El celtismo vive momentos de euforia, comparables a la época del EuroCelta o la etapa de Eduardo Berizzo que se cerró con la semifinal europea ante el Manchester United. El domingo, la afición se prepara para vivir otra jornada inolvidable porque una victoria ante el Rayo Vallecano certificaría definitivamente la clasificación para un torneo continental. El club se adelantó hace días anunciado una previa festiva al partido contra el Rayo Vallecano con mucha música y puestos de restauración en los aledaños de Balaídos, como ocurrió hace un año en el cierre del centenario. Desde entonces, la ilusión generada por el equipo de Claudio Giráldez ha ido en aumento hasta el punto de que la victoria del martes en San Sebastián animó a un grupo de aficionados a acudir a Peinador de madrugada para recibir al equipo celeste. «Estades tolos... pero bendita condena», agradecía el Celta a quienes estuvieron en el aeropuerto. Horas antes, el club compartía con el celtismo los tres puntos en Anoeta: «Imposible sen vós. Sempre xuntos. Boa noite, familia», escribía en las redes sociales.

«Al celtismo se le va a hacer muy larga, pero dulce, la espera hasta este domingo. La sufrida victoria ante la Real Sociedad en Donosti no sólo desembocó en una celebración en los vestuarios de Anoeta. Algo más de medio centenar de aficionados recibieron al equipo en el aeropuerto de Peinador a su regreso a las 1:35 horas de la madrugada. Todo ello a pesar de ser un día laborable, de las horas de espera y de que el billete aún no está logrado de forma matemática, aunque poco le falta. Como ya ocurrió tras las victorias ante Las Palmas y Mallorca, decenas de coches llegaron hasta la terminal para animar, abrazar y aplaudir a quienes pueden devolver a la competición continental al club casi una década después», escribía ayer Víctor P. Currás en la web de este diario sobre lo ocurrido en la terminal viguesa la madrugada del martes al miércoles que sorprendió a la expedición céltica.

Y mientras la afición cuenta las horas para el domingo, el club ultima los preparativos para la fiesta de fin de curso, en la que no se descartan más novedades. De hecho, aficionados como Pablo Alonso proponían ayer que el Celta repartiese banderas celestes en cada asiento del estadio para formar un gran mar de olas en el graderío durante el duelo contra el Rayo, como ocurrió en el partido de despedida de la grada de Gol, casi derruida para reconstruirla.

Lo que ya está asegurada es la fiesta previa al partido, que arrancará a las 12 de la mañana. «Una fiesta por y para el celtismo», señalaba el club en su convocatoria, en la que explica que habrá zona gastro «con casetas gestionadas en su mayoría por peñas celtistas que ofrecerán comida como pulpo, empanada, callos, bocadillos, etc.». Otra de dinamización infantil con talleres, hinchables, juegos populares… Y un escenario central en el que la música no dejará de sonar y que contará con las actuaciones de The Rapants y Galician Army. El grupo vigués Neolekas pondrá su nota de ritmo y tradición interpretando ‘Oliveira dos Cen Anos’. Por último, Festicultores Troup movilizará al celtismo por los alrededores del estadio.

«No será una simple fiesta. Será un agradecimiento por todo el cariño y apoyo que el club recibe de una familia celeste que siempre camina a su lado», añadía el club en la convocatoria de esta fiesta previa al partido Celta-Rayo, para el que hace días que se agotaron las entradas.

Día de despedida a jugadores como Alfon, Jailson o Manquillo

La cita del domingo ante el Rayo Vallecano será la de la despedida del curso en Balaídos (el Celta clausura la temporada una semana después en Getafe) y también de algunos de los componentes del actual plantel que dirige Claudio Giráldez. Ya es segura la marcha de Jailson Marques, pues el brasileño concluye contrato y el Celta no parece dispuesto a renovarle por una temporada más. También será la despedida del celtismo a un Alfon González que tiene apalabrado un nuevo contrato con el Sevilla al no llegar a un acuerdo de renovación en Vigo. Y de Javier Manquillo, que hace meses que no cuenta para el entrenador y queda libre a partir del 30 de junio.Otros compañeros como Vicente Guaita y Sergio Carreira finalizan contrato con el Celta y no han llegado todavía a un acuerdo para extenderlo por más tiempo, por lo que ante el Rayo podrían afrontar su último partido con la celeste en el coliseo vigués.En una situación parecida se encuentran los tres jugadores que se incorporaron al Celta a través de una cesión: Ilaix Moriba procedente del Leipzig, y Borja Iglesias e Iker Losada, que pertenecen al Betis. El club intentará retener a Ilaix y a Borja, ya que son del agrado de Giráldez, quien pedirá un esfuerzo económico al club para seguir contando con el centrocampista guineano y con el delantero compostelano.Incierto es el futuro de Franco Cervi y de Mihailo Ristic, que finalizan contrato en 2026 pero el club parece dispuesto a desprenderse de sus servicios al jugar poco con Giráldez.