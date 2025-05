Claudio: «Es un día que va a ser difícil de olvidar»

Claudio Giráldez destacó la manera cómo el Celta logró la victoria en un partido que se le complicó antes del descanso con la expulsión de Marcos Alonso. Aún así, sus jugadores fueron capaces de hacerle dos goles al Sevilla en inferioridad numérica y llevarse una victoria importante para sus aspiraciones europeas.

«Es un día que va a ser difícil de olvidar para todos los que hemos estado aquí. Todo sabe mejor cuando hay dificultades en un partido y cuando ves al equipo darlo todo. No solo darlo todo, si no darlo todo y ser inteligente. Las dos cosas se han juntado hoy. El equipo ha estado brillante en la segunda parte con uno menos. Creo que hemos sido mejores con uno menos. Los últimos 15 minutos de la primera parte es lo que menos me gustó, y ahí llegó la expulsión cuando ellos estaban siendo mejores», comentó Giráldez.

En este sentido, destacó «el aprendizaje» que supuso el partido contra Las Palmas para superar al conjunto sevillista en la segunda parte. «El equipo no tiene cosas que le frenen. Es capaz de seguir creyendo, insistiendo, adaptarse a las circunstancias que se van dando. A diferencia de aquel día que teníamos 2 menos, hoy hemos visto cómo somos capaces de hacerlo. Ya lo demostramos en Las Palmas sobreviviendo casi 45 minutos con dos menos», recordó.

Admitió que el último gol celeste viene por «un error» del rival, pero Giráldez destacó «la valentía» de sus jugadores para ir al ataque en inferioridad. «El mérito es de los jugadores por la personalidad con la que juegan. Es un orgullo para mí y para toda la gente que ve este equipo», indicó el técnico celeste, para quien el objetivo de clasificarse para Europa no está conseguido porque «queda mucha tela que cortar, nos quedan tres partidos muy complejos».

Y Giráldez ve «posible» que Moriba continúe el próximo curso en Vigo: «Ya di mi opinión. Ojalá lleguemos a buen término todos».