El duelo de este sábado contra el Sevilla, primero de los cuatro que le restan al Celta para apuntalar su clasificación europea, supondrá un mal trago para Alfon González. El albaceteño se va a enfrentar al equipo en el que va a militar la próxima temporada en un duelo de suma importancia para el Sevilla, que no ha cerrado la permanencia y, tras siete jornadas sin ganar, necesita con urgencia sumar de tres en Balaídos antes de afrontar la próxima semana un duelo decisivo con la UD Las Palmas.

Seis puntos separan a los de Joaquín Caparrós, que todavía desconoce la victoria en los tres encuentros que ha dirigido tras el despido de García Pimienta, de los puestos de descenso.

La situación de Alfon no quita sin embargo el sueño a Claudio Giráldez, que confía plenamente en la profesionalidad del futbolista, al que ya defendió encendidamente hace poco más de un mes, tras conocerse que no va a renovar con el Celta y tiene un acuerdo para jugar con el Sevilla las próximas tres temporadas. “Su implicación está fuera de toda duda”, zanjó el preparador louriñés la víspera del duelo contra el Mallorca, cuando se le preguntó por la situación del albaceteño.

Giráldez expresó entonces su “decepción” por cómo se había “gestionado el tema”, lamentando que la polémica generada “nos divide” y “no hace ningún favor” al celtismo. “Parece que nos gusta en la sociedad buscar culpables. Yo no soy así. Si a la gente le gusta buscar un culpable, el único que no es culpable de todo lo que ha pasado esta semana es Alfon”, destacaba el louriñés, que se refería al albaceteño como “un chaval y un profesional espectacular que a mí nunca me ha mentido ni me ha fallado”.

Giráldez defiende al jugador

La defensa que el entrenador celeste hizo de Alfon no se quedó en buenas palabras. Giráldez no dudó al día siguiente en alinear al albaceteño como titular en Son Moix contra el Mallorca y el jugador respondió con una de sus mejores actuaciones con la casaca céltica. Alfon anotó el gol que propició la remontada celeste, certificada luego por Fer López, zanjando cualquier duda sobre su compromiso con la causa. “Voy a dejarme la vida hasta el último momento que esté aquí”, proclamaba (sin aclarar su futuro) tras el choque el manchego, que agradecía al técnico su confianza en un difícil momento: “Ha sido una semana convulsa. Le doy las gracias. Me hace mucho mejor jugador, mucho mejor persona en el día a día. La verdad es que le estoy muy agradecido». Los aficionados celestes desplazados a Mallorca tampoco le pasaron factura. “¡Alfon quédate”, le gritaron.

En su siguiente comparecencia, contra el Espanyol en Balaídos, el albaceteño repitió titularidad con la bendición de la grada, que pasó por alto su decisión de no renovar, pese a su discreta actuación y al mal papel general del equipo. Lo cierto es que Alfon ha sido titular en siete de los últimos ocho partidos disputados por el Celta y en cinco de los tres jugados desde que se conoció que no iba a vestir el próximo curso de celeste. La salida de Bamba en enero, pero sobre todo el rendimiento ofrecido desde que robó la cartera a Koundé para propiciar la reacción ante el Barcelona le despejaron el camino, convirtiéndolo en el atacante más empleado por Giráldez en el costado izquierdo del frente ofensivo.

El de mañana será su tercer partido en Balaídos desde que se conoció que no va seguir en el Celta, con el matiz de que esta vez se va a enfrentar a un rival que a él personalmente no le interesa que pierda. En los dos anteriores, contra el Espanyol y el Villarreal, Alfon no solo fue titular, sino que disputó los 90 minutos.

La pasada jornada, en el Santiago Bernabéu, el manchego fue sustituido por Williot en el minuto 65 de juego. La entrada del sueco, que anotó un gran gol asistido por Aspas, impulsó en el partido al Celta, que se quedó cerca del empate pese a perder al inicio del descanso por tres goles. Williot fue también la elección de Giráldez para ser titular contra el Barcelona en Montjuic, donde Alfon jugó 30 minutos. Frente al Sevilla, ambos vuelven a disputarse la titularidad. Giráldez sopesará pros y contras, pero una cosa es segura: el futuro de Alfon no va a influir en su decisión.