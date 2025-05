Giráldez: «No firmo la Conference»

Claudio Giráldez no se conforma con clasificar al Celta para la Conference League la próxima temporada. El entrenador celeste quiere acabar el curso en posiciones Europa League y por esto no se plantea otro objetivo que certificar el pase a la segunda competición continental derrotando mañana en Balaídos al Rayo Vallecano. «Yo no firmo la Conference. No firmo otra cosa que no sea ganar al Rayo», ha recalcado el preparador celeste en la víspera del encuentro contra los de Íñigo Pérez. «Queremos ganar. Afrontamos todos los partidos para ganar y ante el Rayo también. No tenemos otra cosa en nuestra cabeza que no sea ganar el partido, ir a afrontarlo para ganarlo», ha agregado. Marcos Alonso regresa a la lista de convocados para el duelo tras cumplir un partido de sanción como única novedad.

El técnico tampoco quiere pensar en el próximo curso sin haber resuelto la clasificación europea. «Aún no estamos clasificados. No se acabó la temporada y estamos hablando de la que viene. Es el mensaje opuesto al que debemos tener todos en nuestra cabeza, de estar unidos y centrarnos en el presente”, ha advertido. No hay miedo, ni relajación: «Miedo podría haber el año pasado a estas alturas y no lo vi. No lo sentí ni lo vi en el vestuario. El equipo está tranquilo y estable, asumiendo la rutina habitual. Ojalá mañana hagamos un buen partido y podamos dar esa alegría a la afición que todos queremos».

Giráldez prefiere vivir intensamente un momento con el que no contaba a comienzos de temporada. «Aunque no se note desde fuera, disfruto de este momento», ha asegurado, sin atreverse a señalar al Celta como equipo revelación de la temporada. «No soy yo el que tiene que decirlo. Yo confiaba estar cerca de dónde estamos, pero la diferencia entre el octavo y el decimocuarto se decide por detalles. En todo caso, prefiero ser séptimo que equipo revelación», ha detallado.

El entrenador del Celta ha tenido palabras de encomio para el Rayo y para su técnico, Íñigo Pérez, a quien conoce de sus tiempos de futbolista y con quien mantiene una muy buena relación: «Ha sido un jugador al que me he enfrentado en categorías inferiores y al que conozco desde hace muchos años. Cuando él jugaba en el Athletic y yo jugaba en el Real Madrid. Éramos canteranos y coincidíamos muchas veces. Tengo una relación muy buena con él y me parece un entrenador brillante, espectacular, que está haciendo una temporada descomunal con el Rayo».

Del conjunto franjirrojo Giráldez ha ensalzado su velocidad de juego y buena condición física. «Tienen un ritmo de juego muy alto, lleva a una exigencia mental y física elevada sus partidos. Sabemos que tenemos que estar muy bien en ese aspecto. Estoy convencido que lo vamos a estar. Estamos todos ilusionados, pero sabemos la dificultad que tiene ganar al Rayo, que está octavo y lleva todo el año con nosotros», ha elogiado sin escatimar alabanzas hacia su homólogo franjirrojo: «Tienen una identidad, se ve un equipo muy unido, muy comprometido, que es capaz de manejar muchos escenarios en los partidos y que ha estado toda la temporada en una estabilidad de resultados y de juego. Hay que dar la enhorabuena a Íñigo, tiene un mérito terrible lo que ha hecho».

Al preparador louriñés se le ha preguntado por las claves de la buena temporada el Celta y las ha resumido en tres: unión, valentía y fútbol: «Primero la unión entre todos, dentro del vestuario, del vestuario hacia el club, hacia la gente, de la gente hacia nosotros, periodistas, todos. Siempre ha habido una comunión muy bonita. En segundo lugar, la valentía, la forma de afrontar los momentos complicados de la temporada y de los partidos y el ir a jugar cada fin de semana con la misma idea. Y en tercer lugar el fútbol. Tenemos talento y fútbol para poder tener esa valentía. Tenemos jugadores muy buenos y eso hace que todo esto haya ido mejor de lo esperado. Ojalá podamos poner esa guinda en estos dos partidos».

El técnico de Cans ha rechazado que el partido contra el conjunto de Vallecas sea el más importante de su carrera futbolística. «Me parece más importante el del Athletic del año pasado, o el del Granada o Sevilla. Este año hemos tenido la suerte que todos tengan menos trascendencia hacia algo importante que es permanecer en la categoría, que es nuestro objetivo principal. Lo de ahora es un disfrute», ha declarado.

Lista de convocados del Celta para el duelo de mañana. / RC Celta

Giráldez, por último, no ha pensado demasiado en a quién dedicaría la clasificación para disputar competición europea, en el probable caso de que se produzca. «Tengo mucha gente presente en mi cabeza en el día a día, me vaya bien o mal, porque son referentes para mí. Ya lo he dicho muchas veces, como son mi padre o mí tío, pero no es el momento ahora de pensar en eso», ha señalado.