«Me voy muy frustrado de Balaídos»

Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, dijo marcharse «muy frustrado» de Balaídos porque su equipo desaprovechó «una gran oportunidad» para certificar su permanencia en LaLiga después de perder ante el Celta, que jugó con un futbolista menos durante toda la segunda parte.

«Esa superioridad no la hemos sabido administrar. Nos ha venido un segundo gol que no nos tiene que venir, sobre todo porque estábamos en superioridad y cuando teníamos el partido controlado. Cuando un equipo está en este tipo de rachas pasan este tipo de cosas», comentó.

Caparrós espera que la lesión de Badé «no sea nada», pero incidió en pedir «unión» a la afición porque ahora tienen otro duelo «muy importante» ante Las Palmas, que pelea por la permanencia.

«Cuando hemos estado con el 2-1 hemos tenido ocasiones claras, pero las actuaciones de su portero han sido muy buenas. No tuvimos esa suerte de empatar o ponernos por delante en momentos oportunos», comentó el utrerano.

Especialmente dolido se mostró por no aprovechar la expulsión de Marcos Alonso: «Me voy mucho más frustrado por eso, claro que sí. Hemos perdido una gran oportunidad. Nos hemos movido, hemos puesto a dos puntas y no nos valió. Me voy con ese dolor de que hemos perdido la oportunidad de sumar», concluyó.