?

–No, la última vez que renové lo hablé con Marco [Garcés], porque suelo hablar con él de jugadores y cosas de fútbol. Nunca he ocultado que me gustaría seguir ligado al club en la secretaría técnica porque es lo que más me gusta y me apasiona.

–¿Tiene previsto hacer un curso de director deportivo?

–Por ahora no. Me queda un año de contrato. Lo que venga en el futuro ya se verá.

–A lo mejor es más de un año.

–No descarto nada.

– ¿Seguirá colaborando en algunos fichajes, como el pasado verano, como ocurrió con Borja o Marcos Alonso?

–Pues si me piden que eche una mano para traer a un compañero o renovar a alguno que ya está aquí, por supuesto.

–¿Es optimista en que siga Borja?

–Me gustaría. Ya eché una mano para que viniera en el verano y me gustaría que siguiera aquí porque lo veo muy a gusto en el día a día y luego nos está dando rendimiento el fin de semana. Si no fuera así, te diría que no o me lo callaría. Pero lo veo día a día y da gusto verlo entrenar.