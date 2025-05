Segundas partes pueden ser mejores

El Celta de Claudio Giráldez va camino de alcanzar uno de los dos mejores registros del club en una segunda vuelta de Primera División en las últimas décadas: la lograda por el equipo de Fernando Vázquez en la temporada 2005-06 con 34 puntos, que le llevó a la penúltima de sus participaciones en una competición europea. Con el sufrido triunfo alcanzado el martes en Anoeta, el equipo de Claudio Giráldez suma ya 28 puntos en la segunda mitad del campeonato cuando restan dos jornadas para concluir LaLiga. Si encadenase dos nuevas victorias (ante Rayo Vallecano y Getafe), el conjunto celeste alcanzaría la marca que estableció de la mano del técnico de Castrofeito y se quedaría a cinco puntos de la que logró en el curso 2000-01 con Víctor Fernández.

El actual Celta ha entrado en una dinámica tan positiva que suma puntos en cualquier circunstancia. Así lo corroboran sus dos últimas victorias: ganó al Sevilla (3-2) después de anotar dos goles en inferioridad numérica por la expulsión de Marcos Alonso y le arrebató los tres puntos en juego a la Real Sociedad sin necesitar el balón. Le bastó con un buen orden defensivo y mucha solidaridad para conservar la ventaja que le dio el gol de Alfon González a unos minutos del descanso.

Los tres puntos en Anoeta anclan al conjunto celeste en la séptima plaza cuando restan un par de jornadas para echar el cierre a la primera temporada completa de Giráldez en la élite. Y son ya 28 los puntos del Celta en las diecisiete últimas jornadas. A falta de que se complete la trigesimosexta jornada, el equipo vigués se convierte provisionalmente en el sexto de LaLiga que más puntos conquistó en lo que va de segunda vuelta. Solo le superan por el momento el Barcelona (47), el Betis (33), el Real Madrid (32), el Valencia (32) y el Villarreal (31). Al concluir esta jornada le podrían adelantar el Athletic Club (28) y el Atlético de Madrid (26). El siguiente en la tabla es el Espanyol (23) y con uno menos aparece el Rayo Vallecano, que el domingo visita Balaídos y también pelea por una plaza europea.

En esta tabla destaca la transformación del Valencia de la mano de Carlos Corberán. El conjunto che finalizó la primera vuelta como colista, con 13 puntos, y ahora suma 45 (sin contar el duelo de ayer ante el Alavés). El equipo levantino ha ganado 32 puntos en 16 jornadas y cedió la última plaza a un Valladolid que ha ido en dirección contraria: los castellanos solo han sumado un punto en el segundo tramo del campeonato y hace semanas que sellaron su descenso a Segunda División.

Por su parte, el Celta va camino de superar registros de años en los que alcanzó Europa. En el curso 2002-03, lograba plaza para la Liga de Campeones tras sumar 31 puntos en la segunda vuelta. Esa cifra la igualaría con Giráldez si gana al Rayo el domingo para continuar con sus excelentes registros desde enero, que confirman que las segundas partes pueden no solo ser buenas sino mejores.

Giráldez recuperará a Marcos Alonso ante el Rayo

El Celta regresa hoy a los entrenamientos para preparar la visita del Rayo Vallecano a Balaídos (domingo, 19 horas), después de disfrutar ayer de la jornada de descanso, aunque el equipo regresó de madrugada a Vigo tras sumar los tres puntos la noche del martes en San Sebastián. Ante la Real Sociedad, Claudio Giráldez tuvo que presentarse con una defensa improvisada ante las bajas de los lesionados Starfelt y Jailson y el sancionado Marcos Alonso. El madrileño, que cumplía el partido de castigo tras su expulsión ante el Sevilla, estará a disposición de Giráldez en la próxima jornada; no así el sueco y el brasileño, que han dicho adiós a la temporada.Para medirse al Rayo Vallecano, rival directo en la pelea por una plaza europea, Giráldez programará tres entrenamientos en Afouteza. Con la visita de los vallecanos se completará la semana de tres partidos de Liga que precede al cierre del curso, previsto para el fin de semana del 24 y el 25 de mayo. LaLiga no ha establecido todavía los horarios de la última jornada de la temporada, en la que el Celta visitará a un Getafe que se ha dejado ir en estas últimas semanas y podría verse involucrado en la pelea por la permanencia si no suma puntos antes de recibir al Celta.A pesar de las continuas rotaciones en el once inicial, tres futbolistas han repetido con el Celta en las dos últimas jornadas: Vicente Guaita, Carlos Domínguez e Ilaix Moriba. Los dos últimos son candidatos a ceder su plaza a otros compañeros con menos minutos de juego acumulados en esta intensa semana de Liga.