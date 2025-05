Hubo un tiempo en el que Imanol fue Claudio Giráldez. La ilusión que hoy desborda Vigo corría no hace mucho por las calles de San Sebastián, feliz por haber encontrado en Zubieta la solución a sus problemas haciendo bueno el dicho futbolístico de que nadie mejor para poner orden en una casa que quien ha crecido en ella. Ayer el Celta ofició el funeral de este hermoso ciclo de seis años y medio que ha vivido la Real Sociedad con el de Orio al frente. El final, como siempre, está cargado de tristeza porque el agradecimiento es algo que el fútbol maneja con dificultad o directamente desprecia. Poca gente en Anoeta, caras largas, la expresión dolorosa de Imanol, su tono derrotado, la sensación de proyecto gastado en el que todo el mundo se cansa de ver la cara del vecino. En la hora del adiós se hace balance de lo inmediato y se borra todo lo demás. Viendo los ojos cansados del técnico realista yo me pregunto si algún día Claudio vivirá una tarde como la de Imanol, si alguien llegará a cansarse de él, si su adiós también tendrá esta amargura que hoy mastican con desgana en San Sebastián.

Cuando Claudio se marche dentro de mucho tiempo del Celta –no pido los 44 años que Guy Roux dirigió al Auxerre pero tampoco hago ascos a la idea– tal vez yo sea un tipo sin memoria, cansado, aburrido y resabiado que encuentra en el gruñido su forma de comunicarse con el mundo. Puede que incluso haya perdido la cabeza y haya encontrado un tenista mejor que Federer o un futbolista más grande que Maradona. Vete a saber lo que me espera. Y por eso vengo hoy a dar ya las gracias de forma preventiva, por si me olvido de hacerlo en el futuro o no lo hago con el suficiente entusiasmo. Da igual hasta dónde llegue este viaje. Hacerlo y disfrutarlo de este modo ya es un premio para el Celta y para su gente. Un acto de justicia con quienes hace nueve años creían que con las terribles lágrimas de Old Trafford todo se había terminado, que envejecerían sin volver a sentir el hormigueo de aquella temporada abrazados a la fe de Berizzo. Balaídos enloquece cada semana y es algo que no sucede solo por el juego ni por el resultado. Creerlo es no entender nada de lo que está sucediendo. El pasado lunes un socio con más de cincuenta años de servicio me decía algo que tanta gente ha repetido en los últimos meses: “Yo nunca he vivido nada igual. Y mira que he visto equipos que han jugado bien…” Hay algo que trasciende en todo lo que hace este grupo, algo que no podemos desligar de su composición, de su origen. La forma, el fondo, la idea, la voluntad. Incluso ayer, cuando se agazapó en el área ante el desorganizado e insistente acoso realista y comenzó a despejar balones sin ningún sentido había en cada despeje una carga de pasión que tanto hemos echado de menos otras veces. Claudio ha conseguido que el equipo juegue, pero que sobre todo sienta. Y allí donde no llega el juego hay veces que puede hacerlo el alma. Eso es lo que ha llevado al Celta a las puertas del domingo de locura que se nos viene encima.