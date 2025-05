De 'La Morocha' a 'Fillos dunha Paixón' sin olvidar 'A Rianxeira': la playlist imprescindible para soñar con Europa en Balaídos

FILLOS DUNHA PAIXÓN

Fillos dunha paixón

de Afouteza e Corazón

soño con voltar a Europa

para verte Campión

Tanto tempo ao teu carón

seguindo coa Tradición

Ata o día no que morra

Real Club Celta de Vigo

LA MOROCHA

Que alguien saque a bailar a la morocha

Que se muere de ganas

No puede hacer todo el campeón

Quiero que juegue la banda

L'AMOUR TOUJOURS

Lo, lo, lo, lo, lo

Lo, lo, lo, lo, lo

"Somos do celta un equipo campión"

SWEET CAROLINE

Hands, touchin` hands

Reachin` out, touchin` me touchin` you

Sweet Caroline (oh oh oh)

Good times never seemed

(so good, so good, so good)

DRAGÓN BALL Z

Nada nada, estou disposto a todo,

a meterme na boca do lobo

aínda que me devore

SARÁ PERCHÉ TI AMO

Che confusione, sarà perché ti amo

È un′emozione che cresce piano piano

Stringimi forte e stammi più vicino

Se ci sto bene sarà perché ti amo

(En la sintonía del estribillo: 'lololololo')

ASPAS ON FIRE

E mete un gol, imos Iago mete un gol

Imos gañar, afouteza e corazón

E mete un gol, imos Iago mete un gol

Imos gañar, afouteza e corazón

Aspas’s on fire

O partido imos gañar

Aspas’s on fire

Fai temer ó seu rival

Aspas’s on fire

O partido imos gañar, Uh

Lololololololololololo