Giráldez, ante el partido contra el Sevilla: «Sabemos que llega lo bonito»

El Celta afronta mañana ante el Sevilla (Balaídos, 16:15 horas) un partido decisivo para sus aspiraciones de continuar en la séptima plaza. «Sabemos que llega lo bonito», expresó esta mañana Claudio Giráldez en referencia al tramo decisivo de la temporada en la que al equipo vigués le esperan en una semana el Sevilla, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano antes de cerrar en curso en Getafe. Para la cita contra el conjunto sevillano, el entrenador céltico no podrá contar con Jailson Marques por lesión y en su lugar ha citado a Miguel Román, que viene de marcar dos goles con el Fortuna, en el que se ha convertido en una de sus principales piezas.

Antes de arrancar la rueda de prensa en Afouteza, Giráldez quiso mandar un mensaje de ánimo a Míchel Sánchez, entrenador del Girona, porque unos problemas de salud le han llevado al hospital: «Que se recupere pronto y sea lo mínimo posible, que seguro que así será».

Sobre el partido de mañana, el técnico louriñés se refirió al Sevilla como un rival «complicado» que llega a Balaídos con la necesidad de ganar para no verse más involucrado en la pelea por la permanencia a pesar de contar con un gran potencial en su plantilla.

«Sabemos que nos va a poner las cosas muy complicadas, que tiene un potencial individual brutal y aún encima están con el cambio de entrenador con unas sensaciones de energía. Nos va a poner las cosas muy difíciles en lo posicional. Son capaces de hacer daño de muchas maneras y tenemos que tener nuestra mejor versión, el apoyo de la gente, que seguro que lo vamos a tener, y tener acierto para poder ganar el partido. Y tener acierto para poder ganar un partido que nos va a marcar un buen camino para esta semana tan complicada que tenemos si lo conseguimos», explicó Giráldez.

«Ojalá podamos hacer un partido igual de bueno que hicimos el día del Villarreal en casa y sacar los tres puntos que nos va hacer afrontar con más optimismo el partido de la Real y, lo mismo si conseguimos una victoria, el del Rayo», apuntó recordando el calendario inmediato de los celestes.

El Celta, que suma 13 victorias esta temporada, espera ganar a uno de los rivales contra los que no pudo sumar puntos en la primera vuelta, entonces dirigido por García Pimienta, que ha sido relevado por Joaquín Caparrós. «El Sevilla tiene una jerarquía brutal en LaLiga. Seguramente es uno de los clubs más importantes de Europa en los últimos 15 años, sin ninguna duda. Ahora mismo no están en su mejor momento a nivel clasificatorio, pero tiene una plantilla descomunal. Además están con el cambio de entrenador, con unas nuevas sensaciones de energía. Es un rival peligroso, nos lo demostró en el partido de allí. Caparrós le ha dado su sello en cuanto a la altura a la que defender, en cuanto a la verticalidad, en cuanto a la aportación del centro-remate, ese juego por fuera. El once tampoco ha cambiado tanto entre Pimienta y él, pero hay un matiz distinto en cuanto a la verticalidad y a la forma de defender».

Miguel Román

La novedad en la convocatoria de Giráldez es Miguel Román, mediocentro del filial, que entra por el lesionado Jailson. “Miguel Román es un jugador muy completo. Tiene la capacidad de construir, de finalizar, de robar, de defender como seis, como ocho. Lo conocemos muy bien. Ha hecho una temporada muy buena. Está en un momento de forma muy bueno actualmente. Es justo darle la oportunidad. Hizo pretemporada con nosotros pero no ha habido bajas en esa zona de mediocampo en la temporada y le ha cerrado un poco tener la oportunidad durante el año porque ha hecho una temporada muy buena".

La visita del Sevilla a Vigo reabre el debate sobre un Alfon González al que desde hace semanas se le vincula con el equipo sevillano al no renovar su contrato con el Celta, que finaliza en junio. Esta mañana, Giráldez insistió en defender al jugador, al que ve “tranquilo a él y al equipo. Lo afrontamos como un partido más, como hacemos contra el resto de rivales. El equipo ha encontrado un camino de no volvernos locos ni para bien ni para mal, da igual a quién nos enfrentemos. Sabemos que llega lo bonito, que tenemos que dar un paso adelante como equipo y como individuos cada uno de nosotros para poder conseguir más de lo que tenemos. Ojalá esa parte mental, más la gestión de cargas durante el año, haga que tengamos el mayor número de jugadores disponibles". Uno de ellos es un Iago Aspas que viene de protagonizar veinte minutos espectaculares en el Bernabéu. Y el entrenador del Celta analiza el nuevo papel del capitán: "Aspas es muy bueno. Puede hacerlo muy bien de inicio y puede hacerlo muy bien desde el banquillo. A veces cuando juega de titular me gustaría quitarlo y meterlo también a él. Tenemos que gestionar bien los minutos con él. Sabemos los tipos de partidos que le pueden encajar mejor o que le van a permitir estar más tiempo en el terreno de juego. Sabemos que no tiene 20 años y que hay días que desde el banquillo nos va a poder dar lo que nos dio el otro día en el Bernabéu. Es un ejemplo día a día en cómo llevar esta situación. Nuestro objetivo es que el equipo gane, rinda", añadió el entrenador del Celta.

Caparrós

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha admitido este viernes en que a su equipo le "hace falta romper y sumar tres puntos" este sábado en el estadio del Celta, al que llega tras haber realizado "entrenamientos de muchísima calidad, motivado y conscientes de la importancia" del choque.

Caparrós ha señalado en rueda de prensa que las críticas a su labor son "comprensibles" después de no haber conocido la victoria en sus tres primeros encuentros porque "en el fútbol, hay que ganar" y "el equipo ha hecho algunas cosas bien, pero no ha ganado", lo que deja un balance "insuficiente".

El técnico utrerano destacó la "muchísimas ocasiones generadas" en estas tres jornadas e informó de que el vestuario está "bien anímicamente" tras el empate contra el Leganés, del que "costó recuperarse, pero el profesional, una vez que empieza a prepararse, se olvida del partido anterior".

"El día del Leganés nos crearon pocas ocasiones. Tenemos que hacernos fuertes y mantener la portería a cero", dijo Caparrós, para lo que se encomienda al guardameta noruego Orjan Nyland, quien falló contra los madrileño pero "es un crack".

"Todo el mundo se equivoca, pero humanamente es un diez. Entrena al cien por cien y tiene el apoyo de todos sus compañeros y del entrenador", dijo del meta.

Caparrós, pese a la dificultad del momento, se siente "con muchísima fuerza y ganas de ayudar del club" porque "cualquier sevillista hubiera venido andando en esta situación", de modo que no está "para nada arrepentido" de haber aceptado el cargo, sino "con ganas de conseguir tres puntos importantes".

El preparador sevillista eludió pronunciarse sobre la clasificación del Betis para la final de la Liga Conferencia porque estuvo "viendo a la misma hora el partido del Athletic", su exequipo, en la semifinal perdida "de la Europa League", torneo en el que "el Sevilla ha conseguido siete copas: este club sabe cuál es el camino para lograr eso, unión y familia", indicó.