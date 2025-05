El duelo de una generación

Todo el mundo señala a Hansi Flick cuando se pregunta por el personaje del año en la Liga española. Consecuencia de ese monopolio que ejercen Madrid y Barcelona en casi todo lo que tocan. Podrían discutirle perfectamente ese título honorífico los dos técnicos que el domingo cruzarán saludo en Balaídos a eso de las 18:55 horas. Claudio Giráldez e Iñigo Pérez no disponen de presupuestos mutimillonarios, máquinas de propaganda detrás, estrellas asombrosas como Lamine Yamal a sus órdenes y la sobreexposición que acompaña a las plazas grandes del fútbol español. Son entrenadores de equipos de clase media que han explotado sus recursos de un modo sobresaliente para llegar a la penúltima jornada en condiciones de clasificarse para competiciones europeas. Un logro gigantesco.

Claudio e Íñigo tienen muchas cosas en común. Su edad (37 años, aunque el porriñés es más joven por solo un mes de diferencia) y especialmente su filosofía. Los suyos sí son equipos de autor aunque en el caso del vasco lo suyo ha sido darle continuidad al trabajo que había hecho Iñaki Iraola, de quien fue segundo en Vallecas antes del ascenso provocado por la salida de Iraola hacia la Premier. Claudio e Íñigo se han distinguido por exprimir los limitados recursos de sus clubes y no por ello renunciar a un juego atrevido y versátil. Es fácil reconocerles en sus equipos. La buena cantera del Celta permitió a Claudio tirar de lo que había en casa a la espera de una oportunidad mientras Pérez, más limitado en ese sentido, se ha visto en la obligación de exprimir a los futbolistas de su plantilla al máximo. Hoy ambos pueden sentir orgullo de lo conseguido, aunque resta lo más importante que es ponerle la nota final más alta posible a sus temporadas. Ha querido el destino que ambos se crucen en el encuentro de mañana en busca de una plaza europea. Con ventaja ahora mismo para el Celta que les aventaja en cuatro puntos a dos partidos para el final. Pero podría suceder perfectamente que ambos acaben encontrando sitio en competiciones internacionales: uno en la Europa League y otro en la Conference. No es una hipótesis tan descabellada tal y como se están dando las cosas y visto el calendario que le espera a cada uno. Sería una buena noticia para el fútbol español y para el futuro de los banquillos de la Liga que tiene en esta pareja una magnífica tarjeta de presentación. Gente sin complejos, capaz de exprimir sus recursos, de potenciar sus plantillas y todo ello con una propuesta alegre. Y sin darse la menor importancia.

Giráldez aún no ha ganado a Pérez

La del domingo será la tercera vez que Claudio e Iñigo Pérez se enfrenten en su vida. El técnico del Celta aún no ha conseguido la victoria contra el del Rayo y buscará estrenarse en el mejor día para ello. La primera vez que se midieron fue en la temporada pasada cuando ambos estaban involucrados en la pelea por la permanencia. Fue en Balaídos y no pasaron del empate a cero. Sin embargo, ambos conseguirían la meta de salvar la categoría.En la presente temporada se vieron las caras en Vallecas en la primera vuelta y allí la victoria fue para el Rayo que se impuso por 2-1 en un choque muy igualado y en el que el Celta no tuvo la menor suerte ni con el remate y con el arbitraje. Eran los tiempos en los que a los vigueses se les negaba casi todo cuando ejercían de visitantes. En su tercera vez cara a cara Claudio intentará por fin someter a Iñigo Pérez en un partido que tiene un valor muy especial porque en caso de que lo consiga habrá clasificado al Celta para Europa y también para la Europa League, la competición que ahora mismo tienen entre ceja y ceja en el vestuario vigués.